Когда-то очень давно отдавала дочкину коляску. Она мне досталась уже б/у, и я ее дальше передавала даром.
Приехала молодая беременная женщина, проверила, как складывается-раскладывается, поблагодарила и забрала.
Да, она была на машине, но ее марка мне была по барабану, главное - место освободилось)
20+ человек, которые просто хотели купить или продать что-то в интернете, а в итоге обзавелись историей на миллион
Да, избавиться от ненужных вещей, да еще и немного на них заработать сейчас довольно просто, стоит только дать объявления на специальных сайтах. Правда, потенциальные покупатели не всегда оказываются порядочными людьми, да и продавцы порой тоже. И герои нашей статьи знают об этом не понаслышке. Как оказалось, продажа и покупка вещей по объявлению в интернете редко обходится без истории.
- Я как-то электрокачели продавала. Приехал мужчина с мамой, они их посмотрели, оплатили, забрали. А через пару дней мне пишет его супруга, мол, все отлично, но я хочу их вернуть. Потому что, оказывается, ребенок в качелях не засыпает автоматически. © Варвара Король / ADME
- Недавно решил продать свой старый телефон. Купил новый, лучше. И вот мы договорились с одной девушкой. Приезжает она, я показываю, все работает. И тут мне позвонили, я ответил, что занят. А дальше с девушкой у нас произошел такой диалог:
— Ой, я хочу вот этот телефон.
И показывает на мой новый.
— У него и камера спереди есть, экран большой, как мне нравится. За $10 возьму, пожалуй.
А я его за $200 покупал.
— Это мой телефон, и он не продается.
— Ну ладно, $20, а себе вот этот возьмите, идет?
Показывает на тот, что продаю.
— Девушка, нет, я его не продаю.
— Ты хам и жлоб.
Бросает гневный взгляд, разворачивается и уходит. Я думал, такое только в анекдотах бывает. Телефон старый в итоге отнес в ближайшую скупку. © GreenCamel / Pikabu
- Свекровь в молодости играла на пианино и вот опять захотела. Мы нашли объявление, где его бесплатно отдают, типа, заберите скорее, ибо неистово оно нам мешает. Приехали, спустили его с 6 этажа, погрузили в нанятую газель, занесли свекрови. Она была довольна до безумия, музицировала каждый день практически. А через месяц позвонили те люди, что нам его отдали, и заявили, что им нужно обратно пианино, так как дочка знакомого стала заниматься музыкой, и они ей пианино пообещали. И просят привезти его на другой конец города и занести. Я говорю: «В смысле? Вы же нам его отдали!» А мне в ответ: «Ну мы же вам его бесплатно отдали, а теперь оно нам нужно». Естественно, никуда мы ничего не повезли, а номер данных господ я благополучно заблокировала. © Тётя Мотя / ADME
- Хотела завести хомячка. Нашла объявление, где какая-то женщина их бесплатно отдавала. Когда я приехала к ней домой, увидела, что там несколько клеток, и все заполнены хомяками. Оказалось, сначала у нее было 2 или 3 зверька. Но потом беременная самка сбежала, и они начали размножаться в ее стенах, как грызуны. В доме у этой женщины было около 100 хомяков — в стенах, под диваном. Она не представляла, как справиться с проблемой. Я дала ей номер телефона службы спасения мелких животных, и они забрали всех хомяков. А сама я взяла двух. © grasshopper_jo / Reddit
- Продавали мы диван. Он был в хорошем состоянии, но уж очень громоздкий. И вот пишет нам одна женщина, говорит, продайте за столько-то. Мы ей отказали. Она просит адрес, мы ей снова объясняем, что не можем продать за ту сумму, которую она предлагает. Она проигнорировала наше сообщение и уже прямо потребовала наш адрес. Мол, я все равно приеду и заберу этот диван по этой цене. Не на тех наехала. Мы ее просто заблокировали. © Elif Doğan / ADME
- Мы с моей девушкой договорились купить диван у одной пары в довольно плохом районе. Диван реально оказался в хорошем состоянии. В магазине такой стоит $1200, а мы заплатили $500. Но когда я стал выносить одну из частей дивана, увидел, что по ней что-то ползет. Парень-продавец быстренько это смахнул и посмотрел на меня испуганным взглядом. Короче говоря, оказалось, что диван просто кишел тараканами, и продавцы это знали. Когда я попросил вернуть деньги, они даже не сильно и сопротивлялись. © venomftr / Reddit
- Выставили велосипеды на продажу. 2 сразу ушли, а третий никак. Торговаться не хотим, он стоит и есть не просит. И вот приходит сообщение:
— А сколько вы еще будете велосипед продавать?
— Пока не купят.
— То есть в следующем году еще будете?
— Скорее всего, да.
И подумалось, что какой-то человек копит на велосипед, который пока не может себе купить.
Объявление висит, уже трем отказали, типа, цепь менять надо и рам нет. Ждем весны. Если этот человек напишет, с удовольствием вручим со скидкой и приятным презентом. © lowkick / ADME
- Пошел я покупать относительно редкую видеоигру. С девушкой, которая ее продавала, мы встретились на парковке у супермаркета. Она протянула мне коробку, я отдал ей $20. И тут я открываю коробку, а там ничего нет, она пустая. Потребовал свои деньги назад. А она сказала, что если я сейчас не уйду, то она устроит сцену, типа, я на нее напал. Я достал телефон и сделал вид, что все это снимаю (в моем телефоне тогда не было камеры). Она тут же начала притворяться, что я на нее напал. Но уже через минуту она поняла, насколько это нелепо, и вернула деньги. © Tapeworms / Reddit
- Продавала журнальный столик, и на одной из фоток на столе сидела моя кошка, чтобы привлечь аудиторию. И мне написал парень, который намеревался купить у меня кошку. Он никак не хотел понять, что кошка не продается. Наконец сказал, что если кошка привыкла к столу и ей это поможет в новом доме, то он вместе с ней и стол купит. Потом он смирился с тем, что кошку я не отдам, но долго общался со мной на «котовью» тему, спрашивал, что за порода, где такую взять, про своих котов рассказывал. © Elean / ADME
- Выставил на продажу холодильник. Звонок: «Готов завтра вечером забрать, зовут меня Эльдар». Ну хорошо, договорились. Жду. На следующий день утром звонок: «Готовы забрать холодильник, мы от Эльдара, рядом оказались». Ну раз вы от него, приходите. Зашли, деньги мне, холодильник им, все довольны. Через 2 часа звонок: «Это Эльдар, у нас все в силе?» И я впадаю в недоумение. Говорю, так и так, от вас пришли двое, забрали. Нет, говорит, никого и никуда я не посылал, никому ничего не говорил. Было немного неловко, все-таки договоренность есть договоренность. Извинился. Потом долго думал, с чего вдруг такое невероятное совпадение. То ли мистика, то ли я чего-то не знаю. © Folkrocker / Pikabu
- Я сомневалась, надо ли мне с этим связываться, но в итоге продала недавно детскую коляску. Она всего 9 месяцев использовалась, но я захотела купить уже только прогулочную, легче и компактнее. Почти сразу у меня ее купили, но до этого успела позвонить женщина и предложила ей эту коляску отдать бесплатно. Сказала, что раз у меня есть деньги на такие дорогие коляски, значит, и подарить ее я могу. Логика отличная. © Алина / ADME
- К нам как-то женщина пришла купить наш старый кофейный столик. Она сказала, что ей нужна новая мебель, потому что ее дом сгорел. Мы, конечно, ей посочувствовали и сказали, что не нужно ничего платить, пусть берет бесплатно. А она ответила, что все нормально, у нее полно денег, просто нет вещей, и протянула нам деньги. Мы ей еще раз посочувствовали, что дом сгорел. А она выдала: «Ничего страшного. Я к этому привыкла». Интересно, сколько домов она сожгла. © Unknown author / Reddit
- Когда родилась дочка, мы с бывшей женой решили купить коляску, б/у, так как денег на новую не было. Нашли за $15. Созвонился, оказалось, ехать за ней нужно через весь город с пересадкой на автобусе. Приехал, коляска крутая, отдал деньги и стал вызывать такси, ибо в автобусе ехать с ней не хотелось. Время было около 9 часа. Такси не назначают. Девушка-продавец предложила подождать ее мужа, чтобы он отвез меня домой. Мне было неудобно, и я отнекивался. Пока ждали такси, она усадила меня пить чай. Слово за слово, и она мне просто так отдала 3 пачки детских подгузников самого маленького размера, одну целую и одну начатую банку смеси для детского питания, ползунки и пеленки. Ношеные, но все хорошие, и видно, что глаженные и стиранные. Мне было дико неудобно, правда, но если начистоту, то все, что она дала, было нам очень нужно. Приехал ее муж. Узнав, что такси не едет, он просто взял и отвез меня домой. Я приглашал их выпить чаю, но они отказались. Жена, когда меня увидела нагруженного всякими детскими вещами, была в шоке. © VostorgPesik / Pikabu
- Выставила на продажу автокресло. Девушка долго торговалась, упрашивала отдать вполовину дешевле. Я уступила. И... она приехала забирать его на Infiniti. У меня все. © Мамдаринка / VK
- Жена продавала перед Новым годом шубу. Ее без торга забрала какая-то женщина. А уже после праздников, дней через 10 жене позвонил муж той дамы, мол, шуба не подходит, отдайте деньги. Она отказалась. Типа, вы праздники отгуляли, покрасовались и решили назад вернуть? И тут он ей говорит: «Девочка, да ты хоть знаешь, кто я такой?», и называет серьезную контору. А она не растерялась и спокойно ответила, что сейчас записывает их разговор и пишет заявление в контору, которая находиться чуть повыше, об угрозах со стороны сотрудника такой-то службы. На что дядечка очень оперативно решил прервать беседу. Но перезвонил через несколько часов, извинился и сказал, что жена настояла на звонке. Вот что это было, спрашивается? © agentJeen / Pikabu
- Продавала я как-то осеннее пальто. Договорились с одной девушкой, что она приедет его примерить. И вот в назначенное время заваливается она ко мне с огромными пакетами. Ну, думаю, может, из магазина. Я пошла в комнату за пальто, возвращаюсь, а эта деваха уже стоит в одном лифчике и достает из пакета какое-то платье. Оказалось, она привезла с собой чуть ли не весь гардероб, чтобы посмотреть, как с пальто он будет смотреться. Это было, мягко говоря, странно. Крутилась-крутилась она перед зеркалом, но в итоге все-таки купила.
Ну а что, почему бы и не примерить вещь как следует, чтобы точно убедиться, что она впишется в твой гардероб.
Комментарии
Когда-то очень давно отдавала дочкину коляску. Она мне досталась уже б/у, и я ее дальше передавала даром.
Не совсем про продажу: есть у меня знакомая, которая фыркала узнав, что я беру для дочери б/у вещи у знакомых. Прошло 3 года, она родила, речь зашла про зимние комбинезоны, какие лучше и т.д. Я говорю, что больше всего понравился комбинезон chicco на пуху. Знакомая: "Да, а ты мне его отдашь?" Но я его давно продала. Знакомая обиделась. Но до сих пор не пойму на что.
1. Мне негде маленькие вещи хранить, а рожать ещё одного я не собираюсь.
2. Ты не говорила, что планируешь ребенка и не просила эти вещи оставить для тебя
3. Ты же сама рассказывала, что бу это - фу-фу-фу