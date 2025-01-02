18 мужчин, которым впору вести мастер-классы по выбору подарков

Фотоподборки
23 часа назад

Говорят, умение делать подарки — настоящая суперспособность. Но ее вполне можно развить с помощью любви и внимания. И героиням нашей статьи посчастливилось получить крутые подарки именно от таких внимательных мужчин. Давайте же посмотрим, какие сюрпризы они им устроили.

«Муж поразил меня этим чудесным подарком. Он только что научился вышивать, это его первая работа»

«Мне 32 года. Я большая поклонница фильмов про Гарри Поттера, но никогда не читала книг. Супруг только что сделал мне сюрприз, и я просто плачу»

Polka_Dot
11 часов назад

Как я ей завидую… После 2 фильма это уже суррогат истории. А книги действительно волшебные.

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«Вот какой замечательный подарок сделал мне муж на Рождество. Ножницы совершенны»

Nati Ja
19 часов назад

Не знаю, удобно ли ими пользоваться, но они очень красивые.

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«Вчера мне исполнилось 40 лет. Супруг удивил меня идеальными украшениями!»

«Только посмотрите, какую крутотень мне муж на день рождения подарил! Горгонзола одобряет. Позже сообщу результат»

«Супруг сделал эту полку в подарок на рождение ребенка. Это его первая работа по дереву, и я так им горжусь!»

«Ранний подарок на Новый год от мужа»

«Мы с супругом изготавливаем индивидуальные ювелирные изделия. А сами — сапожники без сапог»

«Представьте мое удивление сегодня утром, когда он преподнес мне эту красоту! Сделано из 14-каратного золота, инкрустировано бриллиантами и отделано яркой ручной гравировкой».

«Мой муж сделал мне на Рождество игольницу. Он купил серебряную брошь, разобрал ее и прикрепил магнит сзади. Я так счастлива»

«Подарок от мужа на день рождения. В коробке был набор лего Animal Crossing, новая сумочка и шоколадка»

«Подарок от супруга»

«Сегодня у меня день рождения! Муж подарил мне этот набор для вязания крючком „Кошмар перед Рождеством“»

«Я мужу все уши прожужжала, что хочу узнать, как пахнут эти неуловимые духи»

Светлана БМВ
19 часов назад

Духи - для меня лучший подарок! Обожаю разные приятные запахи. Не все, конечно, но тот, кто знает мой вкус, не ошибётся, если подарит духи. Буду безмерно рада.

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«Он разрешил открыть один из подарков пораньше, и я просто как маленькая девочка завизжала, когда увидела, что там внутри».

«Рождественский подарок от супруга. Я мечтала об этом много лет»

«Муж попытался воссоздать мой свадебный букет в качестве подарка на годовщину»

  • Оба прекрасны. Отличная идея и жест. А мне его воссоздание нравится больше на самом деле. Повезло тебе! © Unknown author / Reddit

«Прекрасный рождественский подарок от мужа. Я мимоходом рассказала ему об этой книге, и сегодня утром она уже лежала под елкой»

«„Доводы рассудка“, роман Джейн Остин».

  • Это особенный подарок, ведь муж слушал тебя и запомнил, что тебе нравится. © Porkbossam78 / Reddit

«Просто обязана была показать этот прекрасный кулон, который сделал мой парень»

«Он хотел сохранить цветы, которые мне подарил. Так что украшение на самом деле сделано из самых первых орхидей от него».

«Я переживаю из-за того, что мне исполняется 30 лет. Так муж сделал мне адвент-календарь из 30 подарков. Мне очень повезло с ним»

OLE
23 часа назад

А вот это реально суперски! Заморочился, придумал тридцать разных штучек...

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И вот еще несколько статей про крутые подарки:

Фото на превью HeavyCobbler1844 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
19 часов назад

Истории и картинки опять с Reddit. Адме, а трудно вам заморочиться и выложить статью о наших мужчинах. Думаю, что наши делают подарки не хуже тех, что с Reddit.

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Nati Ja
18 часов назад

Приятно читать про таких внимательных и заботливых мужчин.

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