17 невест, которые такие роскошные платья урвали, что аж тоже свадьбу сыграть захотелось
Свадьба — волнительное и важное событие, и невесте, само собой, хочется выглядеть особенно шикарно. Свадебное платье, на самом деле, может быть любым, и даже необязательно белым. Главное, чтобы самой виновнице торжества нравилось. А нашим героиням их платья ну очень нравятся.
«Для меня было честью надеть на собственную свадьбу свадебный наряд моей мамы»
«Искала уникальное платье, перемерила 46 штук, но все-таки нашла его!»
«Муж уже всем друзьям растрезвонил, какое крутое платье я себе связала»
Невеста - отпад! Причесон, башмаки, но главное татухи. В виде вязального крючка. Оррригинально! Платье - норм, но не на такую фигуру.
«На моем платье повсюду были вышиты названия цветов»
Не поняла. Где вышиты названия? Цветы есть, прелестный наряд, невеста милая, причёска красивая.
«Сшила платье с оптоволоконной тканью. Можно менять цвет через приложение на телефоне!»
«Мне это платье даже снимать не хочется»
«Связала платье не только себе, но и всем подружкам невесты»
1,5 года вязала , а если за это время размеры бы изменились . Это всё перевязывать .
«У меня ушло 18 месяцев, почти 12 км ниток и 25 упаковок бисера».
«Купила платье через интернет, без примерки. Я женщина большого размера, и мой вес постоянно колеблется, так что я боялась делать заказ онлайн»
«В итоге платье оказалось немного великовато, отнесла швее. Так она сказала, что это самое качественно сшитое платье, которое она когда-либо видела».
«Бабушкино свадебное платье пролежало на чердаке 68 лет. Я его отреставрировала. Ну вы только гляньте, какой мед!»
«Просто хотела показать вам свое платье со свадьбы в стиле Гарри Поттера»
А мне неожиданно понравилось) и потом - написано, что платье со свадьбы, может, она и не невеста вовсе была? А для гостьи тематической свадьбы наряд более, чем достойный - стиль выдержан, факультет узнаваем, да и ей идёт в целом.
«Да, я выхожу замуж не в белом платье»
Как и тысячи других женщин, которые тоже не в белых платьях. Меня больше другое интересует, на кой сообщать миру ценную для него информацию, что еще одна не в белом, на фоне дичайшего бардака?
«Я сама сшила платье. Оно получилось идеальным — легким и удобным»
Соглашусь с предыдущими комментариями. Очень часто все эти "я сама сшила/связала себе платье на свадьбу" выглядит так, как будто взяла старые шторы и простыни, и сшила из того, что было. У нас, по-моему, даже в эпоху тотального дефицита и в деревнях на свадьбу так не одевались.
Девушка на фото миленькая, и ведь явно не по бедности в таком наряде. Один вопрос - зачем?
- Вау! Выглядишь как майская королева. © Dramatic-Ad-2449 / Reddit
«Увидела это свадебное платье в интернете. На него была большая скидка, поэтому заказала не глядя и даже без примерки. Исправлять пришлось только подол»
«Я нашла свое платье. Как же оно мне нравится! Вот теперь думаю, какой букет к нему подобрать»
- К такому платью я бы выбрала букет из красных роз. Он будет выглядеть достаточно драматично, но не будет отвлекать от вас внимание. © NoLongerNeeded / Reddit
«Если вы сомневаетесь, стоит ли надевать нетрадиционное платья, мой совет — дерзайте!»
Ну, не знаю. Мне кажется, такая скучная расцветка, что платье какое-то почти повседневное
«В эти выходные примеряла заказанное платье. Надела, и сразу почувствовала себя в нем потрясающе. Я точно буду носить его дома, когда жениха там не будет»
Ну как бэ..... На пятилетку норм, и с ободочком-единорогом, но на взрослой даме как-то странно... 🤔
«Некоторые девушки предпочитают красный цвет»
Кто-то из невест, к слову, свое платье в секонд-хенде нашел. Там иногда такие сокровища попадаются, закачаешься! Брендовые вещи за копейки, винтажная мебель... А одна девушка в этой статье кофемашину вообще бесплатно получила.
А у нас есть и другие статьи, доказывающие, что свадьба — то еще приключение.
Комментарии
Все было бы замечательно, не будь статья повтором с затертыми комментами. Минус.
"Бабушкино платье" шикарное. И то, которое связала себе и подружкам, просто за труды. Всё остальное - г...о!
Всё это уже смотрели, комментировали. Пару новых вставили, и на том спасибо.