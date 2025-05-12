19 доказательств того, что Австралия — практически другая планета
Фотоподборки
1 час назад
Редкий человек не знает, что в Австралии, окружающий мир может подкидывать «чудинку» чуть ли не на каждом шагу. А мы не упускаем возможность сделать подборку из таких вот постов. А в конце вас ждет бонус — доказательство того, что снимать квартиру в Австралии, нужно только самым дисциплинированным.
«Оставил скотч в ящике на пару недель...»
«Нашел эту чертовщину у себя в бассейне. Что это такое?»
- Похоже на хвост южного листохвостого геккона, но по фотографии трудно определить точно. © bobbles / Reddit
«Увидел и снял южное сияние на пляже в Австралии»
«Как же бесит, что люди оставляют свой мусор на улице»
«Австралийская осень. Трава зеленая только под этим деревом»
«Мы тут в Австралии друг другу доверяем»
«Услышал шум на кухне. Пошел туда и увидел этого малыша, грызущего вентиляционную решетку. Позвонил в соответствующие службы, но вряд ли они помогут»
- У меня была такая же проблема, я просто распылил повсюду эфирные масла мяты и эвкалипта, и это помогло. © Hot-Refrigerator3934 / Reddit
«Сегодня в Сиднейской гавани увидел маленького пингвина на «рыбалке»
«Вот как выглядит граница выжженной и нетронутой земли в Национальном парке»
«Никогда не видел такую монету»
«Детская площадка теперь собственность черных какаду»
Надпись на табличке: «Детская площадка закрыта».
«Вот что я увидел во время вчерашнего перелета из Мельбурна в Сидней»
«Кто-то решил оставить грязные ботинки прямо перед входом в кафе»
Ох, какая трагедия - мыть пол после клиентов 🙄
Можно подумать, во всем остальном мире (где не надо заходить в магазин в носках) полы не моют)
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- Я работаю в магазине, и всякий раз, когда клиенты снимают обувь, я в ответ делаю им скидку. Ведь мне приходится мыть пол после грязных ботинок. Поэтому я поощряю тех, кто ведет себя уважительно. © Kitten0137 / Reddit
Эвкалипт посреди дороги в Южной Австралии
Тюлень по имени Бенни удобно устроился на ступеньках Сиднейского оперного театра
«Арахис на упаковке австралийского масла качает пресс»
«Ягоды кустарникового растения. По вкусу — как сахарная вата»
«Туалет сиднейского вокзала»
- А мне нравится! Хотя сесть туда я бы не рискнул. © Melodic_Ad_9167 / Reddit
Бонус: Доказательство того, что снимать квартиру в Австралии, нужно только самым дисциплинированным
- Мои знакомые живут в Австралии, снимают квартиру. Все делают официально, легально, с проверками. У них двое маленьких детей и один раз они перед проверкой не успели вымыть ванну. Хозяева быстро поместили их в черные списки, и теперь жилье снять, мои знакомые не могут в принципе. © Подслушано / Ideer
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