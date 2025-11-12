Ох, давно, давненько не было историй о бабушке с кошелкой денег, которая в ювелирном купила дорогой браслет. Ждём теперь истории о дедушке с полиэтиленовым пакетом денег, который купил "Мерседес", и мужике с рюкзаком, полным купюр, купившим особняк.
18 историй о том, как люди поспешили с выводами и вляпались по полной
Многие из нас встречают людей по одежке, и не догадываясь, что человек в потертом пальтишке может оказаться самым богатым жителем города, тихая отличница — дочерью олигарха, а за красивыми ухаживаниями принца порой скрываются не самые симпатичные намерения.
- Подруга работала в ювелирном отделе универмага. Вечером приходит бабушка с соломенной кошелкой. Смотрит на витрину: «Деточка, а нет у тебя чего получше?» Подруга достает из сейфа дорогой браслет. Бабушка осматривает, говорит: «Хорошая вещь», возвращает браслет и уходит. На следующий вечер за 20 минут до закрытия, бабушка приходит снова. Достает из кошелки сумму, за которую тогда можно было купить две машины, и просит тот самый браслет. Весь магазин был на ушах, а бабушка так скромненько со своей кошелочкой сама пошла домой. © Надежда Дорофеева / Dzen
- Когда-то я подрабатывал на ремонтах квартир. Однажды попалась клиентка, сказать что вредная — ничего не сказать. В саму работу не лезла, но постоянно поучала, мол, учиться надо, человеком становиться и т.д. Я молчу. Тут заходит ее дочь лет двадцати, увидела меня и как ахнет: «Александр Александрович, а вы как здесь?» Оказалось, это моя бывшая ученица, я у нее историю в старших классах вел. Ее мамаша после этого как-то сдулась и перестала меня поучать. © Семен Болкунов / Dzen
- Села на новые дорогие очки, отпала дужка. В оптике молодой человек высокомерно мельком глянул и предложил заказать другие. На выходе я еще раз внимательно осмотрела очки, купила суперклей, пришла домой, подклеила, ношу. © Нина Р. / Dzen
- В наш южный городок приехала отдыхать семья из средней полосы или севера. Пришли на авторынок и купили автомобиль. Наняли водителя — моего знакомого, — чтобы он пару недель катал их везде. Уезжая, они ему эту машину подарили. После этого я поверила в невероятные истории. Жизнь интереснее фильмов! © Варвара / Dzen
- У нас есть постоянный клиент, мужчина за 50. Недавно встретил его в ресторане, он меня своей жене представляет и сразу спрашивает, какие есть букеты в наличии. Жена выбрать не может между двумя, а он ей говорит: «Бери оба, сегодня твой день». Я начинаю ее с днем рождения поздравлять, а она перебивает: «Да нет, он мне так каждый день говорит». © alekenov
- Я работала в банке с юридическими лицами. Однажды к нам пришел мужчина. В потертом пальто, старой шляпе и с еще более старым портфелем. Улыбался, странноватый был немного. Шмыгнул к руководству в кабинет, потом прошелся по банку и пообщался со старожилами. Потом я узнала, что это самый богатый человек в нашем небольшом городе. Меценат, которого все знают и уважают. Он многим помог, но сам жил очень скромно. © Анна Быстрова / Dzen
Ох, поспешила я в начале. Вот уже отдыхающие автомобиль водителю подарили.
- На лето к нам в отдел устроилась секретарем девочка лет шестнадцати. Скромная, исполнительная, одевалась просто, никаких брендов. Временами казалось, что денег на хорошие вещи ей не хватает. Потому что какое-то все невзрачное, поношенное, не интересное. Позже выяснилось, что девочка — дочь собственника фирмы. Одевается так, как ей удобно. © Аршисса / Dzen
- Мама попросила сходить на свидание с сыном ее коллеги. Отказывать было неловко, и я согласилась. Первое впечатление парень произвел хорошее. Разговор вышел интересным. Парнишка без изъянов, разносторонняя личность. Но к концу свидания начала закрадываться мысль, что где-то тут есть подвох. И он не заставил долго себя ждать. Я услышала такую фразу: «Ой, девушку с брекетами я не потяну. Это же какая финансовая нагрузка-то». © _xx_twiagggly_
- Работала в турагенстве. Пришла бабулька, целую неделю выбирала самый дешевый санаторий. Со сменщиком вымотала нас по самое «не могу». В итоге забронировали ей тур со скидкой. Через полгода она вернулась. И с порога забронировала две недели люкса на дорогущем курорте. © Рысь / Dzen
Бабулька съездила в санаторий "по акции" и поняла, что чудес не бывает.
- Парня встретила — огонь! Красивые свидания, забота, внимание. Он познакомил меня с семьей и представил как невесту. А потом исчез на два года без объяснений. Недавно объявился как ни в чем не бывало. Оказалось, все это время он строил свою личную жизнь: он успел жениться и развестись. © dikoomilo
- Друг рассказывал как еще 30 лет назад работал продавцом в автосалоне. Зашла к ним молодая девочка лет 18 с коробкой из-под тостера в руках. Ходила, смотрела на автомобили. Моего друга, как самого молодого, послали к ней, практиковаться. Девочка рассказала, что вчера сдала на права и сейчас хочет купить машину. Друг стал показывает ей более бюджетные варианты, а она выбрала дорогой. В результате купила его за кругленькую сумму. Оказалось, в коробе деньги лежали, наличкой. © Владимир Григорьев / Dzen
- У владельца холдинга, где муж работал, было старое пальто, в котором он первую сделку заключил. Надевал он его на важные переговоры, хотя оно виды видало и маловато вообще. Пришли на выставку, а менеджер из фирмы начальника в глаза не видел, поэтому очень пренебрежительно с ним разговаривал весь вечер. А тот и виду не подал, но парня этого уволили, конечно, потом. © Ольга Савина / Dzen
- Была в отпуске на море. Вся из себя воздушная: бирюзовая шляпка, перчатки, сижу такая красивая под зонтиком на набережной. Вдруг рядом плюхается мужчина, выглядит очень потрепанно. Пахнет от него соответствующе. Уже собиралась уходить, а он попросил его накормить. Присмотрелась, а он красивый жутко. Стало жалко, повела его в кафе. Пока сидели, болтали, я все удивлялась: как это так — такой вид, а такие манеры, интересный собеседник. На следующий день он позвал меня в кафе потанцевать. Я фыркнула и ушла. Через пару дней история забылась. Сидела дома, готовила что-то, надо было сходить за продуктами. Ну и вышла как была: в майке, волосы грязные, вся пахну чем-то жареным. И вдруг меня кто-то останавливает. Смотрю — а это мой недавний знакомый, только в белом костюме, шикарный такой. Посмеялся над моим шоком и говорит: «Жду тебя тут уже который день». У меня ступор, шок, стыд. Он забрал мои пакеты и повел туда, где звучала музыка. Я такого стыда никогда больше не испытывала. Он король, а я в потной футболке и шлепках. © Алла Бойко / Dzen
- У меня был родственник. Успешный бизнесмен. На работу и встречи он всегда выезжал одетый с иголочки, а в бытовой жизни был полный раздолбай. Однажды поехали с ним в супермаркет, чтобы закупить все для гостей. До этого он что-то делал в саду, так и приехал в магазин в садовых калошах и камуфляже. Он взял тележку и складывал туда все, что видел: икру, деликатесы. Охранники напряглись и сопровождали нас до самой кассы. Мы смеялись над ситуацией, но охранников понять можно. Бегает небритое чудо в калошах, набивает тележку дорогими продуктами, а на платежеспособного не похож. © Ольга Чижова / Dzen
- Я однажды столкнулась с предубеждением. Где бы ни жила, всегда засаживаю двор цветами. Как-то сажала, а одна женщина начала менторским тоном мне указывать, что, где и как делать. Я протянула ей совок и сказала: «Может, вы мне поможете?» Она психанула и пошла жаловаться в правление. Вышла оттуда вся красная. Видимо, ей сказали, что я не дворник и это не моя работа. © Galina Dolgikh / ADME
- Любим мы с подружкой один магазин, покупаем там уже десятилетиями. Подруга всегда в курсе новых коллекций, часто носит именно их вещи. И вот однажды зашли туда посмотреть, что нового пришло. А продавец с порога: «У нас дорого». Мне смешно, подруга в ярости. © Relax / Dzen
- Когда-то я жила в Стамбуле и вечером вышла поесть. Парень на улице посоветовал одно кафе, мол, там вкусно. Я зашла, и он подсел ко мне. Поужинали. Он оплатил счет, позвал меня дальше гулять, вкусняшки всякие мне покупал. И вдруг как выдаст: «А пойдешь со мной в отель?» Я аж опешила и тут же попрощалась с ним. А он такой: «Деньги мне верни тогда, я на тебя потратился». Тут я опешила второй раз. © _elvira_222
- Я работала в строительной компании. Позвонил мужчина, начал расспрашивать про квартиры: метражи, этажи, планировки. Я все подробно объяснила, он пообещал приехать. И приехал — на трамвае. Был одет очень скромно, выбрал пять квартир. Составили договоры, он расплатился наличными. Весь офис был в шоке. © Вероника Бондаренко / Dzen
Еще больше историй, разбивающих стереотипы, можно прочитать здесь:
Комментарии
Выходя из дома даже вынести мусор, одевайся нормально тогда не будет кринжовых ситуаций! Да и вообще ходить дома засранкой себя не уважать!
5 квартир, наличными?..
ну как ляпнут уже иногда
он целый трамвай налички привез, что ли?
Странная дама , не знает , что "кто девушку ужинает , тот её и танцует"?)))
Ай-ай-ай, и на трамвае приезжает и сразу пять квартир покупает! Зачем ему сразу пять квартир?! Лучше бы автомобиль купил!