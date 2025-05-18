18 барышень, которые сделали эту жизнь ярче при помощи макияжа

Фотоподборки
1 час назад

Макияжные кисти в руках некоторых мастериц творят такие же чудеса, что и кисти настоящих художников. И если большинство из нас просто подкрашивает ресницы и припудривает носик, то пользовательницы из нашей статьи не стесняются создавать произведения искусства с помощью теней и румян. Взгляните только.

«Нашла потрясающий оттенок для губ»

НибаньтиКрипто
23 часа назад

Эх, а я крашусь как курица лапой и минимум косметики использую. Глядя na такое мастерство, немного завидую)

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«Мне стало скучно, и я превратила себя в это»

«Макияж, вдохновленный видом зимородка»

«Одна моя бровь и ресницы полностью белые»


«Иду на концерт Леди Гаги и сделала макияж в ее стиле»

«Мой звездный макияж»

«Термомакияж плюс черные линзы»

«Вот как я накрасилась, чтобы пойти на концерт»

«Я использовала пастельно-розовую тушь»

«Клубничный образ»

«Лайм и фиолетовый!»

НибаньтиКрипто
23 часа назад

Кожа слишком матова бледная получилась. Ну и с легкой растушевкой теней na верхнем веке смотрелось бы изящнее. А по цветам все отлично

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«Весенние свежесть и сияние»

«Такой забавный образ получился!»

«В каком возрасте еще не поздно использовать блестящие тени?»

«Вот какой образ с мерцающими тенями у меня получился»

«Мой макияж на выход»

«Мой мейк для концерта хэви-метал группы»

Фото на превью Interesting-Creature / Reddit

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