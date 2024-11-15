19 курьезных историй из кафе и ресторанов, где не получилось просто взять и нормально поесть
Истории
6 часов назад
Когда приходишь в кафе, то думаешь: «Вот сейчас ка-а-ак вкусно покушаю и ка-а-к расслаблюсь». Но на деле все бывает не так просто. То официант ляпнет нечто эдакое, то блюдо вдруг окажется своеобразным. С другой стороны, будет что вспомнить.
- Сидели с племянником днем в кафе, состоящем из нескольких залов. В главном громко орала музыка, а из посетителей были две бабушки пенсионного возраста. В какой-то момент одна из них зашла поговорить по телефону в наш тихий зал. Слышу конец разговора: «Внучок, ты иди домой, только не говори, что я в кафе, скажи, что бабка с подругой на лавке сидят». © Подслушано / Ideer
- Спрятались с подружкой от дождя в кафешке. Народу почти нет, мы взяли чай, сидим тихонько. Так за полчаса официантка раз 5 подошла спросить, что еще будем заказывать! А счет швырнула с ворчанием: «Таскаются нищие, еще и чаевых не оставят». Так она нас рассердила, что мы в отместку чаевые все же оставили, 10%, но только самыми мелкими монетками, что у нас нашлись. © Мама Дорогая / ADME
- Полетели на отдых в Таиланд. Как-то ужинаем в местной кафешке, счет вышел небольшой, оплачиваем крупной купюрой, ждем сдачу, а нам ее не приносят. Спрашиваем, мол, когда уже, а нам таец-официант: «Патом-патом!» И тут неожиданно выясняется, что у них «патом-патом» означает что-то типа «минутку, подождите». Мы даже обалдели в первые секунды из-за совпадения. Теперь эта фраза у нас коронная © Подслушано / Ideer
- Решили с мужем выползти в люди, отправились в ресторан. Приносят чек, а там уже включено обслуживание, 10%. Ну ладно. Собираемся уходить, и официантка так ненавязчиво намекает, что надо бы еще 10% сверху, именно ей. Супруг аж опешил от такой наглости, а я вкрадчиво поинтересовалась: «А ничего не треснет?» © Миранда Буш / ADME
- Пошли с одноклассниками праздновать выпускной в одно из популярных кафе города. Друзья заранее скинули мне меню на сайте, и в душу мне запали блинчики с черничным вареньем. Я с нетерпением ждал дня, лишь бы отведать сие чудо, но... Как оказалось, блинчики они больше не готовили. Вместо них был лимонный тирамису в шоколадном горшочке, но это же совсем не то. В общем, грустно, но вкусно. Другой случай был на мое 17-летие. Пошли в грузинский ресторан и мне, как имениннику, принесли тирамису. Такое чувство, что у меня проклятье на этот десерт. © Adolf Grey / ADME
- Мы пошли поесть в сетевой ресторан, где заказ делают у стойки, а затем официант приносит еду. Сначала вынесли мой салат, но без вилки. Я оглянулась и попросила другую официантку положить мне прибор, а она указала на соседний стол и сказала взять вилку там. На столе я увидела только ножи. Я спросила парня, который принес нам еду, может ли он добыть нам вилки, он кивнул, но в итоге этого не сделал.
Прошло 15-20 минут с того момента, как я впервые попросила вилку. Остальные члены семьи уже ели ложками. А я смотрела на большие листья салата и думала, что мне придется ковыряться в тарелке руками. Тогда я подошла к стойке, где мы сделали заказ, и еще раз напомнила сотруднице кафе про вилку. Она сказала: «Вообще-то мне было некогда». И тут рядом появился мой супруг, он перегнулся через стойку и вытащил 4 пластиковые вилки с другой стороны. Эти несчастные приборы были буквально в 2 шагах от женщины, которая принесла мне салат. Даже не знаю, как к этому относиться. © Entire-Ad2551 / Reddit
- Через дорогу от работы есть столовая. Хожу каждый день туда обедать. Беру хлеб, но съедаю только мягкую его половину, корочки оставляю на тарелке. Сегодня меня там отказались кормить под предлогом того, что я «порчу хлеб», а им жалко его выбрасывать. © Подслушано / Ideer
- Пошли с подругой в ресторан. Все было на высшем уровне — и еда и обслуживание. Мне так понравилось, что я решил оставить щедрые чаевые. Принесли счет, я оплатил его наличными и оставил чуть ли не половину от суммы на чай. А дома обнаружил, что у меня в кошельке многовато денег осталось после ресторана. И тут до меня доходит, что я не просто чаевые не оставил, я даже половину счета не оплатил. Возвращаться в этот же вечер в ресторан уже не было возможности, поехал туда на следующий день. Объяснил официантам, что случилось недоразумение и у меня не было злого умысла. Посмеялись. И у них, и у меня камень с души упал. © Gor Garik Kramin / ADME
- Мы с подругой обедали в закусочной. И тут в зал вошли две посторонние женщины и стали приставать к посетителям за каждым столиком, чтобы те купили у них шоколадные батончики. Я разозлился, потому что администратор не попросил их покинуть закусочную, и сказал ему, что он проявляет неуважение к гостям, раз позволяет случайным людям мешать им за едой. Больше не буду там обедать. © reddittor / Reddit
- Пошли с мамой и сестрой в кафе — посидеть пообщаться. 1000 раз сказала, что все оплачу, просто сходим, но только официант вручил меню, как началось: «Ох, какая еда нынче дорогая», — и все 2 часа мама с сестрой ныли, что все так дорого, невкусно, лучше дома бы посидели. Заказали все самое простое и дешевое — грудку куриную да салат из капусты. Повторяла им: «Выбирайте нормальное что-то, не смотрите на цену, я все оплачу!» Но нет же, принесли счет, а они: «Сколько там с нас?!» — и полезли за кошельками. Рассчиталась в итоге я, а мама потом еще месяц выносила мозг, выясняя сколько же я заплатила. После этого случая вообще никуда идти с ними нет желания, а кафе с меню без цен еще не встречала. © Подслушано / Ideer
- Подруга переехала, возле ее дома есть мини-кафешка. Внутри стойка, за ней делают суши, берешь пакет и идешь домой. Зашли, подруга говорит: «Если после еды живот не скрутит, буду сюда постоянно ходить». И вдруг из глубины помещения за стойкой раздается отчетливое: «Слышал? Переделывай!» © kwentrid / Pikabu
- Мой муж в суши-ресторане задумался и стал крутить крышку на бутылочке с соевым соусом. Вдруг женщина за соседним столиком подскакивает, вырывает из его рук бутылочку и сама наливает ему соус. Мы в непонятках смотрим на нее, а она с негодованием говорит: «Не так надо делать! Я хозяйка этого ресторана». И вот это у них называется «сервис». Мало того, что эта дама сидела в общем зале, всех раздражала своим присутствием (она прямо пялилась на гостей) и по сути оккупировала стол, потеряв сразу двух потенциальных посетителей, так она еще и полезла трогать наш соевый соус и давать ценные указания. Роллы, кстати, были омерзительные, хоть официант и заявил, что тут готовят только из качественных продуктов. © eisyjul / Pikabu
- Обидно, когда повар старается в ресторане, а официант ни советом по напиткам не поможет, ни меню не знает. Я как-то оставил записку «чаевые именно для повара.» Уточнил, что еда просто великолепна, а вот сервис оставляет желать лучшего: официант на мой вопрос о блюде ответил: «Это вареный рис с рыбой». Причем, таким тоном, будто я в столовке заводской коллегу спросил. © Атеми / ADME
- Мы с женой ходили на ужин в неплохой ресторан в центре города. Когда нам принесли счет, мы заметили, что к нему автоматически добавили 18% чаевых. Я попросил официанта убрать их. Он вежливо сообщил мне, что это политика ресторана и ничего изменить нельзя. А я не собирался давать такие большие чаевые. Моя жена возмутилась и сказала, что я жадничаю. Мы до сих пор спорим с ней об этом. © MANYLIFES / Reddit
- Купила классные утепленные брюки, с пакетом из магазина зашла в кафе. Съела свой блин, выпила сбитень. Заведение уже закрывалось, я быстренько оделась и ушла, а пакет с брюками забыла на вешалке. Дома хватилась покупки. Посмотрела, когда кафе открывается, прибежала к открытию и стала рассказывать менеджеру о своей проблеме. Менеджер уходит, возвращается и говорит: «Ничего похожего на ваш пакет нет.» Я обалдела немножко, ну куда же из закрытого на ночь кафе вещь ушла. Попросила еще поискать внимательнее, принялась настаивать, что должен пакет был остаться. Уходит. Долго не было. Возвращается с моим пакетом, оказывается, он уже на полке у кого-то из сотрудников лежал. Вот так. А брюки эти мне потом много лет служили. Рада, что удалось их вернуть, и менеджер попалась нормальная, не стала ради «лица фирмы» покрывать непорядочного коллегу. © Anemos.jewel / Pikabu
- Обедали в ресторане, вкусно, ничего не скажешь. На столе стояла корзина с фруктами. Мой парень взял пару мандаринок и две виноградины. В корзине еще лежали яблоко, груша, апельсин. Нам в счет включили мандарины и виноград полностью. Плевать на деньги, бесит, что все время, пока мы ели, за нами, выходит, наблюдали. Приятного аппетита, называется. Лучше бы стоимость всей корзины включили, но не следили. © Подслушано / Ideer
- Вчера получил зарплату и двинул обедать в кафе неподалеку. Встретила незнакомая официантка, обслужила идеально. Ни разу меня так тепло, лампово и как-то по-домашнему не принимали. При расчете решил выразить свое искреннее восхищение и заодно выведать секрет правильного отношения к жизни и работе. Я: «Девушка, у вас так круто получается работать, впервые вижу такое отношение к клиенту. Можете поделиться, в чем ваш секрет?» Она: «Спасибо, конечно, мне приятно это слышать. Я хозяйка этого кафе». © Bombezin / Pikabu
- Я зашла в ресторан в торговом центре. Была единственной посетительницей. Не помню, на какой стадии возникла проблема. То ли ко мне официантка не подошла, хотя я ее позвала, то ли меню принесла, а за заказом не приходила, то ли я уже заказала и мне ничего не несли. У меня цель была прочитать определенное количество страниц в книге, в итоге просидела час без заказа. Мимо меня ходили девочки-официантки, но им не казалось странным, что я просто так без еды сижу. Когда уходила, проходила мимо стайки официанток из 4 человек и спросила, в чем дело. Они ответили что-то вроде «ой, случилось недоразумение». © Marletka / ADME
- Мы с парнем пришли в ресторан, нам вручили меню и сказали после выбора блюд подойти к стойке и сделать заказ. Ладно. Мы так и сделали. Оба выбрали газировку, нам сообщили, что напитки будут через секунду. Затем официант подошел к столу с двумя пустыми стаканами и сказал, что автомат с напитками находится в углу зала. Потом выяснилось, что в заведении закончились соль, перец и кетчуп.
После обеда я попросила счет, и мне сказали снова подойти к стойке и заплатить. А во время расчета выяснилось, что от клиентов тут в обязательном порядке ждут чаевые. Говорю: «Нет. Еда, конечно, была на уровне, но, к сожалению, мне пришлось подойти к стойке, чтобы заказать ее, затем мне вручили пустой стакан, затем сказали, что приправы закончились. Ну и где вы видите тут обслуживание, за которое полагаются чаевые?»
Девушка расстроилась и сообщила, что весь персонал в ресторане усердно работает, а я грубиянка, которая должна оставить хотя бы 10 процентов чаевых за вкусную еду. На это я сказала, что подобное вымогательство — еще одна причина, из-за которой я не буду платить сверх положенного. © Sufficient_Mix7490 / Reddit
А вот еще несколько курьезных историй из кафе и ресторанов:
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