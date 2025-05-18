18 барышень, которые сделали эту жизнь ярче при помощи макияжа
Макияжные кисти в руках некоторых мастериц творят такие же чудеса, что и кисти настоящих художников. И если большинство из нас просто подкрашивает ресницы и припудривает носик, то пользовательницы из нашей статьи не стесняются создавать произведения искусства с помощью теней и румян. Взгляните только.
«Нашла потрясающий оттенок для губ»
- У тебя самые красивые радужки, которые я когда-либо видела! © dollypardonmedear / Reddit
Эх, а я крашусь как курица лапой и минимум косметики использую. Глядя na такое мастерство, немного завидую)
«Мне стало скучно, и я превратила себя в это»
«Макияж, вдохновленный видом зимородка»
«Одна моя бровь и ресницы полностью белые»
- Мне бы такие брови! Я бы красила их в яркие цвета! © ComplexTea22 / Reddit
«Иду на концерт Леди Гаги и сделала макияж в ее стиле»
Уместно абсолютно). Но я бы брови либо сильнее спрятала, либо выделила. Немного отвлекают
«Мой звездный макияж»
«Термомакияж плюс черные линзы»
«Вот как я накрасилась, чтобы пойти на концерт»
Очень здорово! Люблю, когда фэнтезийный макияж подчеркивает красоту лица
«Я использовала пастельно-розовую тушь»
«Клубничный образ»
«Лайм и фиолетовый!»
Кожа слишком матова бледная получилась. Ну и с легкой растушевкой теней na верхнем веке смотрелось бы изящнее. А по цветам все отлично
«Весенние свежесть и сияние»
«Такой забавный образ получился!»
«В каком возрасте еще не поздно использовать блестящие тени?»
- Сиять никогда не поздно! © FrogVolence / Reddit
«Вот какой образ с мерцающими тенями у меня получился»
«Мой макияж на выход»
«Мой мейк для концерта хэви-метал группы»
Комментарии
Na мой взгляд большинство девушек в этой подборке не украсили(изуродовали) себя безумным макияжем