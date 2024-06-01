А разве бабулька схитрила? Или пустые бутылки не тяжелые?
А с посудой уже было, только немного в другой интерпретации
18 хитрюг, которые заставят эту планету вертеться в нужном им направлении
Некоторые люди обладают невероятной находчивостью и потрясающей смекалкой, которые помогают им обернуть любую ситуацию в свою пользу и упрощают жизнь. Эти счастливчики уж точно не будут сомневаться, выключили ли до отъезда в отпуск утюг, и никогда не позволят халявщикам сесть себе на шею.
- Дочь стала частенько гулять, а с кем — не говорит. Как-то увидела ее на улице с парнем. Спросила потом, кто такой. Она уходит от ответа, мол, миксер шумит, не слышу тебя. А сама тем временем собирается — и шмыг за дверь. Я, с ухмылкой: «Дочь, у нас нет миксера». А та не растерялась: «Так надо купить!» — и убежала. © Не все поймут / VK
- Я вот на работе, когда обсуждение заходит в тупик, заявляю: «Мне кажется, нужно с этим вопросом „переспать“ и вернуться к нему на следующем совещании, с более подготовленными позициями». Особенно если у меня нет никакой позиции и я вообще не понимаю, о чем речь. © 1tatai1 / Pikabu
- Пришла необходимость заплатить 100 тысяч наличными через кассу в банке. Прихожу, а паспорта с собой нет, только копия. Девушка говорит: «По правилам, если сумма от 15 тысяч, вы должны предъявить именно паспорт». Я отвечаю: «А можно внести 6 раз по 15 тысяч и 1 раз — 10 тысяч, чтобы получилось 100 тысяч, но дробными платежами?» «Можно», — говорит. © bushkander / Pikabu
- Если кто-то из суперобщительных коллег долго стоит у моего стола и не дает работать, то я просто встаю, продолжаю дружелюбно болтать и провожаю человека до его рабочего места. Работает, да еще как! © Karissa Lee / Quora
- Ехал в полном автобусе. Тут заходит бабушка с большими пакетами и говорит на весь автобус: «Такие тяжелые пакеты, хоть бы кто помог!» Я ей уступил место и вдруг заметил, что в ее пакетах лежат бутылки. Пустые бутылки. Хитрюга. © Подслушано / Ideer
- Как-то на работе у нас организовали курсы самопознания в виде тестов и загадок. Лектор принес объемные коробочки, положил на стол и спросил, сколько у них, на наш взгляд, сторон. Кто-то спросил, открыта ли крышка кубика, кто-то сказал, что их 6 штук. А я усмехнулся и выдал, что их 2, мол, внутренняя и внешняя. Увы, мою сообразительность никто не оценил. © Accelerant_84 / Reddit
- Убедила всех гостей, часто приходящих ко мне в дом, что у нас принято сразу мыть за собой посуду (якобы для того, чтобы наши маленькие дети, смотря на это, тоже приучались к уборке). И что это правило нарушать ни в коем случае нельзя, ведь дети, видя недомытую посуду, тоже перестают ее убирать, потому что думают, что мама должна за всеми намывать. Сначала было много вопросов от гостей, но потом все поголовно стали соблюдать это правило. Теперь мне не нужно мыть гору тарелок каждый раз... Успех! © Подслушано / Ideer
- Однажды я приготовила тако. Когда сели за стол, мой 4-летний сын отказался его пробовать. Решила пойти на хитрость и сказала ему: «Да ты что, для тебя я тако не делала. Вот, попробуй-ка этот мексиканский сэндвич». В результате он с удовольствием ел то же, что и мы все. © Rhinomeat / Reddit
А разве бабулька схитрила? Или пустые бутылки не тяжелые?
- Есть у меня простой лайфхак. Когда выключаю какой-нибудь прибор, например плиту, я проговариваю свое действие вслух. Это потом отлично помогает мне вспомнить, выполнила ли я данное действие на самом деле. © Unknown author / Reddit
- Приятель попросил помочь ему с устройством на работу. Он на редкость талантливый парень, и мне очень захотелось взять его в команду. Связался с отделом кадров и рассказал о нем. Тут менеджер меня спрашивает: «А он более опытный специалист, чем вы?» Да уж, вопрос с подвохом. Скажешь «да» — и на тебя будут косо смотреть, ответишь «нет» — и тебя посчитают противным эгоистом, да еще и приятелю откажут. Так что решил выкрутиться. Говорю: «Я обычно себя ни с кем не сравниваю. Но мы с другом здорово дополняем друг друга и хорошо работаем в тандеме». На работу его в результате взяли. © Ankit Aggarwal / Quora
- Если мне не хочется общаться с попутчиками, я сразу говорю им по-английски: «Прошу прощения, я вас не понимаю». Надеваю наушники, и меня оставляют в покое. © Sylvie Son / Quora
- Моя жена узнала, что при покупке любого товара в интернете можно просто добавить его в корзину и не заказывать, и тогда продавец пришлет предложение со скидкой на этот товар. Теперь делает так каждый раз. © inconclusivehush / Reddit
Не любого товара и не "везде в интернете". Жена ему лапшу вешает, она вообще бесплатная)
- Занимаюсь дизайном интерьеров. У меня очень много родственников, и меня просто бесит их любовь к халяве. Делаю бесплатно только в действительно свободное время. И они готовы ждать по году и больше, лишь бы бесплатно. Вариант «за полцены через 2–3 месяца» или даже «за четверть цены через полгода» их не устраивает. Стала отдавать их «заказы» студентам. Детям — опыт и портфолио, родственникам — халява. Все довольны. © Подслушано / Ideer
- Мой парень несколько лет жил один, и он неплохо справлялся с хозяйством. А вот я к нему переехала, имея лишь смутные представления о приготовлении яичницы. Первое время он все брал на себя, потом стал понемногу меня обучать, там и я втянулась. После нашей свадьбы он тихой сапой перевалил на меня почти все домашние хлопоты, чего я совсем не замечала... Пока однажды в мое отсутствие он не потерпел фиаско с запуском стиральной машинки, которой он же и учил меня пользоваться! Хитрюга разленившаяся! © Подслушано / Ideer
- Последний день до зарплаты. На карточке осталось всего 4,6 тысячи, а мне нужно больше. Вспоминаю, что в кармане еще 500. Думаю, сейчас закину их и выведу 5 тысяч. Кладу деньги в банкомат. Позади меня собирается недовольная очередь. В итоге забираю нужную сумму 3 купюрами. Вдруг маленький мальчик за моей спиной говорит: «Мам, смотри, хакер. Он кладет одну денежку, а вытаскивает три. Расскажи об этом папе!»
- В детстве моя старшая сестра рисовала на шоколадных конфетах рожицы и, когда я хотела их съесть, говорила жалобным голоском: «Не ешь нас! Не ешь!» Так как я была очень сердобольным ребенком, мне становилось их жалко, и я с рыданиями убегала в комнату. В это время сестра-хитрюга съедала и мою долю, и свою. © Подслушано / Ideer
- Если даю в долг, всегда записываю, кому и сколько. Недавно знакомый попросил сумму в 2 мои зарплаты, я одолжила, после еще раз попросил по мелочи, опять одолжила. Спустя время он принес мне ту первую крупную сумму, а о той, что поменьше, типа забыл. Через пару дней спросила, когда он ее вернет, на что получила ответ, мол, вроде все отдал. После того как объяснила, что все записано, он сразу вспомнил. Отдал и понял, что больше у меня занимать не будет. © Подслушано / Ideer
- Приняли мы одного парня на работу. Предложили ему начать у нас обучение в удобное для него время — в 11 дня. А жил он в 10 минутах ходьбы от конторы. В назначенный день приезжаю с за 15 минут до встречи. Время 11:00 — никого. 11:30 — все еще никого. Звоню этому товарищу. А он мне расслабленно так отвечает: «Знаете ли, у меня тут были дела, сейчас приду». © tutitututu / Pikabu
Комментарии
Я тоже записываю кому я должна и мне кто должен, вплоть до даты.
Реально бесит когда люди не помнят маленькие суммы , к примеру одна подруга заняла 300 у. е. и в нац.валюте 1000 .
Уешные принесла , а про те не помнит .Если что в переводе там 50 у.е. вот как так ?
Естественно , она больше ни копейки не получит
С гостями и посудой как-то мерзко прям. Одно дело, когда после застолья гости сами предложили помочь, и то обычно это касается только отнести и принести.