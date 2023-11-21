18 человек показали фото, которыми раньше гордились, а теперь хохочут над собой до слез

Народное творчество
1 день назад

Иногда смотришь на собственный снимок, сделанный лет 20-30 назад, и думаешь: «Кто этот странный человек?» А потом узнаешь себя и расплываешься в широкой улыбке. Вроде бы с одной стороны испытываешь легкий испанский стыд за свой внешний вид и загадочные поступки, а с другой — ну милота же невозможная.

«30 лет назад я просто обожала шляпки»

«Я в первом классе. Специально зачесал так волосы, чтобы выглядеть круто»

«Я буквально жила в этом костюме. Даже дома его носила»

«Мой муж даже сначала не понял, кто на этом фото. А мама говорит, что я сама попросила такую стрижку»

«Мы не делали на камеру „утиное лицо“. В тренде был странный растерянный взгляд, который казался нам невероятно милым»

«17-летний я думал, что это круто»

«Бабушка и дедушка только что покрасили гараж. Стою перед ним и притворяюсь, что я на обложке гламурного журнала»

«Я чувствовал себя настоящим мачо в этой позе у внедорожника. А за рулем сидела мама»

«Я нашел школьное фото моей жены в первом классе»

«Мой старый гламурный снимок. Лет 30 назад я пыталась стать моделью»

«Мое выпускное фото в 8 классе. Я слева»

«Зацените мою геймерскую берлогу»

«Мне было 14 лет, и мама позволила самостоятельно выбрать себе стрижку»

«Моя школьная фотография в седьмом классе. У меня даже была линия загара от этого колье»

«6 класс. Подружка влюбилась и захотела себе фото этого парня. Мы придумали хитрый план. И это был успех!»

  • Подруга решила притвориться, что фотографирует только меня, когда этот парень будет проходить мимо. Так и произошло.

«Когда я надевал папин костюм, мне казалось, что я похож на Джеймса Бонда»

«Я захотела себе прическу с картинки в книге. А блузка была бархатная»

«Показал невесте свое старое фото, а она смеется: „Это Эдвард останавливает грузовик в „Сумерках““. Типа я тут спасаю главную героиню»

Круто, когда есть фотографии, которые позволяют ненадолго вернуться в прошлое. Особенно, если изображенный на них человек с возрастом стал выглядеть совершенно по-другому. Вот, например, 14 детей, которые повзрослели и так изменились, что их мама родная не узнает.

Фото на превью Viiibrations / Reddit

Комментарии

Блин, вот почему они в 14-16 лет выглядят на 20+? Можно мне тоже отсыпать взрослости, чтоб не быть цыпленком, не выходящим из дому без паспорта?😅
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А над чем хохочет эдми и считает, что там есть повод для испанского стыда у девочки в шпяле с подсолнухом? Милый ребенок, обычное фото. Испанский стыд это 99% ваших статей, а не фотки юности.

Я, когда смотрю свои "юные" фотки, мучаюсь только одним вопросом - как в моду мог войти такой треш-загар и где были мои глаза? Загорала я легко и быстро, не обгорая, поэтому выглядела как баклажан. Папа называл меня "головешкой". Нашла фотку из Египта, как раз с пылу с жару, как говорится. Сделана при свете фонарей. Короче, меня там рассмотреть можно только по светлым глазам, которые сияют из темноты. Еще страннее выглядела моя сестра, которая тоже легко загорала, но при этом русоволосая, т.е. баклажаном она выглядела еще ужаснее :)
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