18 мужчин, которым впору вести мастер-классы по выбору подарков

Говорят, умение делать подарки — настоящая суперспособность. Но ее вполне можно развить с помощью любви и внимания. И героиням нашей статьи посчастливилось получить крутые подарки именно от таких внимательных мужчин. Давайте же посмотрим, какие сюрпризы они им устроили.

«Муж поразил меня этим чудесным подарком. Он только что научился вышивать, это его первая работа»

«Мне 32 года. Я большая поклонница фильмов про Гарри Поттера, но никогда не читала книг. Супруг только что сделал мне сюрприз, и я просто плачу»

«Вот какой замечательный подарок сделал мне муж на Рождество. Ножницы совершенны»

Я в обмороке! Они прекрасны. Какой у вас классный муж. © Applebottomgenes75 / Reddit

«Вчера мне исполнилось 40 лет. Супруг удивил меня идеальными украшениями!»

Ваш муж просто прелесть. Берегите этого мужчину! © MrShatnerPants / Reddit

«Только посмотрите, какую крутотень мне муж на день рождения подарил! Горгонзола одобряет. Позже сообщу результат»

«Супруг сделал эту полку в подарок на рождение ребенка. Это его первая работа по дереву, и я так им горжусь!»

«Ранний подарок на Новый год от мужа»

«Мы с супругом изготавливаем индивидуальные ювелирные изделия. А сами — сапожники без сапог»

«Представьте мое удивление сегодня утром, когда он преподнес мне эту красоту! Сделано из 14-каратного золота, инкрустировано бриллиантами и отделано яркой ручной гравировкой».

«Мой муж сделал мне на Рождество игольницу. Он купил серебряную брошь, разобрал ее и прикрепил магнит сзади. Я так счастлива»

«Подарок от мужа на день рождения. В коробке был набор лего Animal Crossing, новая сумочка и шоколадка»

Если бы мой парень сделал такое для меня, я бы разревелась от счастья. © lies4omthetablecl0th / Reddit

«Подарок от супруга»

«Сегодня у меня день рождения! Муж подарил мне этот набор для вязания крючком „Кошмар перед Рождеством“»

«Я мужу все уши прожужжала, что хочу узнать, как пахнут эти неуловимые духи»

«Он разрешил открыть один из подарков пораньше, и я просто как маленькая девочка завизжала, когда увидела, что там внутри».

«Рождественский подарок от супруга. Я мечтала об этом много лет»

«Муж попытался воссоздать мой свадебный букет в качестве подарка на годовщину»

Оба прекрасны. Отличная идея и жест. А мне его воссоздание нравится больше на самом деле. Повезло тебе! © Unknown author / Reddit

«Прекрасный рождественский подарок от мужа. Я мимоходом рассказала ему об этой книге, и сегодня утром она уже лежала под елкой»

«„Доводы рассудка“, роман Джейн Остин».

Это особенный подарок, ведь муж слушал тебя и запомнил, что тебе нравится. © Porkbossam78 / Reddit

«Просто обязана была показать этот прекрасный кулон, который сделал мой парень»

«Он хотел сохранить цветы, которые мне подарил. Так что украшение на самом деле сделано из самых первых орхидей от него».