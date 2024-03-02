19 доказательств того, что чудные находки могут поджидать где угодно. Даже в собственном доме
Народное творчество
2 часа назад
Даже в обычный будний день мы можем наткнуться на любопытные вещи и явления. Для это иногда можно всего лишь заглянуть в холодильник или посмотреть в окно. А некоторые люди не просто думают: «Хм, интересно», но и успевают сделать фото занятного происшествия и поделиться этим с другими.
«Нашла эту записку за моим окном. А живу я, между прочим, на 11-м этаже»
«Я тебя вижу».
«На арбузе будто написано «да»
«Колол я дрова, и в одном из них оказалась охапка веток, спрятанная кем-то»
«Размораживала гребешки, а на одном из них оказалась крошечная морская звезда»
«Во время прогулки встретил этого красавца»
«В закромах моего кухонного шкафа обнаружилась вот такая картофелина»
«Мне попалась конфетка нестандартной формы»
А конфетка ли это? Может, какой-то мусор, попавший под глазирование.
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«На некоторых потолочных плитках в моей больничной палате есть рыбки»
«В прошлые выходные мне попалась роза, которую выбросило на берег Балтийского моря»
«На перевалочной станции моего города внезапно появилась курица»
«Копался у себя в саду и наткнулся на это»
«Услышал странные звуки на чердаке. Ох, уж эти еноты»
«На сыром стейке оказался заводской штамп»
И что? Я часто покупаю мясо со штампом. Срезал и всё. Оказывается, надо было фотать и в тырнет выкладывать.
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«Нашел в глубине холодильника контейнер с маслом, из него растет такое»
«Нашел букву „К“, когда менял постельное белье»
«Вот такую ракушку мама нашла на пляже»
«На этой клубнике растет еще одна малюсенькая»
«Я подумал, что в моем саду завелись призраки! А оказалось, что перед тем, как пошел дождь, я просто обрызгал ботинки водостойким спреем»
«Читала сыну историю о сове, которая боялась темноты. И вот мы доходим до этой картинки. Никогда еще не читала так быстро!»
Повседневность может подкинуть немало сюрпризов, и наша статья — тому доказательство.
Фото на превью deensuk / Reddit
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