19 курьезных историй из кафе и ресторанов, где не получилось просто взять и нормально поесть

Когда приходишь в кафе, то думаешь: «Вот сейчас ка-а-ак вкусно покушаю и ка-а-к расслаблюсь». Но на деле все бывает не так просто. То официант ляпнет нечто эдакое, то блюдо вдруг окажется своеобразным. С другой стороны, будет что вспомнить.