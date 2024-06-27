18 знаменитостей, которые совсем не гнушаются поколдовать над своими фото
Знаменитости
1 день назад
Обычно в соцсетях делятся лучшими версиями себя. И звезды в этом отношении ничем не отличаются от простых людей. Мы сравнили профессиональные фото знаменитостей со снимками в их профилях. От некоторых коллажей голова кругом идет.
Аня Тейлор-Джой
Chris Pizzello/Invision/East News
Брайс Даллас Ховард
ABACA/Abaca/East News
Селена Гомес
LOIC VENANCE/AFP/East News
Никола Коклан
Vianney Le Caer/Invision/East News
Пэрис Хилтон
Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
Кейт Хадсон
Laurent VU / SIPA / East News
Ана де Армас
Laurent VU/SIPA/Sipa Press/East News
Кристина Агилера
MICHAEL TRAN / AFP / East News
Эль Фаннинг
JTMLA / Broadimage Entertainment / Broad Image / East News
Марго Робби
Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
Сара Джессика Паркер
ANGELA WEISS / AFP / East News
Моника Беллуччи
VALERIE MACON / AFP / East News
Дженнифер Лопес
DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
Николь Кидман
Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
Мэгги Джилленхол
Evan Agostini / Invision / East News
Гвендолин Кристи
Vianney Le Caer / Invision / East News
Алисса Милано
Chris Pizzello / Invision / East News
Кристина Хендрикс
Jordan Strauss / Invision / East News
Статья закончилась, но расставаться не хочется? Задержитесь и продолжите чтение:
Фото на превью DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
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