18 человек, которые достигли цели. Пусть некоторые и покрутят пальцем у виска

Гениями не рождаются, ими становятся. Это доказывают люди из нашей подборки. Надо справиться с жарой? Сделать вилку или даже кондиционер? Они могут все.
«Случайно купил цифру „2“ вместо „3“ на день рождения папы»
Вот такая рамка для фото
Самодельная кухонная люстра
Я б такоэ к ихним картонным потолкам подвешивать не стала......
«Друг из подушек. Думаю дать ему имя»
«Сушилка перестает работать, если отпустить кнопку. Пришлось ее починить»
«Жалюзи приедут лишь через неделю»
«Шайбы закончились, и мы просверлили несколько монет»
«Забыла вилку. Но проблема легко решилась с помощью стяжек и скотча»
Когда вам нужно место для записи звука, но лучшее, что у вас есть, — это гардеробная
«Чтобы не сойти с ума от жары в 37 °C на съемной квартире, приходится идти на крайние меры. Так гораздо приятнее, чем с одним вентилятором!»
«Парень подарил мне это на день рождения»
«Прикрепили разбрызгиватель к лесенке-паутинке, чтобы детям было веселее»
«Так я косил газон в 37-градусную жару»
Нужно быстро прочистить слив в ванной? Значит, делаем так: берем стяжку и подрезаем ее
Надо будет попробовать...
«Как все выглядит на моих рекламных фотографиях и на самом деле»
«Я превратил свой 14-дюймовый ноутбук в 17-дюймовый!»
Ледяная вода перекачивается из холодильника по медному змеевику, прикрепленному к вентилятору, и получается кондиционер
Когда микроволновки нет, а обед погреть ну очень надо
А вот что у нас есть еще: