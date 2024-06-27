18 знаменитостей, которые совсем не гнушаются поколдовать над своими фото

Знаменитости
1 день назад

Обычно в соцсетях делятся лучшими версиями себя. И звезды в этом отношении ничем не отличаются от простых людей. Мы сравнили профессиональные фото знаменитостей со снимками в их профилях. От некоторых коллажей голова кругом идет.

Аня Тейлор-Джой

Chris Pizzello/Invision/East News

Брайс Даллас Ховард

ABACA/Abaca/East News

Селена Гомес

LOIC VENANCE/AFP/East News

Никола Коклан

Vianney Le Caer/Invision/East News

Пэрис Хилтон

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Кейт Хадсон

Laurent VU / SIPA / East News

Ана де Армас

Laurent VU/SIPA/Sipa Press/East News

Кристина Агилера

MICHAEL TRAN / AFP / East News

Эль Фаннинг

JTMLA / Broadimage Entertainment / Broad Image / East News

Марго Робби

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Сара Джессика Паркер

ANGELA WEISS / AFP / East News

Моника Беллуччи

VALERIE MACON / AFP / East News

Дженнифер Лопес

DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Николь Кидман

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Мэгги Джилленхол

Evan Agostini / Invision / East News

Гвендолин Кристи

Vianney Le Caer / Invision / East News

Алисса Милано

Chris Pizzello / Invision / East News

Кристина Хендрикс

Jordan Strauss / Invision / East News

Статья закончилась, но расставаться не хочется? Задержитесь и продолжите чтение:

Фото на превью DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

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