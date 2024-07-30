10 предметов одежды, которые все покупают, а потом за голову хватаются

Многие уже слышали о так называемом капсульном гардеробе. Это набор базовых вещей, на основе которых можно создавать образы на все случаи жизни и забыть о проблеме «полный шкаф одежды, а надеть нечего». Сейчас люди стараются приобретать вещи более осознанно, но все равно нет-нет, да и сделают покупку, о которой вскоре жалеют. Вот мы и подготовили список вещей, на которые лучше не тратиться. Кстати, статья содержит фотографии, сделанные с помощью искусственного интеллекта.

Белая футболка

Белоснежная футболка кажется вещью вне времени, которая отлично сочетается с другой одеждой и уместна для самых разных мероприятий. В общем-то, так и есть, вот только футболки такого цвета оказываются не лучшей инвестицией. Они быстро теряют свой вид и покрываются желтыми пятнами, даже если просто висят в шкафу. Так что менять их придется часто.

Белая шелковая блузка

Как и футболки, белые рубашки — это база, за которой приходится постоянно следить, ведь она мгновенно покрывается пятнами и со временем тускнеет. Но если вещь из хлопка еще можно стирать в машинке и периодически отбеливать, то с шелком этот номер не пройдет, ведь он требует крайне бережного отношения. Так что если не хотите разориться на химчистке, лучше присмотритесь к рубашкам из натуральных тканей и менее маркого цвета.

Джинсы из необработанного денима

Джинсы, которые не были предварительно обработаны на фабрике и которые не содержат в себе никакой другой ткани, кроме 100% денима, считаются самыми долговечными и экологичными. Но у этого есть и обратная сторона: они совершенно не тянутся. Такую одежду сложно будет носить, если вы даже слегка поправитесь. Как некоторые отмечают, в этих джинсах легко почувствовать себя некомфортно даже с отличной фигурой. Так что лучше присмотреться к моделям, которые хорошо тянутся или имеют свободный силуэт.

Платье-свитер

В прохладные месяцы платье-свитер кажется уютной и заманчивой альтернативой обычному. Но стилисты не рекомендуют покупать такой вид одежды. А все потому, что трикотаж растягивается и неизбежно со временем теряет свой первоначальный вид, даже если в его составе есть эластичные волокна. А уж настолько длинное изделие вытянется довольно быстро.

Трендовые вещи

Мода меняется слишком быстро, и за ней сложно угнаться. Да и стоит ли? Вещи, которые в тренде «здесь и сейчас» стремительно теряют свою актуальность и уже через полгода, а то раньше, могут выглядеть неуместно. К примеру, сейчас в моде блестящая и расшитая блестками одежда, но кто знает, надолго ли. Лучше выбрать что-то более универсальное, например, маленькое черное платье, которое является актуальным уже почти 100 лет.

Прозрачные вещи

Начиная с осени 2023 года прозрачная одежда стала мегапопулярной. Модные дома представили в своих коллекциях множество вещей из сетки и фатина. Да, это классный, но, будем смотреть правде в глаза, недолговечный тренд. Сетчатые и кружевные вещи склонны к образованию дырок и разрывов. Да и не так уж много ситуаций, в которых было бы уместно носить такую одежду.

Топы, которые сложно носить с бюстгальтером

Сюда можно отнести любые майки, кофточки и свитера, которые не предназначены для ношения с бельем. Как правило, у них открытая спина или плечи. С такой одеждой приходится либо покупать специальное белье, либо вообще его не носить, что для многих не вариант. Такие вещи комфортными не назовешь, и, скорее всего, они просто так и пролежат в шкафу.

Вещи, связанные крючком

Вещи, связанные крючком, сейчас называют главным трендом лета 2024 года. Говорят, они придают своей хозяйке этакий богемный вид и никогда не выйдут из моды. Но не все с этим согласны. Есть мнение, что покупка таких вещей — бесполезная трата денег, ведь их особо никуда не наденешь, да и за них все цепляется, отчего они быстро теряют свой первоначальный вид.

Вещи неонового цвета

Неоновые вещи непостоянны: они то входят, то выходят из моды. Да и универсальными их не назовешь: нужно как следует потрудиться, чтобы умело сочетать их с другой одеждой. Так что если не хотите постоянно ломать голову, с чем их носить и когда, лучше выбирайте одежду более спокойных, базовых цветов. Например, серых или бежевых.

Вещи на будущее

Бывает так, что в магазинах нам попадается какая-то вещь, которая и выглядит роскошно, и по размеру подходит, и по цене, но она предназначена для особого случая. Это может быть вечернее платье или купальник для отдыха у моря. Руки так и тянутся ее купить, но лучше этого не делать. Как правило, одежда, которая требует какого-то особого «сценария», так его и не дожидается и остается висеть в шкафу.