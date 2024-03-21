17 сообщений, которые написали вроде бы взрослые люди. А так и не скажешь

Человека старшего поколения не так-то легко научить пользоваться телефоном и всеми его продвинутыми функциями. Но стоит только нашим родителям освоить их, как открывается дивный новый мир: бабуля присылает ссылки на видео, мама спамит блестящими открытками, папа не может удержаться от черного юмора. Хорошо это или плохо — до сих пор непонятно, но ясно одно — сообщения от старшего поколения способны подкинуть массу сюрпризов. Как приятных, так и не очень. Убедитесь в этом сами.

«Бабушка скидывает мне видео с танцующими индонезийцами и поющими турками. А сегодня она написала мне это и я уже полчаса рыдаю»

Цветок Лунный 27 минут назад Хм...

И почему она (внучка?) уже полчаса рыдает? 🤔

Какое "такое" бабушка просит разрешения скидывать ей Теперь?

Кто такая Вика? Она имеет какое-то отношение к рыданиям???



Ну и последнее: каким образом это соответствует заголовку данной статьи?... Какую из этих трёх фраз не напишет, казалось бы, взрослый человек? 🤔



Столько вопросов... - - Ответить

«Записали с клиникой видеовизитку и выложили ее в соцсети. Я: нервничаю, что выгляжу не очень. Реакция мамы на ролик»

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«Когда мне было лет 6, мама заехала за мной в школу сразу после парикмахерской. Увидев ее новую стрижку, я буквально взбесилась. Прошло больше 20 лет и после каждого похода в салон маман шлет мне такое»

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«Меня обстебала собственная бабуля»

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«Моему коллеге 60. Каждый день в течение года он пишет мне одно и то же»

Цветок Лунный 21 минута назад Вот терпение у человека)

Я бы уже на третий день перестала отвечать - - Ответить

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«Тетя вчера родила, и наш дед в полном восторге»

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«Вот так вот моя мама шопится онлайн»

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Папа знает как держать ноги в тепле. И все остальное — тоже

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У этой мамы явно есть чувство прекрасного. А вот такта маловато

Папе этот мир абсолютно понятен

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Мамино: «Ты обалдел?» вместо тысячи слов

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Кто на родительское собрание ходил, тот в цирке не смеется

Цветок Лунный 18 минут назад Я ещё дома могу сидеть, а они мне уже не нравятся) - - Ответить

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...и огурчики

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Мамина поддержка бесценна. Но не такая, конечно

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«Для тех, кому интересно, каково это — быть не самым любимым ребенком в семье»

Когда ты у мамы вторая дочка

Таисия К 10 часов назад Блин, даже педрать текст нормально не могут, не перепутав реплики! - - Ответить

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Когда вырастил самых умных детей. На свою голову