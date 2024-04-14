19 бедолаг, которые просто хотели стать красивее, а получился тихий ужас
Когда идешь в салон красоты, то надеешься, что сейчас расслабишься, выдохнешь и будешь бесконечно любоваться собой в зеркале. Но иногда мастера наворотят такое, что потом только и думаешь, как это исправлять теперь.
«А я ведь заплатила $70»
- Да, блин, будто жвачка вместо ногтей. © Huntay5 / Reddit
«Мама сказала, что мои волосы будто зверюга погрызла»
«Сегодня сделала брови и проплакала весь день, глядя на них. Они ведь даже не симметричные»
«Просидела 6 часов на окрашивании, а семья сказала, что это выглядит так себе. Но я уже исправила цвет и теперь счастлива»
По мне так и слева норм. Но смотря что хотелось получить, конечно
«Делала маникюр впервые, и мне вместо круглой формы сделали заостренную. Ногти разной длины и толщины, а гель мастер даже не подпиливала. Я разочарована»
- Это, скорее, птичьи клювы, а не ногти. © Sail_On_4170 / Reddit
«Я, конечно, не стилист по волосам, но, по-моему, меня подстригли ужасно»
«Мне сделали неудачный пробный макияж, поэтому на свадьбу было решено накраситься самой»
«Мой парикмахер просто взял и выстриг мне половину моих волос, на первом фото то, как я выглядела до»
«Заплатил кучу денег за эту ужасную стрижку»
«Мой свадебный макияж получился не таким, каким был пробный. Мастер уверяла, что так кажется из-за света, но, увидев свадебные фото, я была разочарована»
«Попросила сделать французский маникюр миндалевидной формы с тонкими полосками. Хотелось плакать, глядя на это»
Мне всегда интересно, почему дамы видя первый ноготь не говорят об этом мастеру? Просто тупо сидят и ждут, когда им налепят все десять плохих ногтей. Зачем? Чтобы что? На первом ногте ситуация понятна, говоришь переделать или вообще уходишь и всех делов.
- Честно сказать, выглядят, будто вам их дверями прижало. © debbie_liz / Reddit
«Этими фото я призываю всех и всегда делать пробный макияж перед торжеством. Вот в каком виде я ушла от своего визажиста»
«Да, я заплатила за эту стрижку деньги. Похоже, мастеру я чем-то не понравилась»
«Мне ужасно плохо убрали лишние волоски с бровей. На нижних фото они после того, как я их подкрасила, и делать мне это приходилось на протяжении нескольких месяцев»
«Вот что бывает, когда парикмахер оставляет осветлитель на волосах на 2 часа. Под конец я уже даже плакала от боли»
«Когда я высказала мастеру недовольство, она сказала, мол, остатки с кутикулы можно смыть под краном. Но ведь это правда ужасно?»
«Я очень разочарована пробным свадебным макияжем»
- У вашего визажиста, похоже, либо нет свадебного опыта, либо он просто хочет побыстрее заработать денег. © spiritualien / Reddit
«Недавно меня ужасно подстригли, и, наконец, сегодня мне все удалось исправить»
Не вижу особой разницы. Справа укладка, без неё будет выглядеть, как слева
«По моим волосам будто прошлись газонокосилкой. Как это исправить?»
Ну нет,исправить можно. Более плавные переходы спасут ситуацию. Но нужен другой мастер. Этому с ноги надо благодарность выразить
- Да тут только парик. © sharman9750 / Reddit
А вот еще несколько доказательств того, что мастеров нужно выбирать также тщательно, как мужа:
Комментарии
Мастер смотрит на мир по другому!
А по делу, мне нет дела до 100500-х повторов.