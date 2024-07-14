20 человек, которые просто хотели поесть, а вместо этого влипли по самые уши
Когда мы собираемся поесть в кафе или ждем обед на борту самолета, то, как правило, хотим лишь одного - хорошенько подкрепиться и потом заниматься дальше своими делами. Но жизнь нередко преподносит нам сюрпризы и вместе с ожидаемым заказом может прилететь такой ворох впечатлений и острых ощущений, что аж глаза на лоб вылезут.
1. Заказ в комплекте с фольгой
- Зашли мы втроем в забегаловку в уютном немецком городочке. Смотрим меню, заказываем по одному блюду. А официантка зачем-то приносит рулон фольги нам на стол. Мы такие: "Не поняли!" Официантка: "Поверьте, он вам понадобится" И тут мы видим наш заказ... обычный столовский поднос и на нем лежит огромный в половину этого подноса шницель, истекающий сыром, просто горы картофеля фри, швабских червячков и прочих гарнирных мелочей. И это у каждого! Там одного подноса хватило бы на троих объесться.
Я думала лопну, но это было очень вкусно. Больше половины мы завернули в фольгу с собой и дома еще 2 дня ели. До сих пор у нас с мужем все едальни оцениваются по уровню той немецкой забегаловки, которая идет за эталон. © CatKate / ADME
2. «Выполнял рейс из Харбина в Шанхай. Набрали высоту, пора завтракать. В кабину заходит стюардесса, дает мне поднос с вонючей коричневой жижей и говорит: „Приятного аппетита, капитан!“»
Через минуту стюардесса возвращается с подносом для второго пилота. А там креветки, красная рыба, пирожное! Я смотрю на свой поднос. У меня в коричневом киселе плавает курица с лапами.
Оказалось, китайские стюардессы подают капитану самое вкусное, на их взгляд. Хотя бывает, что на борт грузят привычную нам еду, они считают ее невкусной и оставляют второму пилоту. В итоге капитан ест вонючее коричневое желе с куриными головами, а второй ест пельмешки, креветки и давится пирожными.
3. Нельзя так просто взять и получить свою еду
- Только заказывала салат цезарь и туристов не было. Народу было много, но не битком ресторан. Уж не знаю, в чем причина была, но я вместо 20 минут ждала 1,5 часа. При том людям за соседний столик, которые пришли гораздо позже нас, этот салат принесли почти сразу, 5 минут не прошло (так понимаю, что как раз мою порцию, а мне дальше ждать). И примерно такая же история с блюдами моих подруг. После кучи напоминаний, что мы как бы ждем, нам все-таки принесли, чуть ли не швырнув на стол. Официант потом очень удивился, что мы не захотели оставлять чаевые. © Lala_Luna / ADME
4. «Эта несчастная одинокая спагеттина меня безумно веселит»
5. История про официанта-торопыгу
- Зашли с подругой в кафе. Там суп и салат в неограниченном количестве. Подруга заказала добавку супа. А официант принес ее мне. И так два раза. Извинялся, бежал обратно. Мы ржали, что, наверное, вид у меня был голодный. А чаевые парню оставили за то, что накормил нас от души. © Ilona Staller / ADME
6. Случается и такое
Для создания этого материала были использованы следующие источники: smehashki / Pikabu
7. В некоторых заведениях плюют на элементарную гигиену
- Помню как-то пришли с подругой в пиццерию. Ну, не совсем пиццерию, там были и другие вкусняшки, в виде салатов, вторых и блюд и десертов. И заметила я, как уборщица перчатками, которыми только что мыла пол, взяла выпавший из общей чаши кусок салата и запихнула его обратно. Конечно, такие забегаловки никогда особого доверия не внушали, но тут как бабка отшептала. Когда лично подобное видишь, то бежишь оттуда сломя голову. С тех пор посещение общепитов сократили до максимального минимума. Ходим только в проверенные, хотя понимаем, что и там кролики в шляпе запросто могут оказаться. © Фродди / ADME
8. "Сегодня закрыл один свой старый гештальт и побывал в ресторане Мишлен. Горячие блюда здесь стоят от двух тысяч"
Официант учтиво и вежливо начал рассказывать про «Ра-де-во». Опять же, вроде нормальными словами, но на каком-то непонятном мне языке. Из того, что я понял, это какая-то железа теленка с сельдереем и жемчугом из какого-то корнеплода с неизвестным мне названием, и морской капустой. Подается в соусе из эстрагона.
Официант уходит, а я уже с опаской представляю себе, как давлюсь коровьими потрохами, разбавленными зеленым напитком, и должен буду отдать за это целых два косаря.
От первого укуса обжегся. Но вместе с ожогом я обалдел от того, как же это нереально вкусно!
Телячья железа оказалась нежнейшим куском мяса. По структуре она показалась мне чем-то похожей на жирную часть свиной корейки, только еще нежнее. Соус напоминал лучшую версию маминой подливки, но слегка подслащенную карамелизированным луком.
Жемчуг из брокколи оказался бомбическим гарниром, напоминающим картофельное пюре с какими-то овощными нотками. Тонко нарезанный сельдерей был на дне блюда и тоже оказался более чем съедобным. Жемчуг из корнеплода казался немного безвкусным, но блюду не вредил.
9. "Новенькая девчонка в кафе еще не знает, что в бургер столько бекона класть не положено"
10. О холодном бургере и женской солидарности
- Часто с девушкой ходили в одно кафе. Она подружилась с администратором и нас всегда угощали за счет заведения. Как-то снова прихожу туда, а админ меня начинает пилить глазами, сервис отвратительный, холодный бургер и прочее. А дело-то было в том, что я пришел в заведение с другой девушкой. Поверьте, я никому не изменял, просто решил встретиться с сестрой, которую несколько лет не видел, и заодно дать ей наводку на свою любимую кафешку. © Подслушано / Ideer
11. "Живу в Китае, женат на китаянке. Прошло чуть больше года, как я не был шокирован тем, что ест моя жена. Снова я начал думать что не такие уж мы и разные. И тут..."
Сегодня, говорит, хочу поесть лягушку. Ну ладно, у нас есть лягушачьи рестораны, я лягушек ем в принципе, они «мясных пород» обычно. Но заказала она нечто такое, что я себе представить не мог. Выглядит блюдо вроде нормально. Пока не узнаешь, что это требуха северо-восточной лесной лягушки, вареная, в папайе, со сливками и сахаром. Приятного аппетита.
12. "Всемирно известный огуречный салат. Я за него деньги заплатил, между прочим"
Это только с огорода он бесплатный, а так в магазине помидоры и огурцы тоже что-то стоят)
13. Ох, уж это непонятное меню
- Я не ем некоторые продукты и их сочетания. Не аллергия, просто не люблю. И бесят современные кафе и рестораны с минимализмом в меню типа "Салат из попы ежа с пармезаном" — 600 рублей. Круто, попа ежа и пармезан — понятно, а что еще в салате-то? А еще написано: "Если у вас есть аллергия, скажите официанту", — но у меня нет аллергии, я хочу понять, из чего блюдо состоит, и хочу ли я это сочетание продуктов. Если меня что-то в салате не устроит — попрошу не класть.
Пару раз пытала официанта, он называл мне состав каждого блюда в меню, на третьей позиции психанул и сказал: "Скажите, что вы едите, я вам посоветую". Я хочу сама выбрать без нависаний над ухом!
Особенно выбешивает, когда есть состав полный и фотография, заказываешь, а тебе приносят один в один, как на фото, только еще посыпанное луком. Почему ни в составе, ни на фото не указали что лук?! "Ой, а это украшение, вы бы сказали". А я откуда знаю, чем вы захотите украсить, мне все предугадать надо? © Подслушано / Ideer
14. Вот так подают блюда в мишленовском ресторане. Надеемся, что подошва хотя бы керамическая, а не резиновая
15. Настроение может испортиться не только от невкусной еды
- Как-то пригласил меня новый знакомый в недорогое кафе на романтическое свидание. Сделали заказ. Спустя час начала замечать, что мужчина начал из моей тарелки доедать все, что я оставила, а под конец свидания сказал, что не хватает денег, чтобы рассчитаться. Я была не готова к такому исходу, сказала: "Ну что ж, печально…" — и направилась к выходу. У него сразу нашлись деньги. Потом он еще пару раз он предлагал пойти с ним на свидание. Но мне такой кавалер даром не нужен. © Подслушано / Ideer
16. "Мало того, что мы ждали роллы два часа, так вместо огурца во всех роллах были шкурки от огурца! Шкурки, Карл! Куда делась остальная часть, неизвестно"
Для кого-то шкурки самое вкусное, т к они твердые и в роллах вкус другой. Но на вкус и цвет...
17. Никто не знает, чем может закончиться обед в самолете
- Летела как-то с незнакомым парнем в самолете. Болтали о всяком. И вот принесли нам еду. В салате было по половинке маринованного корнишона. Я в шутку посоветовала парню пройтись по самолету и поискать свою вторую половинку. А он взял и приложил свою половинку огурца к моей. Совпали! Теперь у нас любовь. © Подслушано / Ideer
18. "А теперь угадайте: какой из них съедобный"
19. Вот так выглядит омлет по мнению рестораторов из Греции
20. А вот салат прямиком из Рима. Если вы не поняли, это моцарелла и листья салата
Бонус. "В Таиланде есть ресторан, где живет 19-летняя кошка, которая составляет компанию клиентам. Хорошая девочка"
Сейчас кошачьих кафешек достаточно много:)) это не только про Таиланд:)
Вот еще небольшая подборка статей с жизненными историями на самые разные темы.
Комментарии
Был неоднократно в Китае. Первый раз удивился их порциям. Сдуру взял салат и еще что-то, так принесли почти в тазиках. Сьесть было нереально. Подошла официантка, принесла контейнеры. Забрал остатки с собой в гостинницу. На весь следующий день еды хватило.
А китайцы за раз столько сьедают