20+ аристократок из прошлого, которые доказывают, что фотошоп изобрели еще в XIX веке

Культура
39 минут назад

Сегодня редко кто не пользуется приложениями для обработки фотографий. И хотя фотошоп появился относительно недавно, люди издавна приукрашивали свою внешность на портретах. Правда, раньше этим занимались специально обученные фоторетушеры. Мы полюбопытствовали и посмотрели, как в действительности выглядели светские дамы XIX — первой половины XX века, изысканными портретами которых мы любуемся в музеях.

Мария Аделаида Кембриджская, член британской королевской семьи, внучка Георга III

Цецилия Мекленбург-Шверинская, принцесса Мекленбург-Шверинская, супруга прусского кронпринца Вильгельма

Кот Муркот
2 дня назад

Почему льстил? Может, он ее рисовал в 18-20 лет. Черты лица одни и те же, что на портрете, что на фото. Ну, а на последнем видно, что дама уже не юна

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Луиза Нидерландская, жена Карла XV Шведского, королева Швеции

Амалия Ольденбургская, королева Греции

Луиза Расмуссен, датская балерина и жена короля Дании Фредерика VII

Мария Кристина, принцесса Обеих Сицилий, королева-консорт и супруга короля Испании Фердинанда VII

Елизавета Баварская (Сисси), императрица Австрии

Виктория Прусская, прусская принцесса из дома Гогенцоллернов

Каролина Августа Баварская, императрица Австрии

Мариетта Альбони, итальянская оперная певица

Виктория Саксен-Кобург-Готская, императрица Германии

Каролина Коронадо, испанская поэтесса

Тереза Кристина Бурбон-Сицилийская, императрица Бразилии

Мария Нассауская, мать первой королевы Румынии Елизаветы

Мария Фридерика Прусская, королева Баварии

Луиза Великобританская, герцогиня Аргайл

Мария Изабелла Орлеанская, французская принцесса и инфанта Испании

Изабелла II, королева Испании

Мария Ван Зандт, американская оперная певица

Адельгейда Гогенлоэ-Лангенбургская, принцесса Гогенлоэ-Лангенбургская, племянница королевы Виктории

Мария Тереза, инфанта Португалии

А вы знали, что Елизавета I, которую в кино сыграли множество актрис, была настолько прихотливой, что уничтожала свои портреты всякий раз, когда они ей не нравились. Больше интересного о королеве можно прочитать здесь.

Фото на превью Franz Xaver Winterhalter / Portrait of Queen Isabella II of Spain and her daughter Isabella / Royal Palace of Madrid / Wikimedia Commons, GRANGER - Historical Picture Archive / Alamy Stock Photo

Комментарии

Уведомления
Bazzzay.free
2 дня назад

В основном - сравнение молодых и уже возрастных . Глупая подборка.

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