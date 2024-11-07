19 пушистых доказательств того, что без кота и жизнь не та
Животные
4 часа назад
Если в жизни человека появляется кот, ему не избежать некоторых ситуаций. Например, с течением времени он поймет, что шерсть - это приправа, будильник заводить не обязательно, и вообще главным в доме теперь назначается тот, у кого есть хвост. Герои нашей статьи попали в ситуации, которые знакомы большинству кошатников, и это, бесспорно, вызывает улыбку.
- Кот считает моего сына своим ребенком, спит с ним, терпит все выходки. Как-то раз ребенок напакостил, я стала ругаться на него. Кот пошел и, пристально глядя мне в глаза, надудонил в мой сапог! Я его отругала, конечно. Но теперь каждый раз, когда я повышаю на ребенка голос, этот пушистый гад демонстративно направляется к моему сапогу. А так нормальный кот, ласковый, просто так не косячит. © Подслушано / VK
- У одного моего знакомого, Вовы, теща в деревне живет. И собралась она как-то раз в санаторий на пару недель. Вову попросила приехать последить за хозяйством: огород поливать да котов кормить утром и вечером. Количество хвостатых никто не уточнял. А коты там, по деревенской традиции, на самовыгуле, то есть дома не живут, ходят где-то по подворью, только на завтрак и ужин являются. Ну, Вова что, коты так коты, кормил их, как положено. Приезжает хозяйка из санатория, Вова рапортует: «Все в порядке: огород полит, коты накормлены, вон, сидят на поленнице, аж лоснятся, все 5 штук». А теща ему: «Вова, так у меня же всего 2 кота было, а остальных я не знаю!» © omniusmagnus / Pikabu
- 10 лет назад наш кот Тайсон захотел вольной жизни и сбежал. Мы искали его сами, давали объявления — без толку. Так прошло почти целое лето. Смирились. Однажды муж выходит из магазина у дома, а вот он сидит, наш котяра. Муж спрашивает: «Тайсон, домой пойдешь?» А кот говорит в ответ: «Мя-я-яу!» и запрыгивает мужу на плечо. Больше гулять не рвался вообще. © Melamori21 / Pikabu
- В детстве у нас жил огромный рыжий кот Леопольд, невероятно длиношерстный и лохматый. Поесть любил всегда, отчего казался еще толще, и все время прибавлял в объемах. Как-то бабушка пошла в хлев кормить живность, а на сене наш Леопольд рожает котят. Бабушка только и смогла сказать: «Леопольд, как ты мог?!» © Подслушано / VK
А у нас наоборот было: завели кошку, назвали Ксюша. А это оказался Ксений...
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- Меня бросил парень, потому что я «отбитая». Первый раз пригласила его к себе. Я живу в просторной однушке, ремонт там есть, все достаточно бюджетно, но симпатично и современно. А причина в том, что у меня 3 кошки, и у кошек большой комплекс, который сделан на заказ. Он занимает всю стену в коридоре, несколько полок есть на стене в кухне. Это и игровой комплекс, где всякие полки, лесенки, столбики, когтеточки, и спальный — полузакрытые домики, лежанки, тоннели. Животным должно быть комфортно, я считаю, у них должно быть достаточно развлечений и у каждого свое место. Это нужно и для того, чтобы они жили мирно и не разносили квартиру от скуки и безделья. В общем, увидев это, парень быстренько подсчитал, что это дорого, и решил, что я отбитая, раз столько денег трачу на каких-то там кошек. На мой вопрос, почему его вообще волнует, куда и как я трачу свои деньги, он сказал, что смотрит в будущее, и ему нафиг не надо, чтобы столько бабок утекало из семейного бюджета. Отпустила чувака с миром. Про мешок кошачьего корма стоимостью 12 тысяч за 10 кило уж говорить не стала, поберегла его нервы. © Подслушано / Ideer
«Спонсор птичьих новостроек — кот Максим»
- Снимаю квартиру. Из жильцов только я и кот. В очередной раз приезжает хозяин снять показания счетчиков воды и получить деньги за аренду. И спрашивает: «Почему у тебя холодной воды в три раза больше в этом месяце накрутило?» Я подумала, может, где-то подтекает, решила на выходных вызвать сантехника. А через пару дней просыпаюсь ночью от спуска воды в туалете. Испугалась — были случаи в нашем доме с проникновением в квартиру. Думаю, вот и мой черед настал. Сижу, прислушиваюсь, может, все же показалось? Через пару минут снова спустили воду. Вооружившись тяжелой книгой, я на цыпочках пошла туда. В голове уже крутился целый блокбастер. Резко забежав в ванную и включив свет, я обнаружила своего кота, постигающего дзен. Он, посмотрев мне в глаза, снова нажал на кнопку слива и с умиротворением стал наблюдать, как спускается вода. © Подслушано / Ideer
«Называется, всего разок покормил уличного кота»
- Короче, прочитала, что, когда мы уходим из дома, коты думают, что мы идем на охоту. И когда мы возвращаемся, а у нас ничего для них нет, значит, охотник из нас так себе. Теперь, когда прихожу домой, всегда даю кошке вкусняшку, чтоб она считала меня крутым охотником. © mushroomova / Twitter
- Муж очень любит поспать на выходных, и, если я хочу его пораньше разбудить, то приношу ему завтрак в постель — тогда он нормально просыпается. Сегодня с утра я, как обычно, встала рано, а муж спит. Кот был крайне недоволен, что в доме кто-то спит, но в это утро он превзошел сам себя. После отсутствия реакции на сотое «мяу» он решил вопрос конструктивно — стащит с кухни печеньку и положил мужу прямо на рот. Завтрак подан, хозяин, поднимайся! © Успех & Провал / VK
- У меня котенок не боится пылесоса, поэтому не прячется, а спокойно мимо ходит. Старший же кот боялся его всегда и прятался в свои нычки во время уборки. И тут он как-то увидел, что мелкая не прячется. Он давай истошно орать, мол, беги, спасайся! Мелкая подорвалась от криков, головой крутит и не понимает, что происходит. Откуда опасность, непонятно. И тогда старший, который реально до ужаса боится, вылетает из своего укрытия и начинает атаковать пылесос, тесня мелкую от него подальше. Он, трясясь от страха и боясь до потери шерсти, защищал мелкую от того, что считает опасным, напрыгивая на пылесос. Просто мой герой. © akeeper / Pikabu
- Что, вы не разрешаете домашним животным лазать на мебель? Просто я бы своему коту и машину одолжил, если б он вежливо попросил. © kryzazzy / Twitter
- У нас живут три кота, одна из них кошка-охотник. Как-то раз мама начала очень громко жаловаться и возмущаться тому, что коты совсем офигели — устроили себе в теплице, на которую тратится много сил и времени, сортир. Говорит: «Выброшу гадов, только вредят» (на самом деле она никогда так не поступит, только для крепкого словца такое выпалила). На следующее утро под дверью нашли двух землероек, которые все перекапывали в теплице. Слышу от мамы фразу: «Отлично! Они еще и подслушивают!» © Подслушано / Ideer
- Работаю юристом, и, когда приходят граждане, у них каждая вторая история начинается с «я тут узнал» или «я тут услышал». Но недавно приходил мужчина, который все время говорил: «Мы узнали...», «Мы хотели бы спросить...». Я сначала подумал, что он немного не с нашей планеты. А у него, оказывается, был кот, его любимый кот, которого он берет с собой, носит в рюкзаке на спине. Теперь это мой любимый клиент. © Подслушано / Ideer
- Месяц упрашивала мужа завести котика. Уломала под предлогом, мол, если совсем не уживемся, то пристроим в добрые руки. Кот оказался уж очень спокойным: спит, ест, не играет — лентяй, короче. Муж подходит к коту и говорит: «Ну что, Султан, отдадим тебя? А то ты какой-то слишком тихий». После этого наш Султан стал дни напролет бегать в странной позе боком, голова вниз, тело дугой, глаза бешеные. Тырит еду, орет на людей через окно 5 этажа... Муж сказал, что вот теперь он нормальный. Оставили. © Успех & Провал / VK
Когда лежишь, спишь, и слышишь странные звуки из другой комнаты, то сразу думаешь: я не встану, это кот. Но тут понимаешь, что кот лежит рядом с тобой...
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