Хм...
И почему она (внучка?) уже полчаса рыдает? 🤔
Какое "такое" бабушка просит разрешения скидывать ей Теперь?
Кто такая Вика? Она имеет какое-то отношение к рыданиям???
Ну и последнее: каким образом это соответствует заголовку данной статьи?... Какую из этих трёх фраз не напишет, казалось бы, взрослый человек? 🤔
Столько вопросов...
17 сообщений, которые написали вроде бы взрослые люди. А так и не скажешь
Человека старшего поколения не так-то легко научить пользоваться телефоном и всеми его продвинутыми функциями. Но стоит только нашим родителям освоить их, как открывается дивный новый мир: бабуля присылает ссылки на видео, мама спамит блестящими открытками, папа не может удержаться от черного юмора. Хорошо это или плохо — до сих пор непонятно, но ясно одно — сообщения от старшего поколения способны подкинуть массу сюрпризов. Как приятных, так и не очень. Убедитесь в этом сами.
«Бабушка скидывает мне видео с танцующими индонезийцами и поющими турками. А сегодня она написала мне это и я уже полчаса рыдаю»
Хм...
«Записали с клиникой видеовизитку и выложили ее в соцсети. Я: нервничаю, что выгляжу не очень. Реакция мамы на ролик»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: doctorbataev / Twitter
«Когда мне было лет 6, мама заехала за мной в школу сразу после парикмахерской. Увидев ее новую стрижку, я буквально взбесилась. Прошло больше 20 лет и после каждого похода в салон маман шлет мне такое»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: PaleontologistNo5*** / Reddit
«Меня обстебала собственная бабуля»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: timmyhawkins3 / Reddit
«Моему коллеге 60. Каждый день в течение года он пишет мне одно и то же»
Вот терпение у человека)
Я бы уже на третий день перестала отвечать
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Markmyjohnson / Reddit
«Тетя вчера родила, и наш дед в полном восторге»
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«Вот так вот моя мама шопится онлайн»
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Папа знает как держать ноги в тепле. И все остальное — тоже
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У этой мамы явно есть чувство прекрасного. А вот такта маловато
Папе этот мир абсолютно понятен
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Мамино: «Ты обалдел?» вместо тысячи слов
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Diksis97 / Pikabu
Кто на родительское собрание ходил, тот в цирке не смеется
Для создания этого материала использовались следующие источники: Rallist / Pikabu
...и огурчики
Для создания этого материала были использованы следующие источники: VladMolni9 / Pikabu
Мамина поддержка бесценна. Но не такая, конечно
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Т.800 / Pikabu
«Для тех, кому интересно, каково это — быть не самым любимым ребенком в семье»
Лол)
Наша мама (да и папа) шлют подобное в общий семейный чат, для Всех детей сразу - через пересыл 😄
Когда ты у мамы вторая дочка
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Когда вырастил самых умных детей. На свою голову
Любите почитать смешные переписки? Вот еще порция остросюжетных СМС, от которых сложно оторваться.
Комментарии
я не поняла, тут где-то надо было смеяться? или это просто произвольные предложения в случайном порядке? к чему это все?
"17 сообщений, которые никто никому не писал, мы просто взяли избитые шутки и оформили их в виде переписки в Whatsapp, не потрудившись обратить внимание на реплики, и в результате у нас там девица с раздвоением личности, которая считает себя собственной матерью и не помнит свое имя, она то Лерочка, то Леночка..."