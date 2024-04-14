19 бедолаг, которые просто хотели стать красивее, а получился тихий ужас

Когда идешь в салон красоты, то надеешься, что сейчас расслабишься, выдохнешь и будешь бесконечно любоваться собой в зеркале. Но иногда мастера наворотят такое, что потом только и думаешь, как это исправлять теперь.

«А я ведь заплатила $70»

«Мама сказала, что мои волосы будто зверюга погрызла»

«Сегодня сделала брови и проплакала весь день, глядя на них. Они ведь даже не симметричные»

«Просидела 6 часов на окрашивании, а семья сказала, что это выглядит так себе. Но я уже исправила цвет и теперь счастлива»

«Делала маникюр впервые, и мне вместо круглой формы сделали заостренную. Ногти разной длины и толщины, а гель мастер даже не подпиливала. Я разочарована»

«Я, конечно, не стилист по волосам, но, по-моему, меня подстригли ужасно»

«Мне сделали неудачный пробный макияж, поэтому на свадьбу было решено накраситься самой»

«Мой парикмахер просто взял и выстриг мне половину моих волос, на первом фото то, как я выглядела до»

«Заплатил кучу денег за эту ужасную стрижку»

«Мой свадебный макияж получился не таким, каким был пробный. Мастер уверяла, что так кажется из-за света, но, увидев свадебные фото, я была разочарована»

«Попросила сделать французский маникюр миндалевидной формы с тонкими полосками. Хотелось плакать, глядя на это»

© CricketExtreme / Reddit Norridge 2 часа назад Мне всегда интересно, почему дамы видя первый ноготь не говорят об этом мастеру? Просто тупо сидят и ждут, когда им налепят все десять плохих ногтей. Зачем? Чтобы что? На первом ногте ситуация понятна, говоришь переделать или вообще уходишь и всех делов. - - Ответить

Честно сказать, выглядят, будто вам их дверями прижало. © debbie_liz / Reddit

«Этими фото я призываю всех и всегда делать пробный макияж перед торжеством. Вот в каком виде я ушла от своего визажиста»

«Да, я заплатила за эту стрижку деньги. Похоже, мастеру я чем-то не понравилась»

«Мне ужасно плохо убрали лишние волоски с бровей. На нижних фото они после того, как я их подкрасила, и делать мне это приходилось на протяжении нескольких месяцев»

«Вот что бывает, когда парикмахер оставляет осветлитель на волосах на 2 часа. Под конец я уже даже плакала от боли»

«Когда я высказала мастеру недовольство, она сказала, мол, остатки с кутикулы можно смыть под краном. Но ведь это правда ужасно?»

«Я очень разочарована пробным свадебным макияжем»

У вашего визажиста, похоже, либо нет свадебного опыта, либо он просто хочет побыстрее заработать денег. © spiritualien / Reddit

«Недавно меня ужасно подстригли, и, наконец, сегодня мне все удалось исправить»

«По моим волосам будто прошлись газонокосилкой. Как это исправить?»