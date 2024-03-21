18 искрометных твитов для тех, кто не прочь поржать от души прямо сейчас

Народное творчество
1 час назад

Кое-кто так умеет высказаться, что и развеселит, и напомнит, что все мы в чем-то схожи. Поэтому, что бы у вас ни случилось, помните, что вы не одни, а заливистый смех всегда и везде будет кстати.

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O_о
1 час назад

Там не было про коллег, было про клиентов, и что продажи выросли

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Hangover Unicorn
16 минут назад

В последнем случае лишние вопросы действительно лучше не задавать. Меньше знаешь - меньше расскажешь на допросе xD

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Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.

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