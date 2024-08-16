19 женщин, которые нашли себе идеальные платья и расцвели на глазах

Порой шоппинг превращается в настоящую муку. Несмотря на большой ассортимент в магазинах, не так легко найти платье, которое будет радовать глаз и подходить по всем параметрам. Героини нашей подборки справились с этой задачей на ура, урвав себе просто крышесносные наряды.

«Нашла шикарное летнее платье на этот год»

«Не могу поверить, ведь раньше позволяла людям говорить мне о том, что я должна стеснятся своих форм и ходить в балахонах»

«Теперь я ношу вот такие наряды, а симпатичные парни помогают мне зашнуровывать корсеты».

«Заказала платье для дочери, но, пожалуй, оставлю его себе»

«Влюблена в свое атласное платье»

«Великолепная находка из комиссионного магазина. На бирке было написано, что это ручная работа 1970-х годов. Оно мне идеально подходит»

«Идеальный летний наряд для меня — это платье, которое можно носить без лифчика»

Считаю, что бренд должен заплатить тебе за такую крутую рекламу. © aprilmaraj / Reddit

«Нашла это потрясающее платье на брахолке за $15. Оно было спрятано внутри другого платья. На бирке написано „сделано в Италии“»

Это платье будто для тебя сшили! Невероятная находка! © LovesDeanWinchester / Reddit

«Платье-халат всегда хорошая идея для свидания»

«Нашла себе красивое винтажное платье с бисером»



«Ленивый образ для ужина»

Одета в винтаж с макушки до пят

Зеленое настроение

«Сегодня вот так пришла на работу»

«Когда он покупает тебе новый наряд за час до свидания. Новое платье, каблуки и сумочка. Чего еще может желать девушка?»

Это так мило! Обожаю твой новый наряд, ты готова к идеальному свиданию. © patilpradipj / Reddit

Платье-цветочек

«На днях купила это хлопковое платье 80-х годов. Мне очень нравятся пышные юбки, в которых можно кружиться»

«Сегодня мой день рождения, и я наконец-то решила надеть это платье»

© egggoat / Reddit Капибара в кимоно 37 минут назад Короче: рукава слишком короткие, надо было длиннее, руки прикрыть. Бельё сменить, какой-нибудь качественный пуш-ап, и чтоб лямки не выглядывали. Платье нужно было длиннее, в пол. Чудовищные сандалии прикрыть или снять. Но в общем неплохая попытка, день рождения всё-таки. Наверное, в обычные дни выглядит вообще жутко - - Ответить

«Взяла это платье в аренду за $10, чтобы пойти на танцы»