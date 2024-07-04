17 комичных твитов от тех, кто напичкан ехидством по самую макушку

Народное творчество
13 минут назад

Наверняка у остроумных людей столько же проблем, как и у всех остальных, но как же умело они умеют обернуть их комичной стороной — и самим веселей, и пользователи сети животы надрывают от смеха после их шуточек. Почитайте только.

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Для создания этого материала был использован источник: Unknown author / Pikabu

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Криптозоолог мамкин
5 дней назад

Я не хочу быть как мой робот-пылесос. Врезался в стену, встретил препятствие, затупил, зачирикал, отправился домой на базу.
Таксе стратегия успеха

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А вот и еще несколько статей, где есть над чем посмеяться, да и задуматься тоже:

Комментарии

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Конфуз
5 дней назад

Высочайшая награда в музыке - Эмми
Не, это когда Янкович тебя спародировал.

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