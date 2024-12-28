18 доказательств, что в отелях может удивлять не только шведский стол
На время поездки отель или гостиница становится нашим вторым домом. Люди, отправившееся в путешествие, сфотографировали номера с диковинками. Это не только странные санузлы, хотя почему-то именно в этих местах встречается что-то странное. В общем, смотрим, что запечатлели постояльцы.
«В душевой кабине моего гостиничного номера есть маленькое окошко в стекле. Через него можно взять полотенце, не открывая дверь душа»
«Отель, в котором я остановился, раньше был железнодорожной станцией. Внутри него находился настоящий поезд с номерами в каждом вагоне»
«В моем гостиничном номере вместо дивана — гамак»
«Здесь есть телефон, который сразу же набирает номер стойки регистрации, когда вы поднимаете трубку»
Раньше в туалет брали книжку, сейчас - смартфон. А здесь, видимо, новая услуга- можно поболтать с живым человеком, пока ср*шь. Но всё равно вопрос остаётся открытым: ЗАЧEM?
«Штраф в $ 100 за употребление дуриана у меня в отеле во Вьетнаме»
Такое объявление можно встретить во многих странах Азии. Ничего удивительного
«В моем отеле в Греции гостям предлагали кататься на деревянных велосипедах»
Когда биде переделали в цветочный горшок
Надеюсь, быдловатые гости не станут его кхм поливать). Но тоже неэстетичное и странное решение
«У меня в номере были одноразовые солонки и перечницы»
«В моем гостиничном номере вместо дивана-кровати оказался конференц-зал»
«Под писсуарами в нашем отеле в Дели лежат маленькие коврики»
«В этом отеле они разместили рядом с бассейном бильярдный стол»
«У них есть розетки в диване»
Ночью точно не заблудишься
«В моем номере есть пресс для брюк»
«Этот швейцарский отель развешивает газетные статьи перед писсуарами»
«Нашел потайную дверь в номере моего мини-отеля»
Пфф, у меня в квартире две таких были. И да, для доступа к небольшому простанству под крышей.
- Скорее всего, это дверь на чердак. Там может располагаться система вентиляции или что-то подобное. Дверь используется, когда, допустим, ремонтнику нужно получить доступ к частям здания, которые обычно закрыты. © hatecuzaint / Reddit
«В этом отеле есть 13-й этаж, но отсутствует 5-й!»
Или это здание - в Китае, там число 4 несчастливое и его не ставят в лифтах
- На самом деле в этом здании есть 5-й этаж, на котором, вероятно, расположена вся инфраструктура (прачечная, кухня). Но лифт для постояльцев туда не везет. ©ri*1980 / Reddit
В это отеле вместо цифр у номеров есть названия: Лондон, Токио, Дублин и так далее
А вот что еще интересное у нас есть на эту тему. «Я работала в турецком отеле с системой „все включено“ и знаю, почему вам может не достаться забронированный номер».