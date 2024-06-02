20+ аристократок из прошлого, которые доказывают, что фотошоп изобрели еще в XIX веке
Сегодня редко кто не пользуется приложениями для обработки фотографий. И хотя фотошоп появился относительно недавно, люди издавна приукрашивали свою внешность на портретах. Правда, раньше этим занимались специально обученные фоторетушеры. Мы полюбопытствовали и посмотрели, как в действительности выглядели светские дамы XIX — первой половины XX века, изысканными портретами которых мы любуемся в музеях.
Мария Аделаида Кембриджская, член британской королевской семьи, внучка Георга III
Цецилия Мекленбург-Шверинская, принцесса Мекленбург-Шверинская, супруга прусского кронпринца Вильгельма
Почему льстил? Может, он ее рисовал в 18-20 лет. Черты лица одни и те же, что на портрете, что на фото. Ну, а на последнем видно, что дама уже не юна
Луиза Нидерландская, жена Карла XV Шведского, королева Швеции
Амалия Ольденбургская, королева Греции
Луиза Расмуссен, датская балерина и жена короля Дании Фредерика VII
Мария Кристина, принцесса Обеих Сицилий, королева-консорт и супруга короля Испании Фердинанда VII
Елизавета Баварская (Сисси), императрица Австрии
Виктория Прусская, прусская принцесса из дома Гогенцоллернов
Каролина Августа Баварская, императрица Австрии
Мариетта Альбони, итальянская оперная певица
Виктория Саксен-Кобург-Готская, императрица Германии
Каролина Коронадо, испанская поэтесса
Тереза Кристина Бурбон-Сицилийская, императрица Бразилии
Мария Нассауская, мать первой королевы Румынии Елизаветы
Мария Фридерика Прусская, королева Баварии
Луиза Великобританская, герцогиня Аргайл
Мария Изабелла Орлеанская, французская принцесса и инфанта Испании
Изабелла II, королева Испании
Мария Ван Зандт, американская оперная певица
Адельгейда Гогенлоэ-Лангенбургская, принцесса Гогенлоэ-Лангенбургская, племянница королевы Виктории
Мария Тереза, инфанта Португалии
А вы знали, что Елизавета I, которую в кино сыграли множество актрис, была настолько прихотливой, что уничтожала свои портреты всякий раз, когда они ей не нравились. Больше интересного о королеве можно прочитать здесь.