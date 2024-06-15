17 родителей, чья любовь греет лучше мягкого одеяла прохладной ночью
Истории
37 минут назад
Расти в дружной и любящей семье — огромное счастье. Ведь именно у таких мам, пап и других родственников мы учимся заботиться о других, радоваться их успехам, подставлять плечо в трудную минуту и верить в себя. В этой статье собраны теплые истории пользователей о близких людях.
- В саду воспиталка заставляла меня есть манку с комочками, а я слезами обливался. Не выдержал и пожаловался я маме, и вот приходит она как-то в сад, а там картина маслом: противная тетка запихивает в меня ненавистную манку. Я — бегом из-за стола, а мамуля ей что-то сказала и вдруг начался цирк: воспитательница сидит и ест манку, которая, судя по всему, ей сильно не нравится. © Палата № 6 / VK
- Сам до сих пор не привык, что являюсь отцом-одиночкой. По утрам провожаю дочку в школу, в конце дня отпрашиваюсь с работы, чтобы забрать ее и отвезти на кружки / к друзьям / домой, затем возвращаюсь и дорабатываю 12-часовую смену. Готовлю ужин, мы болтаем, отправляю ее в душ, целую в макушку и говорю «я тебя люблю» перед сном. Падаю без сил на кровать, злюсь на весь мир, а утром встаю и все начинаю сначала. Но даже в самый тяжелый день я захожу в комнату дочки и смотрю на мое сопящее сокровище. Тогда я понимаю, зачем вообще поднимаюсь по утрам. Как же я тебя люблю! © Garret Williams / Quora
- В детстве у нас в школе проходил конкурс по астрономии. Его победитель получал путевку в космический лагерь. Я очень хотела выиграть эту путевку, но, к сожалению, совсем не знала астрономию. Тогда мой папа решил помочь. Он каждый вечер читал со мной энциклопедии про космос и даже нарисовал настоящие созвездия на стенах и потолке моей комнаты. И я выиграла. Тогда счастью от победы не было предела. А сейчас я выросла и понимаю, что мое самое главное счастье — папа и мама. Ведь они были готовы ради меня на все. Люблю их. © Палата № 6 / VK
- Вчера попросила 17-летнего сына мне помочь: продавала искусственную елку на барахолке и надо было все это добро отвезти покупательнице домой. Сначала сын психанул — он собирался потусить с друзьями, а тут я с елкой, но потом согласился, что отпускать меня одну к незнакомым людям опасно. В общем, приехали, елку отдали: все окей. На обратном пути пересказываю сыну разговор с покупательницей: она, как и я, мать-одиночка, покупает елку для нового дома, старается для своих детей. Нахваливаю ее, короче говоря. И тут сын поворачивается ко мне и заявляет: «Ты очень хорошая мама, и всегда отлично нас воспитывала. Ты подавала нам отличный пример. Спасибо тебе большое». Боже! Как приятно было это слышать — я столько прошла, чтобы поставить своих пацанов на ноги. И все это не зря. © AleighS3 / Reddit
- В школе все смеялись над моими длинными волосами. Мне тогда нравилось носить такую прическу, потому что она была у футболиста, который был моим кумиром, мне хотелось стать таким, как он, вот я и подражал ему. Только одноклассники этого не понимали, а лишь ржали надо мной. Однажды я рассказал об этом папе. Но он не стал разбираться с обидчиками, а дождался мероприятия в школе, где мы выступали перед родителями, и пришел туда в парике. У папы были длинные густые локоны, которые аж блестели на свету! После того дня меня никто не трогал, боялись, наверное. Папа у меня качок, сейчас не такой уже, но тогда был раз в десять больше, чем я и мои одноклассники. © Не все поймут / VK
- Родители меня никогда не ругали, я делал почти все, что хотел: играл в комп сутками, замусоривал свою комнату. Меня не заставляли убирать, не требовали пятерок. Мне не надо было заслуживать карманные деньги. Вообще не помню, чтобы родители на меня повышали голос. Моей главной задачей было не вылететь из частной школы, а потом из вуза. На окончание универа купили мне квартиру-студию, дали денег на год вперед и отправили в самостоятельную жизнь. Хорошее место работы я нашел спустя два месяца после окончания вуза, через год меня повысили. Я сменил квартиру (за свои деньги), купил машину, живу в достатке. Родителям порывался помогать, но они отказались. Когда у меня будут дети, я буду воспитывать их по этой же схеме. Она рабочая. © Подслушано / Ideer
- В детстве мы ходили с отцом на каток. То были мои самые счастливые дни, потому что каток — это настоящее событие! Нашей компанией был отца друг со своей дочерью. Она каталась лучше меня, поэтому я немного ей завидовала. Она учила меня держаться на льду так же уверенно, как и она. Один год была очень теплая зима, и в нашем городе не работал ни один каток. Это была самая скучная зима моего детства. Но папа решил эту проблему: повез меня в другой город, где есть закрытые катки. Это было просто супер! © Не все поймут / VK
- Родители говорили нам примерно так: «Если ты старался и сделал все, что мог, то и не переживай». Папа и мама не ругали нас за плохие оценки и не давили насчет выбора профессии. А еще хвалили хоть за четверку с минусом, хоть за пятерку с плюсом. И что в итоге? Сейчас все четверо детей учатся в хороших университетах, стараются и вполне себе успешны. Мне кажется, главное поощрять стремление к знаниям, а не какие-то там оценки. © maggieeeeeeee / Reddit
- Лет с восьми родители начали приобщать меня к работе. У них свое дело и поначалу я занимался всякими мелочами: пыль вытирал, например. Постепенно набор обязанностей рос и к подростковому периоду я мог выполнять обязанности наравне со взрослыми. Я научился ответственности, стал внимательным и про рабочую этику узнал. Теперь, когда я вырос, где бы я ни работал, получаю хорошую зарплату и вообще отлично себя чувствую. А все потому, что родители научили меня ответственности, нелегкому труду и сознательности. За все это я им очень благодарен. © Unknown author / Reddit
- Когда дочери было семь лет, она попросила отдать ее в художественную школу. Я воспитывала дочь одна, денег тогда было немного, и я устроилась на вторую работу: по вечерам убиралась в школе возле дома. Этих дополнительных денег хватало на художественную школу, качественные материалы и проезд. И вот спустя 17 лет дочь подарила мне машину. Красную Audi моей мечты. И эти деньги она заработала, продав одну из своих картин. Ведь моя девочка — талантливая и успешная художница. Безумно горжусь ею. А еще немножко горжусь собой, что когда-то давно послушалась материнского сердца и помогла дочери добиться своей мечты. © Палата № 6 / VK
- Мой папа раньше занимался боксом. Много раз брал медали, ездил по турнирам. У него даже фотка есть с Майком Тайсоном, который когда-то судьей работал у него на турнире! Шикарная карьера и светлое будущее. Но он ушел из бокса. Все бросил в один момент. Почему? Потому что у них с женой родился ребенок. Я. Папа ушел из бокса, чтобы посвятить всю свою жизнь мне, чтобы проводить со мной больше времени, не пропустить такие золотые годы детского взросления. У меня все еще слезы на глазах, когда я осознаю, что папа бросил карьеру ради того, чтобы просто быть со мной... © Палата № 6 / VK
- Помню теплый летний вечер, мне семь лет. Открыто окно, веет ласковый ветерок, а я рисую в своем альбоме яркие картинки. А потом из кухни стали доноситься крики. Папа ругался с мамой, они кричали, обзывали друг друга. Я не понимала сути ссоры, но было очень страшно. Я услышала, как отец сказал, что им нужно развестись, а потом стало тихо, и только один раз хлопнула дверь квартиры. Через пару минут пришла мама. Она принесла мне бутерброды, печенье и какао. Прочитала мне сказку и сидела рядом, пока я не «уснула» (я притворялась). Всю ночь я не могла уснуть и думала, как теперь мы будем жить. Я очень не хотела развода родителей. Под утро я уснула, а проснулась от запаха сирени в моей комнате. На моем столе стоял огромный букет сирени, а рядом лежала очень красивая новая кукла. Я вышла на кухню, в которой тоже стоял огромный букет сирени. Мама и папа завтракали, смеялись и обнимались. Они извинились за прошлый вечер, обещали, что такого больше никогда не повторится. И родители сдержали свое обещание, я больше никогда не слышала ни одной их ссоры. До сих пор вспоминаю чувства счастья и безграничной радости, которые охватили меня в то утро. И всегда вспоминаю его, когда чувствую запах сирени или вижу, как цветут деревья. © Палата № 6 / VK
- 37 лет назад в роддоме небольшого провинциального городка темной мартовской ночью родилась семимесячная малышка весом 1250 гр. «Мать» убежала той же ночью через окно роддома. Месяц на выживание: изредка медперсонал успокаивал кроху, кормили через трубочку. Вечером 30 апреля к боксу с комочком подошла женщина, которая решила биться за жизнь этого ребенка до конца. Так началась моя новая жизнь — у меня появилась семья. Горжусь героическим поступком своей мамы! © Подслушано / Ideer
Больше историй о приемных детях можно найти здесь.
- Было мне 14, работала сборщицей фруктов. Ждала зарплату, чтобы осуществить мечту: купить собаку! И вот деньги на руках, едем с мамой на птичий рынок за лабрадором. Приезжаем, глядь — а сумку-то мне подрезали, кошелек украли. Я — в слезы. А мама посмотрела на меня и изрекла: «У тебя же в кошельке мои деньги лежали, а твои у нас с папой в тумбочке. Быстрее пошли за ними, а то рынок закроется». В тот день мы купили нашего пушистого Оливера, а я еще раз убедилась, насколько сильна родительская любовь и поддержка. © Палата № 6 / VK
- Кода моему сыну было три года, мы купили морскую свинку и назвали его Руфусом. Как-то раз Руфус взломал клетку, удрал и растворился в тумане. Я купила второго Руфуса, чтобы ребенок не расстраивался. Сыну, естественно, ничего не сказала, и все шло неплохо, пока не объявился Руфус Первый. Пришлось сказать, что это братец Роджер приехал к Руфусу погостить. © Limitless_yt89 / Reddit
- На каждый мой день рождения мама готовила мне мой любимый торт — медовик. В этом году я поступила в университет, учусь заграницей. Родители думают, что на выходные не прилечу. Очень дорого. Только я весь семестр подрабатывала в местной библиотеке. И завтра уже буду дома. Мама, папочка, ждите. День рождения без вас не праздник. И даже не думай, мам, что ты отмажешься от готовки медовика. Я ради него лечу 4000 км! © Палата № 6 / VK
- Вспомнилось. Мне 6 лет. Папа купил мне письменный стол к школе и сделал ящик, который можно было закрывать на ключ. Сказал, что это моя территория и он никогда не будет смотреть, что я там храню. И знаете что? Я уверена, что дубликата ключа у него не было. © user5516778 / Pikabu
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
Мать решила во что бы то ни стало свести сына с его бывшей, но он ее переиграл
Народное творчество
9 месяцев назад
15 примеров того, как изменились девушки разных народностей за последние десятки лет
Интересное
1 месяц назад
Жена пошла на пластику, несмотря на запрет мужа, и, похоже, осталась у разбитого корыта
Народное творчество
10 месяцев назад
18 харизматичных зверей, среди которых наверняка есть ваша родственная душа
Животные
3 года назад
20+ новогодних подарков, при виде которых понимаешь, что получить носки и полотенце — вообще-то не так уж и плохо
Народное творчество
5 месяцев назад
18 славных находок, которые стоили сущие копейки, а удовольствия принесли на миллион
Народное творчество
1 год назад
17 доказательств того, что пляж — это особый мир, полный неожиданностей и контрастов
Народное творчество
2 года назад
19 человек, которые просто пришли поесть в кафе, а получили не только хлеб, но и зрелища
Народное творчество
1 год назад
15 животных, которых невероятно изменила любовь человека
Добро
4 года назад
Как бы выглядели 10 кинодив, если бы в фильмах нам показали их естественную красоту
Кино
1 месяц назад
20+ человек, которые понимали, что питомец вырастет, но к такому их жизнь не готовила
Животные
2 года назад
20 человек, которые заказали крутую вещь, но их ожидания разбились о суровую реальность
Народное творчество
2 года назад