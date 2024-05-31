17 родителей, которых самих неплохо бы отправить на перевоспитание

Никто не спорит с тем, что воспитывать детей непросто и мгновенного результата ждать не стоит. Маленький ребенок может капризничать, хулиганить, носиться как ураган и доставлять окружающим проблемы. К этому можно относиться с пониманием, если мы видим, что родители изо всех сил стараются научить малыша вести себя прилично. Но бывают такие мамы с папами, которых самих хочется спросить: «Кто вас воспитывал? Когда никто, а когда папа Карло?»

«Моя двоюродная сестра с сыном временно живут с нами. Вот чем обычно завтракает пятилетка»

© Caturtle_21 / Reddit Jane Doe 3 дня назад Случай из жизни , у знакомой ребёнок питался только сладостями и газировкой , в 4 года пришлось оперировать т.к. все зубы сгнили , врачи сказали что если не изменить питание , то в школу она пойдёт уже с искусственной челюстью т.к. и коренные зубы угробит. Не знаю остались ли у неё свои зубы до школы , мы вскоре после этого случая перестали . общаться. - - Ответить

Слушайте, но то, что он смотрит, будет даже похуже того, что он ест. © GaimanitePkat / Reddit

И даже «спасибо» не сказали

На мне вчера уснул чужой ребенок в автобусе. Очень мило, если бы только мама его была в адеквате. Транспорт был забит, поэтому я предложила малышу сесть ко мне на руки. Ехали долго - вот он и задремал, а мне уже выходить пора, а я еще и его маму потеряла. Оказалось, что она села прямо за мной, но сына почему-то не забрала. Когда я сказала, что выхожу сейчас, она хмыкнула: "Понятно!" - и потянулась за малышом. Я в шоке: я к ней и ее ребенку со всем сердцем, а она и не поблагодарила, да еще и огрызается. © Палата №6 / VK

«Невестка переодевает малыша на ковре, хотя столик находится всего в двух метрах от нее»

Когда корона королевы-матери на мозг давит

Привезла мне близкая подруга своего пятилетнего ребенка, попросила посидеть с ним всего часик. Ребенок гиперактивный, непослушный и очень избалованный. Так вот подруга не приехала ни через час, ни через два. Позвонила ей узнать, когда она его заберет. А она заявила, что только завтра, потому что хочет выспаться и сходить по магазинам, и я обязана ей помогать и сидеть с ребенком. Одела ребенка, вывела на улицу, написала, что если не приедет, оставляю на улице. Ребенка забрала сразу, но обиделась! © Подслушано / VK

«Во время 8 часового полета, рядом со мной сидела женщина с двухлетним ребенком»

«Малыш весь полет кричал и плакал, во время обеда, несколько раз ткнул в меня пластиковой вилкой, пролил на меня воду. Мамаша не делала никаких попыток его успокоить, вместо этого она пихала свой мусор на мою подставку и требовала у персонала отключить кондиционер самолете, поскольку он „вреден для нее и ее ребенка“ ».

Утро выдалось недобрым

В пятницу вечером позвала подруга в гости. Я решила ее разгрузить, предложила приготовить ужин, заехала в магазин, купила продуктов. Посидели и легли спать. Проснулась я часов в 7 от того, что дитятко стучит мне по голове, а маманя стоит и одобрительно улыбается: «Он хочет с тобой поиграть». Больше мы с ней не подруги.© Trubadurochka1 / Pikabu

«Людям в вагоне пришлось стоять, чтобы ребенок мог вздремнуть на двух сиденьях»

Ну и кому ты сделаешь хуже?

Один из друзей на мой день рождения решил подарить мне вечеринку в ресторане и заказал для нас отдельный зальчик. Поскольку у нас трехлетний ребенок, мы решили не тащить его с собой, а нанять для него няню. А вот моя подружка Маша, у которой пятилетняя дочь, сказала, что придет с ней. На мое предложение оставить детку нашей няне, я даже сама была готова доплатить за эту услугу, она ответила категорическим отказом. Мол, доченька и так весь день торчит в детском саду и поэтому ей не хочется еще и на ночь оставлять ее с чужим человеком.

Я знаю и Машу и ее дочку. Маня нечасто водит малышку по ресторанам и та совсем не умеет себя там вести: как все пятилетки, она не умеет сидеть на месте, ей надо носиться вокруг. Короче, я обсудила этот вопрос с организатором вечеринки и сказала, что мне вот совсем не хочется видеть на ней детей. Друг согласился и сам объявил Маше о нашем решении, а та закатила истерику и сказала, что тогда и она не придет. © This_Value_4194 / Reddit

«Каждый раз как моя соседка купает ребенка, она оставляет ванну в таком виде. И да, мы не раз обсуждали это с ней»

Праздник непослушания

В парикмахерскую привели подстричься пацана лет 5, усадили в специальное кресло в виде машинки, а он там сразу начал что-то отламывать. Парикмахер сделала ему замечание, мол, будь послушным мальчиком. И тут его маман подрывается с лавки и начинает орать: "Нет, мы не послушные! Нам не надо быть послушным! Сын, делай что хочешь, не слушай никого!" А потом заявляет удивленной публике, что воспитывает лидера и разрешает своему ребенку все.© Hyrus / Pikabu

Как можно оскорбить одной простой просьбой

Иногда я помогаю своей соседке - присматриваю за ее пятилеткой, пока она работает дома с годовалым ребенком. Обычно малыш проводит у нас от трех до пяти часов, если мы куда-то едем развлечься, я, конечно, беру его с собой. Ванька мне нравится, но вот проблема - чуть ли не каждый раз, как она его приводит, ребенок в соплях и кашляет. Пару раз после таких визитов мы всей семьей сидели на больничном, лечились, однажды не смогли пойти на праздник к родителям мужа. Мне было как-то неловко говорит с подругой об этом, но сегодня я решилась. Говорю ей, мол, я, конечно, извиняюсь, но четыре раза из последних пяти, когда мы брали к себе Ванечку, мы все от него заразились. Ты не могла бы, не приводить его простуженного или хотя бы предупреждать нас. А она в ответ: "Знаешь что? Ты меня оскорбила и я считаю, что нашей дружбе пришел конец". © ReserveEven684 / Reddit

«Моя сводная сестра все время ноет, что у нее нет денег. И при этом делает детям на Пасху вот такие подарки»

Зачем воспитывать малыша, когда можно просто сказать: «Ну он же ребенок»

Недавно мы устроили нашему пятилетке вечеринку по случаю дня рождения. У одной из моих двоюродных сестер, матери-одиночки, есть очень непослушный шестилетка, который на людях ведет себя просто кошмарно. Когда пришло время задуть свечи и разрезать праздничный торт, он подошел и встал рядом с моим сыном. Я предвидела, что произойдет дальше, и попросила мужа встать позади на всякий случай. И вот мы спели песенку, настало время задуть свечи и, конечно, этот хулиган попытался сделать это вместо нашего сына. Муж приобнял его и потянул подальше от торта, сынок задул свечи и тут этот ребенок совсем слетел с катушек. Он устроил истерику, схватил торт и бросил его об стол.

Наш малыш едва не расплакался, но папа взял его на руки и сказал, что у нас для него есть еще один тортик. Это было не правда, но мы быстро подсуетились. После вечеринки я поговорила со своей кузиной, которой и близко не было при этом инциденте, а она отмахнулась, сказав: «Ой, дети ведут себя как дети». Предложила ей заплатить за испорченный торт, но она посмотрела на меня как на сумасшедшую. © CardNo4444 / Reddit

«Кто-то разрешил своему ребенку в ресторане врубить мультики на полную громкость»

Как потерять подругу детства

С подругой дружим с самого детства, но когда она вышла замуж и родила, видеться совсем перестали. И вот настал момент — позвала она меня на день рождения к себе домой. Ребенку на тот момент исполнилось уже три года, и она стала посвободнее. Ну, думаю, ура, наконец-то увидимся, поболтаем. Я приехала, думала там народ будет, оказалось она позвала только меня, потому что сын не любит, когда в доме много людей, капризничает. Ну это ладно. Буквально на входе она меня стопорит и сует большой детский грузовичок, я в непонятках, а она говорит: «Возьми игрушку, якобы от тебя, подари ему, чтобы задобрить». Я подарила, мальчик на меня подозрительно посмотрел и ушел играть. Посидели мы примерно минут 20 спокойно и на этом все. Ее чаду надоел грузовичок, он пришел к нам и началось: хочу это, хочу то, капризы, слезы, вопли, попытки подруги успокоить его предложениями сока, конфет, игр. В общем, долго я не просидела, засобиралась домой. © Radostnya / Pikabu

«Вот в таком виде моя жена и наш 20 летний сын оставляют кухню, после того как приготовят ужин»

© ThePassiveFist / Reddit Криптозоолог мамкин 3 дня назад Не факт, что ребёнок разбалован. Вполне возможно что болен. Знаю семью с таким ребенком. У него какой-то диагноз (вроде аутизма, не помню).

Х.З, я бы поговорила с подругой перед тем как вычеркнуть ее из своей жизни. Дети бывают сложными. - - Ответить

Взрослая непосредственность

Лето, жарко, знойно, мы приехали с парнем помогать родителям с картошкой, а после устроить вкусный шашлычок. "Ага, конечно", - сказала семья моего старшего брата и приперлась тоже. Со своим чадом. Они даже не пыталась помочь в огороде, на мясо тоже не скидывались, зато непрошенные советы, как что жарить, сыпались из всей щелей. Но это цветочки. Самое классное началось, когда мы наконец уселись за стол, и тут малой выдает на всю ивановскую: "Хочу в туалет". Туалета два, один в доме, другой на улице. Брат же берет горшок и сажает сына посреди комнаты, где мы едим. Я просто не выдержала, собрала вещи и ушла. © Rassiel*** / Pikabu