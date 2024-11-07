19 пушистых доказательств того, что без кота и жизнь не та

Если в жизни человека появляется кот, ему не избежать некоторых ситуаций. Например, с течением времени он поймет, что шерсть - это приправа, будильник заводить не обязательно, и вообще главным в доме теперь назначается тот, у кого есть хвост. Герои нашей статьи попали в ситуации, которые знакомы большинству кошатников, и это, бесспорно, вызывает улыбку.