19 особенностей разных стран, от которых неподготовленные туристы и растеряться могут

О! Больная тема. Меняла старый душ и мастер сказал что caм купит кран. Всё установил, нормально. Но видимо кран купил caмый дешёвый потому что он плохо регулируется. Звонила, так он говорит что это пока новый, потом будет всё хорошо. Врал, конечно потому что пользуюсь уже больше полгода но лучше не становится. Каждый раз матерюсь пока удастся отрегулировать температуру.