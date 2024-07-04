18 человек, которые достигли цели. Пусть некоторые и покрутят пальцем у виска

Народное творчество
1 час назад

Гениями не рождаются, ими становятся. Это доказывают люди из нашей подборки. Надо справиться с жарой? Сделать вилку или даже кондиционер? Они могут все.

«Случайно купил цифру „2“ вместо „3“ на день рождения папы»

Вот такая рамка для фото

Самодельная кухонная люстра

«Друг из подушек. Думаю дать ему имя»

«Сушилка перестает работать, если отпустить кнопку. Пришлось ее починить»

«Жалюзи приедут лишь через неделю»

«Шайбы закончились, и мы просверлили несколько монет»

«Забыла вилку. Но проблема легко решилась с помощью стяжек и скотча»

Когда вам нужно место для записи звука, но лучшее, что у вас есть, — это гардеробная

«Чтобы не сойти с ума от жары в 37 °C на съемной квартире, приходится идти на крайние меры. Так гораздо приятнее, чем с одним вентилятором!»

«Парень подарил мне это на день рождения»

«Прикрепили разбрызгиватель к лесенке-паутинке, чтобы детям было веселее»

«Так я косил газон в 37-градусную жару»

Нужно быстро прочистить слив в ванной? Значит, делаем так: берем стяжку и подрезаем ее

«Как все выглядит на моих рекламных фотографиях и на самом деле»

«Я превратил свой 14-дюймовый ноутбук в 17-дюймовый!»

Ледяная вода перекачивается из холодильника по медному змеевику, прикрепленному к вентилятору, и получается кондиционер

Когда микроволновки нет, а обед погреть ну очень надо

А вот что у нас есть еще:

Фото на превью Gavroshka / Pikabu

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