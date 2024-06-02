20+ аристократок из прошлого, которые доказывают, что фотошоп изобрели еще в XIX веке

Сегодня редко кто не пользуется приложениями для обработки фотографий. И хотя фотошоп появился относительно недавно, люди издавна приукрашивали свою внешность на портретах. Правда, раньше этим занимались специально обученные фоторетушеры. Мы полюбопытствовали и посмотрели, как в действительности выглядели светские дамы XIX — первой половины XX века, изысканными портретами которых мы любуемся в музеях.