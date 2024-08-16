19 женщин, которые нашли себе идеальные платья и расцвели на глазах
Порой шоппинг превращается в настоящую муку. Несмотря на большой ассортимент в магазинах, не так легко найти платье, которое будет радовать глаз и подходить по всем параметрам. Героини нашей подборки справились с этой задачей на ура, урвав себе просто крышесносные наряды.
«Нашла шикарное летнее платье на этот год»
«Не могу поверить, ведь раньше позволяла людям говорить мне о том, что я должна стеснятся своих форм и ходить в балахонах»
Нормальное красивое женское тело, вернее, считалось красивым до того, как налетели педики со своими канонами красоты. Относительно тонкая талия, широкие бедра, полные ножки, оставьте человека в покое
«Теперь я ношу вот такие наряды, а симпатичные парни помогают мне зашнуровывать корсеты».
«Заказала платье для дочери, но, пожалуй, оставлю его себе»
- Дочка будет завидовать. © goboxey / Reddit
- Выглядишь идеально. Оставь его себе, красотка! © AcanthocephalaSafe66 / Reddit
«Влюблена в свое атласное платье»
Платье красивое, но у меня всегда возникает ассоциация с ночнушкой)
«Великолепная находка из комиссионного магазина. На бирке было написано, что это ручная работа 1970-х годов. Оно мне идеально подходит»
«Идеальный летний наряд для меня — это платье, которое можно носить без лифчика»
- Считаю, что бренд должен заплатить тебе за такую крутую рекламу. © aprilmaraj / Reddit
«Нашла это потрясающее платье на брахолке за $15. Оно было спрятано внутри другого платья. На бирке написано „сделано в Италии“»
- Это платье будто для тебя сшили! Невероятная находка! © LovesDeanWinchester / Reddit
«Платье-халат всегда хорошая идея для свидания»
«Нашла себе красивое винтажное платье с бисером»
«Ленивый образ для ужина»
Шикарная фигура, очень красивый цвет, но стойкое ощущение, что это купальник и парео 🙄
Одета в винтаж с макушки до пят
Зеленое настроение
«Сегодня вот так пришла на работу»
«Когда он покупает тебе новый наряд за час до свидания. Новое платье, каблуки и сумочка. Чего еще может желать девушка?»
- Это так мило! Обожаю твой новый наряд, ты готова к идеальному свиданию. © patilpradipj / Reddit
Платье-цветочек
«На днях купила это хлопковое платье 80-х годов. Мне очень нравятся пышные юбки, в которых можно кружиться»
Какие буйные зелёные волосы! Обожаю сочетание зелёного и синего
«Сегодня мой день рождения, и я наконец-то решила надеть это платье»
Короче: рукава слишком короткие, надо было длиннее, руки прикрыть. Бельё сменить, какой-нибудь качественный пуш-ап, и чтоб лямки не выглядывали. Платье нужно было длиннее, в пол. Чудовищные сандалии прикрыть или снять. Но в общем неплохая попытка, день рождения всё-таки. Наверное, в обычные дни выглядит вообще жутко
«Взяла это платье в аренду за $10, чтобы пойти на танцы»
«Лето и никаких брюк»
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