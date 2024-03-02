19 доказательств того, что чудные находки могут поджидать где угодно. Даже в собственном доме

Даже в обычный будний день мы можем наткнуться на любопытные вещи и явления. Для это иногда можно всего лишь заглянуть в холодильник или посмотреть в окно. А некоторые люди не просто думают: «Хм, интересно», но и успевают сделать фото занятного происшествия и поделиться этим с другими.

«Нашла эту записку за моим окном. А живу я, между прочим, на 11-м этаже»

«Я тебя вижу».

«На арбузе будто написано «да»

«Колол я дрова, и в одном из них оказалась охапка веток, спрятанная кем-то»

«Размораживала гребешки, а на одном из них оказалась крошечная морская звезда»

«Во время прогулки встретил этого красавца»

«В закромах моего кухонного шкафа обнаружилась вот такая картофелина»

«Мне попалась конфетка нестандартной формы»

«На некоторых потолочных плитках в моей больничной палате есть рыбки»

«В прошлые выходные мне попалась роза, которую выбросило на берег Балтийского моря»

«На перевалочной станции моего города внезапно появилась курица»

«Копался у себя в саду и наткнулся на это»



«Услышал странные звуки на чердаке. Ох, уж эти еноты»

«На сыром стейке оказался заводской штамп»

«Нашел в глубине холодильника контейнер с маслом, из него растет такое»

«Нашел букву „К“, когда менял постельное белье»

«Вот такую ракушку мама нашла на пляже»

«На этой клубнике растет еще одна малюсенькая»

«Я подумал, что в моем саду завелись призраки! А оказалось, что перед тем, как пошел дождь, я просто обрызгал ботинки водостойким спреем»

«Читала сыну историю о сове, которая боялась темноты. И вот мы доходим до этой картинки. Никогда еще не читала так быстро!»