18 искрометных твитов для тех, кто не прочь поржать от души прямо сейчас
Народное творчество
1 час назад
Кое-кто так умеет высказаться, что и развеселит, и напомнит, что все мы в чем-то схожи. Поэтому, что бы у вас ни случилось, помните, что вы не одни, а заливистый смех всегда и везде будет кстати.
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В последнем случае лишние вопросы действительно лучше не задавать. Меньше знаешь - меньше расскажешь на допросе xD
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Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
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