Это действительно очень грустное видео. Енотик так ручками тыц-тыц ищет расстаявшую вату..
17 комичных твитов от тех, кто напичкан ехидством по самую макушку
Народное творчество
13 минут назад
Наверняка у остроумных людей столько же проблем, как и у всех остальных, но как же умело они умеют обернуть их комичной стороной — и самим веселей, и пользователи сети животы надрывают от смеха после их шуточек. Почитайте только.
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Для создания этого материала был использован источник: Unknown author / Pikabu
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Я не хочу быть как мой робот-пылесос. Врезался в стену, встретил препятствие, затупил, зачирикал, отправился домой на базу.
Таксе стратегия успеха
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А вот и еще несколько статей, где есть над чем посмеяться, да и задуматься тоже:
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Высочайшая награда в музыке - Эмми
Не, это когда Янкович тебя спародировал.
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