19 доказательств того, что Австралия — практически другая планета

Фотоподборки
1 час назад

Редкий человек не знает, что в Австралии, окружающий мир может подкидывать «чудинку» чуть ли не на каждом шагу. А мы не упускаем возможность сделать подборку из таких вот постов. А в конце вас ждет бонус — доказательство того, что снимать квартиру в Австралии, нужно только самым дисциплинированным.

«Оставил скотч в ящике на пару недель...»

«Нашел эту чертовщину у себя в бассейне. Что это такое?»

ucTepu4ka
2 часа назад

Так и представила, залезаю, я значит, в бассейн 🏊..... Брррр

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  • Похоже на хвост южного листохвостого геккона, но по фотографии трудно определить точно. © bobbles / Reddit

«Увидел и снял южное сияние на пляже в Австралии»

«Как же бесит, что люди оставляют свой мусор на улице»

«Австралийская осень. Трава зеленая только под этим деревом»

«Мы тут в Австралии друг другу доверяем»

«Услышал шум на кухне. Пошел туда и увидел этого малыша, грызущего вентиляционную решетку. Позвонил в соответствующие службы, но вряд ли они помогут»

  • У меня была такая же проблема, я просто распылил повсюду эфирные масла мяты и эвкалипта, и это помогло. © Hot-Refrigerator3934 / Reddit

«Сегодня в Сиднейской гавани увидел маленького пингвина на «рыбалке»

«Вот как выглядит граница выжженной и нетронутой земли в Национальном парке»

«Никогда не видел такую монету»

«Детская площадка теперь собственность черных какаду»

Надпись на табличке: «Детская площадка закрыта».

«Вот что я увидел во время вчерашнего перелета из Мельбурна в Сидней»

«Кто-то решил оставить грязные ботинки прямо перед входом в кафе»

Руконожка Ай-Ай
3 часа назад

Ох, какая трагедия - мыть пол после клиентов 🙄
Можно подумать, во всем остальном мире (где не надо заходить в магазин в носках) полы не моют)

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  • Я работаю в магазине, и всякий раз, когда клиенты снимают обувь, я в ответ делаю им скидку. Ведь мне приходится мыть пол после грязных ботинок. Поэтому я поощряю тех, кто ведет себя уважительно. © Kitten0137 / Reddit

Эвкалипт посреди дороги в Южной Австралии

Тюлень по имени Бенни удобно устроился на ступеньках Сиднейского оперного театра

«Арахис на упаковке австралийского масла качает пресс»

«Ягоды кустарникового растения. По вкусу — как сахарная вата»

«Туалет сиднейского вокзала»

Бонус: Доказательство того, что снимать квартиру в Австралии, нужно только самым дисциплинированным

  • Мои знакомые живут в Австралии, снимают квартиру. Все делают официально, легально, с проверками. У них двое маленьких детей и один раз они перед проверкой не успели вымыть ванну. Хозяева быстро поместили их в черные списки, и теперь жилье снять, мои знакомые не могут в принципе. © Подслушано / Ideer

А если хотите еще виртуально попутешествовать, то держите подборку о особенностях жизни в Испании, которые явно могут ввести в ступор.

Комментарии

Уведомления
Lilit313
3 часа назад

Так снимают или не могут снять?
Любопытненько, спасибо)

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