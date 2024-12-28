18 доказательств, что в отелях может удивлять не только шведский стол

На время поездки отель или гостиница становится нашим вторым домом. Люди, отправившееся в путешествие, сфотографировали номера с диковинками. Это не только странные санузлы, хотя почему-то именно в этих местах встречается что-то странное. В общем, смотрим, что запечатлели постояльцы.

«В душевой кабине моего гостиничного номера есть маленькое окошко в стекле. Через него можно взять полотенце, не открывая дверь душа»

«Отель, в котором я остановился, раньше был железнодорожной станцией. Внутри него находился настоящий поезд с номерами в каждом вагоне»

«В моем гостиничном номере вместо дивана — гамак»

«Здесь есть телефон, который сразу же набирает номер стойки регистрации, когда вы поднимаете трубку»

«Штраф в $ 100 за употребление дуриана у меня в отеле во Вьетнаме»

«В моем отеле в Греции гостям предлагали кататься на деревянных велосипедах»

Когда биде переделали в цветочный горшок

«У меня в номере были одноразовые солонки и перечницы»

«В моем гостиничном номере вместо дивана-кровати оказался конференц-зал»

«Под писсуарами в нашем отеле в Дели лежат маленькие коврики»

«В этом отеле они разместили рядом с бассейном бильярдный стол»

«У них есть розетки в диване»

Ночью точно не заблудишься

«В моем номере есть пресс для брюк»

«Этот швейцарский отель развешивает газетные статьи перед писсуарами»

«Нашел потайную дверь в номере моего мини-отеля»

Скорее всего, это дверь на чердак. Там может располагаться система вентиляции или что-то подобное. Дверь используется, когда, допустим, ремонтнику нужно получить доступ к частям здания, которые обычно закрыты. © hatecuzaint / Reddit

«В этом отеле есть 13-й этаж, но отсутствует 5-й!»

На самом деле в этом здании есть 5-й этаж, на котором, вероятно, расположена вся инфраструктура (прачечная, кухня). Но лифт для постояльцев туда не везет. ©ri*1980 / Reddit

В это отеле вместо цифр у номеров есть названия: Лондон, Токио, Дублин и так далее