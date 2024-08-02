17 вещей, за которые женщинам не должно быть стыдно, что бы ни думали окружающие

Стандарты красоты существуют, и для того, чтобы не следовать им, нужна определенная смелость. И все-таки стандарты эти относительны (вон, раньше вообще кожу оксидом свинца для пущей белизны отбеливали и монобровь рисовали). Мы вправе сами выбирать, как нам выглядеть, нравится это другим или нет. Быть чистым и приятно пахнуть — вот и все, что мы должны окружающим. Остальное — не их забота. И вот несколько совершенно естественных вещей, которых давно пора перестать стесняться.

Целлюлит

Бугорки и ямочки на теле страшно беспокоят современных женщин. Но «апельсиновая корка» на бедрах и ягодицах — абсолютно нормальное состояние кожи, которое обусловлено гормональными и генетическими особенностями, и встречается у 80-90 % взрослых женщин. Вряд ли его нужно стыдиться просто потому, что в 1970-х годах владелица косметического салона Николь Ронсар сумела сделать из целлюлита проблему вселенского масштаба (и отлично на этом заработала). Может, стоит уже расслабиться?

Отсутствие макияжа

CJ Rivera / Everett Collection / East News , Vianney Le Caer/Invision/East News Lyubchenko 4 дня назад Она без макияжа такая прикольная☺️ но нужны брови, очень нужны - - Ответить

Мы любуемся голливудскими актрисами на красных дорожках и немного завидуем их недостижимой красоте, хотя и осознаем, что эффект их вечного сияния — во многом дело рук косметологов, визажистов и пластических хирургов. Но в реальной жизни мы вольны выбирать, как нам выглядеть — наносить ли яркий макияж, который кто-то может посчитать вульгарным, или ходить совсем без него. Что бы мы ни выбрали, нам нечего стыдиться. Наш внешний вид — наше личное дело. Наглядный пример — Памела Андерсон, в прошлом любительница яркого макияжа, теперь отказалась от него полностью. Даже на на светских мероприятиях она появляется не накрашенной и называет это освобождением.

Волоски на ногах

Тревожное Пирожное 4 дня назад Есть волоски, а есть ШЕРСТЬ как у хоббита, и если вы не хоббит, то... 😂 - - Ответить

Вопрос «брить или не брить» постоянно обсуждается в сети. Кто-то возмущен видом чужих волос на теле, а кто-то принципиально отказывается что-то с этими волосками делать. Отфотошопленные снимки прекрасных моделей с сияющей кожей, будто из чистого мрамора, диктуют нам стандарты красоты, следовать которым порой оказывается больно, сложно и дорого. Так что если вы считаете, что бритье ног придумали маркетологи, чтобы продать нам побольше бритв и кремов для эпиляции, или по любой другой причине — можете смело пустить естественный процесс роста растительности на теле на самотек. Вы же не душ отказываетесь принимать, в конце концов.

Неровные зубы

Lyubchenko 4 дня назад Неправильный прикус необходимо исправлять!! Коллега на работе рассказала- у дочки был неправильный прикус,> от этого затруднено дыхание,> от этого неправильная осанка которая приводит к плоскостопию!!! Собственно дело не только в прикусе конечно, любое отклонение от нормы в организме нужно лечить, главное чтобы врач был хороший - - Ответить

Поразительно белые и ровные зубы — предмет зависти многих. Но оказывается, с модой на идеальную улыбку все не так однозначно (сейчас где-то взгрустнул ортодонт и заплакал зубной техник). Даже в модельном бизнесе с его драконовскими требованиями есть модели, которые сделали щелочку между передними зубами или характерную щербинку узнаваемой деталью своей внешности и добились успеха. А что уж говорит об обычных людях! Так что если ваши зубы здоровы, а прикус не доставляет особых проблем — вам совершенно не о чем беспокоиться. В моде естественность!

Морщинки

Мы часто сравниваем себя и красоток из сети, и, бывает, не в свою пользу. При этом от нашего сознания как будто ускользает очевидный факт: часто это даже не реальные личности, а их тщательно отретушированные образы. Но люди наконец заговорили о естественности и красоте старения! Мы меняемся с течением жизни, и это нормально. Конечно, мягкое отношение к изменениям собственной внешности не означает, что не нужно заботиться о коже и наплевать на уход за собой. Но и паниковать от появления каждой новой морщинки вряд ли стоит. Впрочем, желание выглядеть на вечные 18 тоже не заслуживает осуждения. Выбор за вами. Главное, чтобы вы решали, как выглядеть, сами, а не под давлением социальных стандартов.

Темная кожа под мышками

Цвет кожи в подмышках чаще всего меняется из-за постоянного бритья, это естественно. Можно, конечно, изменить цвет увлажняющими средствами или с помощью лазерной терапии, но можно просто не переживать.

Волнистые ногти

Бороздки на ногтях иногда появляются с возрастом — скорее всего, из-за замедления клеточного обмена. Если ногти при этом не хрупкие, а сами полоски не кажутся ребристыми, не беспокойтесь, это нормальный процесс.

Двойной подбородок

Двойной подбородок не означает, что человек не занимается спортом или неправильно питается. Иногда это просто наследственное. У большинства людей он появляется с возрастом, когда кожа становится менее эластичной. Ну и ладно.

Плоская попа

За форму ягодиц нам чаще всего стоит поблагодарить генетику, и, как ни старайся, спортивные упражнения не помогут обрести желаемую округлость этой части тела. Некоторые женщины стесняются носить обтягивающую одежду и купальники из-за «немодной» формы попы. Но мода изменчива, а в этой особенности нет ничего стыдного. Кто знает, какие изгибы (или их отсутствие) будут в тренде через несколько лет.

Темные круги под глазами

Темные круги под глазами кажутся признаком усталости, но чаще всего эта особенность не имеет ничего общего с состоянием здоровья или наличием стресса. У многих это наследственное. Не стоит смущаться и замазывать круги и мешки тоннами косметики.

Использование ботокса

Ботокс используется для разглаживания морщин, но многие относятся к нему неоднозначно из-за его токсичности. Но если правильно выбрать специалиста, риски процедуры минимальны. А в желании выглядеть моложе нет ничего плохого. Раздражают эти двойные стандарты. Что бы женщина ни делала, люди все равно рвутся ее осудить. Корректируешь внешность, тебя называют тщеславной и поверхностной. Стареешь естественно — запустила себя. Похоже, выиграть эту битву невозможно, так что остается просто делать то, что тебе нравится. © zalipie / Reddit

Тонкие волосы

Пышность волос в большинстве случаев зависит от генов, к тому же волосы утончаются с возрастом. Нельзя, как по волшебству, превратить тонкие волосы в густые. Стоит ли переживать? Я многие годы пыталась изобразить пышную шевелюру из своих тонких волос: использовала шиньоны и другие ухищрения, боясь, что кто-нибудь это заметит. Но потом я поняла: ничто не изменит тот факт, что мои волосы тонкие. И оказалось, что толщина моих волос вообще никого не волнует, кроме меня самой. © Pastelpicklez / Reddit

Использование утягивающего белья

Jordan Strauss/Invision/East News

Некоторые девушки стесняются признаваться в том, что носят подобное белье. Другие же опасаются надевать его, считая, что оно вредит здоровью. Но современные изделия относительно комфортны и безопасны, если не покупать слишком тесное белье и не носить его ежедневно. Если так вы чувствуете себя привлекательнее, а корректирующее белье помогает в этом, ничего плохого в этом нет.

Бритье лица

У всех женщин есть волосы на лице. Но почему-то признаваться в том, что ты избавляешься от них, считается неприличным. Однако в бритье нет ничего стыдного или вредного, тут нечего скрывать. К тому же бритье отшелушивает омертвевшие клетки кожи, а то, что волосы станут от этого темнее и гуще — миф. Главное, проводить эту процедуру правильно, чтобы не было порезов и раздражения. Мне нравится брить лицо. Кожа становится мягче, а макияж наносить проще. © reasonableratio / Reddit

У меня над верхней губой растут черные волоски, и меня достало выдирать их пинцетом. Начала подбривать и счастлива. © ArtichokeMe_Daddy / Reddit

Обвисшие щеки

Время и гравитация неумолимы. С возрастом организм прекращает вырабатывать необходимое количество коллагена, кожа теряет эластичность, и щеки начинают обвисать. Это естественный процесс, поэтому здесь нечего стесняться.

Крупные траты на макияж и косметические процедуры