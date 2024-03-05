18 вещей, чью долговечность оценили бы даже бессмертные вампиры из «Сумерек»

Сколько раз мы проклинали все на свете, покупая новую пару обуви, после того как предыдущая развалилась после 1 сезона? Крепкое словцо могло достаться и криворуким производителям, и продавцам, бессовестно заламывающим цену до небес. Зато про долговечные вещи мы вспоминаем с теплом и говорим, что они сделаны на совесть. Герои нашей статьи похвастались вещами, которыми они пользуются десятилетиями.

А в бонусе — наглядный пример того, что даже сломанному предмету можно подарить вторую жизнь.

«Пользуюсь этими многоразовыми ушными палочками уже 3 года. Это была спонтанная покупка, но теперь я просто не представляю, как жила без них раньше!»

«Вы можете сдавать свои биркенштоки в официальный магазин на ремонт — я делаю это каждую зиму, чтобы подготовить их к лету. Мне меняют стельку и подошву за относительно небольшую плату»

«Это медвежонок моего сына. До этого с ним играли я, мой отец и мой дедушка»

«Этой расческой для волос пользуется уже третье поколение нашей семьи. Она передается от матери к дочери»

«Жилет был сшит для тестя в 1945 году из пары вельветовых брюк, которые его отец носил еще в 1930-е. Мои дети обожают этот жилет. Ткани почти 100 лет»

«Унаследовал бритву от прабабушки»

«Это автомобиль моего отца, выпущенный в 1934 году. До прошлого года папа ездил на нем каждый день. А сейчас сменил его на похожий автомобиль 1955 года выпуска»

«Этим блендером свекровь пользуется вот уже 60 лет»

«Старая кожаная сумка моего дедушки. Я извел на нее полбутылки средства для чистки кожи и еще полбутылки кондиционера. Сейчас она выглядит почти новой. Надеюсь, будет служить моей семье еще 30 лет»

«Мои родители наполняют эту бутылку средством для мытья посуды уже 25 лет»

«На этой сковороде я приготовил более 5000 завтраков»

«Будильник моей жене подарили, когда ей было 14 лет. С тех пор она использует его каждый день, и он работает безупречно. Ах, да, моей жене сейчас 48 лет»

«Пользуемся этими тарелками ежедневно в течение последних 35 лет»

«Стеклянная пилочка для ногтей. Она у меня уже почти 10 лет, и никаких признаков износа»

«Перекрасила ботильоны из синего в коньячный. На очереди — кожаная куртка в тон»

«Телефон стоял в доме моих бабушки и дедушки, пока я не перевез его в свой дом 13 лет назад. Он до сих пор работает»

«Эти трусы не имеют себе равных по комфорту и долговечности! Они у меня уже 10 лет, а им все нет износу»

«Моей лава-лампе 25 лет!»

Бонус: «Бабушка жены подарила мне сломанную разделочную доску. Я вернул ей ее в виде пары шкатулок»