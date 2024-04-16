20+ человек, которые просто хотели купить или продать что-то в интернете, а в итоге обзавелись историей на миллион

Не совсем про продажу: есть у меня знакомая, которая фыркала узнав, что я беру для дочери б/у вещи у знакомых. Прошло 3 года, она родила, речь зашла про зимние комбинезоны, какие лучше и т.д. Я говорю, что больше всего понравился комбинезон chicco на пуху. Знакомая: "Да, а ты мне его отдашь?" Но я его давно продала. Знакомая обиделась. Но до сих пор не пойму на что.

1. Мне негде маленькие вещи хранить, а рожать ещё одного я не собираюсь.

2. Ты не говорила, что планируешь ребенка и не просила эти вещи оставить для тебя

3. Ты же сама рассказывала, что бу это - фу-фу-фу