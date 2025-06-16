19 особенностей разных стран, от которых неподготовленные туристы и растеряться могут

Путешествия
3 часа назад

О культуре разных стран написано немало книг. Но порой для того, чтобы познакомиться с обычаями и особенностями какого-либо народа, лучше просто посмотреть фотографии из этих мест. Они порой гораздо нагляднее.

1. «В Корее популярной закуской считаются толстые куски сливочного масла с красной фасолью в хлебе. А размером эти буханочки примерно с большой кулак»

Кошачья прислуга
только что

Мой желудок от этого фото сжал кулак и хорошенько пихнул меня изнутри... По отдельности это в принципе приемлемо (куски масла в пюрешку именно такого размера), но вместе...
И еще непонятно, как это вообще предполагается кусать или резать...

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2. «В Италии для доставки посылок в места с узкими улочками используются вот такие вот „велосипедные грузовики“»

Светлана БМВ
2 часа назад

У нас город расположен нна горе, но есть асфальтированные дороги. Всё равно с доставкой гоняют только мотоциклисты.

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3. «Пешеходный переход в Помпеях, которому более 2000 лет»

4. «Летом в жару в Корее на автобусных остановках распыляется охлаждающий туман, чтобы „остудить“ людей»

5. «Раньше на одной из станций в Токио стоял торговый автомат, в котором продавался острый суп из моллюсков и острый суп из акульих плавников»

Светлана БМВ
2 часа назад

Давно, в юности, гуляли с подружкой в каком-то незнакомом районе и проголодались. Увидели кафе и радостно побежали туда. Взяли по порции лагмана. Но когда начали есть, он был ужасно острый. Оказалось что это корейское кафе и там все блюда острые. Но мы были такие голодные что хоть и со слезами и огнём во рту съели всё.

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«Также есть несколько автоматов по продаже суши и стейков. Лично мне никогда не хотелось покупать сырую рыбу или говядину в торговом автомате, но такая возможность есть!»

6. «В Уэльсе в общественных туалетах есть дозаторы с бесплатным солнцезащитным кремом»

7. «McDonald’s во Вьетнаме предлагает блюда из риса»

8. «Только посмотрите, какой тут в корейском отеле душ! Дисплей показывает температуру воды с точностью до десятых градуса»

Светлана БМВ
2 часа назад

О! Больная тема. Меняла старый душ и мастер сказал что caм купит кран. Всё установил, нормально. Но видимо кран купил caмый дешёвый потому что он плохо регулируется. Звонила, так он говорит что это пока новый, потом будет всё хорошо. Врал, конечно потому что пользуюсь уже больше полгода но лучше не становится. Каждый раз матерюсь пока удастся отрегулировать температуру.

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9. «В Копенгагене вдоль велосипедных дорожек установлены наклонные мусорные урны, чтобы можно было выбросить мусор на ходу»

10. «В мадридском автобусе есть детское автокресло»

11. «Заказал во Франции бургер с сыром, вот что мне принесли. Надеюсь, они поступают так не со всеми гостями, и это просто недопонимание»

  • Наверное, нужно было попросить чизбургер, а не бургер с сыром. © Blubbey / Reddit

12. «В Южной Корее Kodak — модный бренд одежды»

13. «На этой улице в Праге можно узнать уровень шума»

14. «Вот как выглядит туалетная бумага во Вьетнаме»

Nika88
2 часа назад

Делать фото в туалете не буду, но у нас тоже такая продаётся, у нас парочка лежит н/а случай забывчивости.

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  • У нас в Ирландии такую тоже продают, но я бы ее покупать не стал. Удобнее же, когда втулка есть, мне нравится вешать рулон. © DawnStarThane / Reddit

15. «Только что был на юге Франции и нашел мороженое со вкусом смурфиков»

16. «Если вы когда-нибудь почувствуете себя бесполезным, просто помните, что эта дверь находится в самом центре аэропорта Амстердама»

Каргусик
5 часов назад

Это наверняка памятник архитектуры, я тоже работаю в здании-памятнике, там просто порой голая бетонная стена, которую ты трогать не моги (ни покрасить, ни гвоздь забить), очень нa любителя.

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17. «В одном испанском ресторане компанию вам составят плюшевые мишки»

18. «В Греции запрещено пользоваться эскалаторами, если вы носите кроксы»

19. «Зашел в McDonald’s в Италии, и вот как там был одет кассир»

Фото на превью rozcz01 / Reddit

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