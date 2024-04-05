17 остросюжетных переписок, где эмоции горячи как кипяток
Мы каждый день переписываемся с кучей народу и иногда кажется, что скоро текстовые сообщения полностью заменят телефонные разговоры. Поэтому нечего удивляться, что в чатах случаются комичные ситуации со своими перлами и недоразумениями. А вот самые яркие диалоги, которыми решили поделиться с общественностью пользователи сети.
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один из рецептов: НЕ чморить ребенка. когда он что-то не съел. Ублажать его готовкой изысков не надо. Раз домой остаётся один и сам себе греет, может и сам себе бутер сделать. Не помрет.
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А вот и еще несколько ярких статей с комичными диалогами, которые опубликовали пользователи интернета: