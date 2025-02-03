18 человек, которые в очередной раз убедились, что внешность может быть ой как обманчива
Истории
1 день назад
Первое впечатление о человеке обычно создается в мгновение ока. Но будет ли оно верным? Судить книгу по обложке — занятие сомнительное! Одни герои этой подборки историй сами очень сильно удивились, когда реальность превзошла их ожидания, а другие столкнулись с непониманием от окружающих.
- Я маленькая, худенькая и длинноволосая блондинка. С огромными серыми глазами и яркими пухлыми губами. Не пользуюсь косметикой, потому что из-за нее выгляжу вульгарно. Одеваюсь в спокойные, некричащие вещи из детских магазинов, потому что у меня 38-40 размер. Я хотела бы носить платья в пол, деловые костюмы, но на мне это выглядит нелепо. При этом я работаю в правоохранительных органах. Форму шила на заказ. Мне 38 лет, но коллеги меня не воспринимают всерьез. И вишенка на торте: муж с ребенком вообще называют меня Хелло Китти. © Подслушано / Ideer
- Знаете, чей вид для меня был самым обманчивым? Проклятых манекенов в магазинах одежды! Я потратил целую вечность, пока искал рубашку, которая сидела бы на мне так же классно, как на них. Оказывается, что на них все закалывают и подвязывают так, чтобы одежда выглядела идеально. © MemorialDayMiracle / Reddit
- Сижу сейчас в кафе, наблюдаю за молодой парой. Юноша очень простецкой наружности, девушку тоже интеллигентной не назовешь. Невольно прислушалась к их разговору и замерла. Парень ей: «Малыш, если хочешь коктейль молочный, то только после супа. Иначе это вредно, если на пустой желудок». С барменом они мило разговаривали, очень сдержанно себя вели, много улыбались. И смотрит парень на нее такими глазами влюбленными, заботится. Мне аж стыдно стало за мои стереотипные мысли. © Карамель / VK
- Мой папа зарабатывает сильно выше среднего. Детей содержать не надо, мы уже взрослые и живем отдельно. Основные затраты только на еду и квартплату. В тумбочке валяется неплохая сумма. Но в его квартире жуткий недоделанный ремонт, одевается он практически в рванье. Ездит на видавшей виды машине, в которой постоянно что-то свистит и ломается. Возможно ему примером послужил его отец, мой дедушка, который никогда не думал о том, как выглядит, но зато построил огромный дом для всей семьи. © Подслушано / Ideer
- Мне 32 года, и я довольно худой. Поэтому многие думают, что меня и ветром сдуть может. Но на самом деле я работаю на заводе и каждый день занимаюсь в спортзале уже более десяти лет. Я не поднимаю тяжелые веса из-за травмы, полученной много лет назад. Но я много работаю с легкими весами, чтобы поддерживать тело гибким и ловким. Моя любимая фраза: «На самом деле я чуть сильнее, чем кажусь» © byebyebyecycle / Reddit
- У нас в подъезде живет мужчина лет шестидесяти. Говорили, что от него вся семья сбежала. И внешность у него была пугающая такая. Маленькие ребятишки так вообще в ужасе шарахались. И вот как-то ближе к зиме я шла с работы и увидела этого дяденьку у подъезда. Он сидел на холодной скамейке, в руках у него котенок, маленький совсем, и он его из бутылочки кормит. Я опешила, села рядом. Мы разговорились. Оказалось, котенка он подобрал тут же. Вернулась домой, рассказала маме. Она поведала, что дядя Олег перед новогодними праздниками всегда раньше строил снежные скульптуры у подъезда. Все дети были в восторге. А потом у него сын умер. После него — жена. Он остался один, перестал радоваться жизни и общаться с людьми. Мне стало так грустно. На следующий день купила вкусняшек и игрушек и пришла в гости. Дядя Олег признался, что у него много лет никого в гостях не было. Буду заходить чаще. © admin / Y-story
- В очереди у кассы заметила, как у женщины упал кошелек. Гляжу, а какой-то мужик за ним уже тянется. Предупредила, та подняла. Прихожу домой, хватилась — телефон пропал! Бегу обратно в магазин. А там тот же мужчина стоит, топчется. Я напряглась. И тут вдруг он меня зовет, а в руке у него мой телефон! Как оказалось, я действительно забыла его на кассе, а он заметил, забрал и пытался меня догнать. Но потерял из виду и решил подождать возле магазина, надеясь на то, что я вернусь сюда. А я его еще подозрительным посчитала! © Не все поймут / VK
- К 20 годам выгляжу гораздо старше: морщины, запавшие скулы, еще и поседел полностью из-за гормонального сбоя. Сделали операцию, хожу, хромаю, одышка. Как дед. Сел на лавку, рядом плюхнулась бабуля и как давай подкатывать. Смеяться больно, но я ржу сквозь слезы, и тут вдруг бабка мне: «Ты чего, старый? Головой тронулся?» Тронешься тут с вами. © admin / Y-story
- Больше сорока пирсингов, длинные черные волосы, ношу только черную облегающую одежду и берцы. Нет, я не занимаюсь музыкой или каким-то еще творчеством. Я учусь в университете на физмате и люблю аниме. Несмотря на то, что я выгляжу так, будто мне нравится быть в центре внимания, на самом деле я та еще стесняшка. © slowbloodyink / Reddit
Но кошелек стащить хотел. Мог бы просто сказать, что у вас упал кошелек. А раз сам тянулся, значит стырить хотел.
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- Когда мне было около двадцати лет, я встретил одну очень милую девушку на вечеринке. Мы подружились. Однажды мы со всей компанией собрались, чтобы посидеть у нее дома. Но нас ждала полная жесть. Ее квартира оказалась одной огромной помойкой. Половина кухни была завалена забитыми мусорными мешками, которые она вообще не выносила. У нее не было мебели. Хотя она говорила, что живет в этом месте уже 2 года, ее вещи все еще лежали в коробках с переезда. После этого мы больше не общались. © JackDostoevsky / Reddit
- Мы были студентами. Очень популярной в нашей общаге была игра, в которой каждый тянул из шляпы имя человека противоположного пола из нашей компании. Эти двое должны были весь вечер разговаривать друг с другом. Цель игры — сплотить коллектив и познакомиться. Вот и попалась мне рыженькая низенькая девочка в очках, типичная заучка. Да, она и оказалась начитанной и образованной, но при этом весь вечер травила мне истории о том, как колесила автостопом по стране, про байкерские тусовки, рок-концерты и походы в горы. Я поверить не мог, что один человек может соединить в себе столько личностей. Так я влюбился в свою тогда еще будущую жену за один вечер. А завтра мы с нашими детьми отправляемся в поход в горы. Берем пример с нашей любимой мамы! © Мамдаринка / VK
- У меня есть друг, который всегда ходит в черном. Какая бы ни была погода или мероприятие — он в черном. Недавно осталась у него дома. То, что я увидела, разорвало все мои стереотипы относительно него. Дело в том, что придя домой, он переоделся в розовенький кигуруми! Милота же! © Карамель / VK
- Я довольно неряшлив. Я ношу длинные волосы, покупаю одежду в секонд-хенде. Несколько пятен или маленькая дырка — не повод выбросить хорошую футболку. Однажды зимой водитель автобуса с благими намерениями предложил высадить меня у социальной службы, не доезжая до остановки. На самом деле я зарабатываю более $ 200 тысяч в год. Но мне просто неинтересно производить впечатление на людей. © potentialEmployee248 / Reddit
- Я преподаю в университете и занимаюсь научной работой. Но если увидеть меня где-то на улице, то с первого взгляда так и не скажешь, что идет ученый. Все мужчины, с которыми я знакомлюсь, всегда удивляются, когда узнают, чем я занимаюсь. А почему? Потому что выгляжу я офигенно! Я думаю, что женщина, кем бы она ни была, может выглядеть шикарно. Надоел шаблон, что если ты красавица, то глупая, а если умная, то не симпатичная! © Карамель / VK
- У меня внешность ни капельки не солидная. Здоровый дядька с недельной щетиной, длинными волосами, собранными в «хвост», в неизменных джинсах, белых кроссовках и темных очках не очень похож на учителя истории. Пару лет назад включили меня в комиссию по проверке одной сильно отдаленной школы. Нас встретили в фойе, отвели в учительскую. Скоро прозвенел звонок с урока и суетливая директриса сказала: «Коллеги, пойдемте, я отведу вас в кабинеты. А вы (это ко мне), идите в столовую, там девочки вас напоят горячим чаем» Все немного зависли, а я спросил: «Так что, урока истории не будет? Выходит, я зря приехал?» Тут брякнула челюсть у директрисы: «Ой, простите, я подумала, что вы шофер»
- Поломался у меня магнитофон. Тогда это была буквально главная вещь в моей жизни! Договорилась на ремонт в техцентре. Приемщик говорит мальчику лет 12-15, который сидит у него за стойкой и что-то ковыряет: «Возьмешь?» Этот мальчик поднимает на меня свои ясные глаза и говорит: «Возьму». Записал мой номер для связи. Позвонил и пригласил на свидание. Я спрашиваю: «Сколько лет тебе, мальчик?» Говорит, двадцать четыре. Не поверила! Паспорт, говорю, неси. Первое свидание, а я у него паспорт проверяю. Ну, в общем, не соврал. В этом году уже 27-летие свадьбы будем отмечать. © uitslipochtli / Pikabu
По идее какая хорошая директор, и шофера не оставила, чаем хотела напоить
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- Знакомый был стажером в пафосном автосалоне, продавал дорогущие джипы. Зашел мужичок в затертом пуховике, такой же шапочке и сильно поношенных ботинках. Менеджеры не озаботились встречей такого клиента и поручили непрезентабельного покупателя стажеру. Мужичок осмотрел машины, попросился на тест-драйв, прокатился и купил две топовых модели. Вот тебе и встреча по одежке. © Марина Осипова
- Ездили в Азию. Денег мало, идем по жарище вдоль пыльной трассы. А напротив такие роскошные небоскребы, просто сказка! Вспотели, устали. Рядом с магазином зацепились языками с похожей парой. Одеты еще хуже нас. Поболтали с ними, а потом как поняли, что в первый раз в жизни встретили миллионеров. С квартирой в целый этаж в одном из тех небоскребов! Потом нас, голодных автостопщиков, кормили, возили и развлекали. Кому скажи — не поверят. Потом они еще приезжали ко мне в город и позвонили, не забыли. Мы встретились — и снова они были одеты как попало. © Marta Germanchuk
Нравятся истории с неожиданной развязкой? Почитайте про то, как 17 человек попали в курьезную ситуацию из-за своего внешнего вида, но вышли из нее с честью
Комментарии
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А тот, который машину купил, деньги в пакете или лукошке принес? Или в коробке от тостера?
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