18 хитрюг, которые заставят эту планету вертеться в нужном им направлении

Я тоже записываю кому я должна и мне кто должен, вплоть до даты.

Реально бесит когда люди не помнят маленькие суммы , к примеру одна подруга заняла 300 у. е. и в нац.валюте 1000 .

Уешные принесла , а про те не помнит .Если что в переводе там 50 у.е. вот как так ?

Естественно , она больше ни копейки не получит