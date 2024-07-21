17 невест, которые такие роскошные платья урвали, что аж тоже свадьбу сыграть захотелось

Свадьба — волнительное и важное событие, и невесте, само собой, хочется выглядеть особенно шикарно. Свадебное платье, на самом деле, может быть любым, и даже необязательно белым. Главное, чтобы самой виновнице торжества нравилось. А нашим героиням их платья ну очень нравятся.

«Для меня было честью надеть на собственную свадьбу свадебный наряд моей мамы»

«Искала уникальное платье, перемерила 46 штук, но все-таки нашла его!»

«Муж уже всем друзьям растрезвонил, какое крутое платье я себе связала»

«На моем платье повсюду были вышиты названия цветов»

«Сшила платье с оптоволоконной тканью. Можно менять цвет через приложение на телефоне!»

«Мне это платье даже снимать не хочется»

«Связала платье не только себе, но и всем подружкам невесты»

«У меня ушло 18 месяцев, почти 12 км ниток и 25 упаковок бисера».

«Купила платье через интернет, без примерки. Я женщина большого размера, и мой вес постоянно колеблется, так что я боялась делать заказ онлайн»

«В итоге платье оказалось немного великовато, отнесла швее. Так она сказала, что это самое качественно сшитое платье, которое она когда-либо видела».

«Бабушкино свадебное платье пролежало на чердаке 68 лет. Я его отреставрировала. Ну вы только гляньте, какой мед!»

«Просто хотела показать вам свое платье со свадьбы в стиле Гарри Поттера»

© 8rittanyy / Reddit Katherine 4 дня назад А мне неожиданно понравилось) и потом - написано, что платье со свадьбы, может, она и не невеста вовсе была? А для гостьи тематической свадьбы наряд более, чем достойный - стиль выдержан, факультет узнаваем, да и ей идёт в целом. - - Ответить

«Да, я выхожу замуж не в белом платье»

© hannahmarb23 / Reddit Вианна 4 дня назад Как и тысячи других женщин, которые тоже не в белых платьях. Меня больше другое интересует, на кой сообщать миру ценную для него информацию, что еще одна не в белом, на фоне дичайшего бардака? - - Ответить

«Я сама сшила платье. Оно получилось идеальным — легким и удобным»

© Samwambambum / Reddit Katherine 4 дня назад Соглашусь с предыдущими комментариями. Очень часто все эти "я сама сшила/связала себе платье на свадьбу" выглядит так, как будто взяла старые шторы и простыни, и сшила из того, что было. У нас, по-моему, даже в эпоху тотального дефицита и в деревнях на свадьбу так не одевались.

Девушка на фото миленькая, и ведь явно не по бедности в таком наряде. Один вопрос - зачем? - - Ответить

«Увидела это свадебное платье в интернете. На него была большая скидка, поэтому заказала не глядя и даже без примерки. Исправлять пришлось только подол»

«Я нашла свое платье. Как же оно мне нравится! Вот теперь думаю, какой букет к нему подобрать»

К такому платью я бы выбрала букет из красных роз. Он будет выглядеть достаточно драматично, но не будет отвлекать от вас внимание. © NoLongerNeeded / Reddit

«Если вы сомневаетесь, стоит ли надевать нетрадиционное платья, мой совет — дерзайте!»

«В эти выходные примеряла заказанное платье. Надела, и сразу почувствовала себя в нем потрясающе. Я точно буду носить его дома, когда жениха там не будет»