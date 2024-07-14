20 человек, которые просто хотели поесть, а вместо этого влипли по самые уши

Когда мы собираемся поесть в кафе или ждем обед на борту самолета, то, как правило, хотим лишь одного - хорошенько подкрепиться и потом заниматься дальше своими делами. Но жизнь нередко преподносит нам сюрпризы и вместе с ожидаемым заказом может прилететь такой ворох впечатлений и острых ощущений, что аж глаза на лоб вылезут.

1. Заказ в комплекте с фольгой

Зашли мы втроем в забегаловку в уютном немецком городочке. Смотрим меню, заказываем по одному блюду. А официантка зачем-то приносит рулон фольги нам на стол. Мы такие: "Не поняли!" Официантка: "Поверьте, он вам понадобится" И тут мы видим наш заказ... обычный столовский поднос и на нем лежит огромный в половину этого подноса шницель, истекающий сыром, просто горы картофеля фри, швабских червячков и прочих гарнирных мелочей. И это у каждого! Там одного подноса хватило бы на троих объесться.

Я думала лопну, но это было очень вкусно. Больше половины мы завернули в фольгу с собой и дома еще 2 дня ели. До сих пор у нас с мужем все едальни оцениваются по уровню той немецкой забегаловки, которая идет за эталон. © CatKate / ADME

2. «Выполнял рейс из Харбина в Шанхай. Набрали высоту, пора завтракать. В кабину заходит стюардесса, дает мне поднос с вонючей коричневой жижей и говорит: „Приятного аппетита, капитан!“»

Через минуту стюардесса возвращается с подносом для второго пилота. А там креветки, красная рыба, пирожное! Я смотрю на свой поднос. У меня в коричневом киселе плавает курица с лапами. Оказалось, китайские стюардессы подают капитану самое вкусное, на их взгляд. Хотя бывает, что на борт грузят привычную нам еду, они считают ее невкусной и оставляют второму пилоту. В итоге капитан ест вонючее коричневое желе с куриными головами, а второй ест пельмешки, креветки и давится пирожными.

3. Нельзя так просто взять и получить свою еду

Только заказывала салат цезарь и туристов не было. Народу было много, но не битком ресторан. Уж не знаю, в чем причина была, но я вместо 20 минут ждала 1,5 часа. При том людям за соседний столик, которые пришли гораздо позже нас, этот салат принесли почти сразу, 5 минут не прошло (так понимаю, что как раз мою порцию, а мне дальше ждать). И примерно такая же история с блюдами моих подруг. После кучи напоминаний, что мы как бы ждем, нам все-таки принесли, чуть ли не швырнув на стол. Официант потом очень удивился, что мы не захотели оставлять чаевые. © Lala_Luna / ADME

4. «Эта несчастная одинокая спагеттина меня безумно веселит»

5. История про официанта-торопыгу

Зашли с подругой в кафе. Там суп и салат в неограниченном количестве. Подруга заказала добавку супа. А официант принес ее мне. И так два раза. Извинялся, бежал обратно. Мы ржали, что, наверное, вид у меня был голодный. А чаевые парню оставили за то, что накормил нас от души. © Ilona Staller / ADME

6. Случается и такое

Для создания этого материала были использованы следующие источники: smehashki / Pikabu

7. В некоторых заведениях плюют на элементарную гигиену

Помню как-то пришли с подругой в пиццерию. Ну, не совсем пиццерию, там были и другие вкусняшки, в виде салатов, вторых и блюд и десертов. И заметила я, как уборщица перчатками, которыми только что мыла пол, взяла выпавший из общей чаши кусок салата и запихнула его обратно. Конечно, такие забегаловки никогда особого доверия не внушали, но тут как бабка отшептала. Когда лично подобное видишь, то бежишь оттуда сломя голову. С тех пор посещение общепитов сократили до максимального минимума. Ходим только в проверенные, хотя понимаем, что и там кролики в шляпе запросто могут оказаться. © Фродди / ADME

8. "Сегодня закрыл один свой старый гештальт и побывал в ресторане Мишлен. Горячие блюда здесь стоят от двух тысяч"

Официант учтиво и вежливо начал рассказывать про «Ра-де-во». Опять же, вроде нормальными словами, но на каком-то непонятном мне языке. Из того, что я понял, это какая-то железа теленка с сельдереем и жемчугом из какого-то корнеплода с неизвестным мне названием, и морской капустой. Подается в соусе из эстрагона. Официант уходит, а я уже с опаской представляю себе, как давлюсь коровьими потрохами, разбавленными зеленым напитком, и должен буду отдать за это целых два косаря. От первого укуса обжегся. Но вместе с ожогом я обалдел от того, как же это нереально вкусно!

Телячья железа оказалась нежнейшим куском мяса. По структуре она показалась мне чем-то похожей на жирную часть свиной корейки, только еще нежнее. Соус напоминал лучшую версию маминой подливки, но слегка подслащенную карамелизированным луком. Жемчуг из брокколи оказался бомбическим гарниром, напоминающим картофельное пюре с какими-то овощными нотками. Тонко нарезанный сельдерей был на дне блюда и тоже оказался более чем съедобным. Жемчуг из корнеплода казался немного безвкусным, но блюду не вредил.



9. "Новенькая девчонка в кафе еще не знает, что в бургер столько бекона класть не положено"

10. О холодном бургере и женской солидарности

Часто с девушкой ходили в одно кафе. Она подружилась с администратором и нас всегда угощали за счет заведения. Как-то снова прихожу туда, а админ меня начинает пилить глазами, сервис отвратительный, холодный бургер и прочее. А дело-то было в том, что я пришел в заведение с другой девушкой. Поверьте, я никому не изменял, просто решил встретиться с сестрой, которую несколько лет не видел, и заодно дать ей наводку на свою любимую кафешку. © Подслушано / Ideer

11. "Живу в Китае, женат на китаянке. Прошло чуть больше года, как я не был шокирован тем, что ест моя жена. Снова я начал думать что не такие уж мы и разные. И тут..."

Сегодня, говорит, хочу поесть лягушку. Ну ладно, у нас есть лягушачьи рестораны, я лягушек ем в принципе, они «мясных пород» обычно. Но заказала она нечто такое, что я себе представить не мог. Выглядит блюдо вроде нормально. Пока не узнаешь, что это требуха северо-восточной лесной лягушки, вареная, в папайе, со сливками и сахаром. Приятного аппетита.

12. "Всемирно известный огуречный салат. Я за него деньги заплатил, между прочим"

13. Ох, уж это непонятное меню

Я не ем некоторые продукты и их сочетания. Не аллергия, просто не люблю. И бесят современные кафе и рестораны с минимализмом в меню типа "Салат из попы ежа с пармезаном" — 600 рублей. Круто, попа ежа и пармезан — понятно, а что еще в салате-то? А еще написано: "Если у вас есть аллергия, скажите официанту", — но у меня нет аллергии, я хочу понять, из чего блюдо состоит, и хочу ли я это сочетание продуктов. Если меня что-то в салате не устроит — попрошу не класть.

Пару раз пытала официанта, он называл мне состав каждого блюда в меню, на третьей позиции психанул и сказал: "Скажите, что вы едите, я вам посоветую". Я хочу сама выбрать без нависаний над ухом!

Особенно выбешивает, когда есть состав полный и фотография, заказываешь, а тебе приносят один в один, как на фото, только еще посыпанное луком. Почему ни в составе, ни на фото не указали что лук?! "Ой, а это украшение, вы бы сказали". А я откуда знаю, чем вы захотите украсить, мне все предугадать надо? © Подслушано / Ideer

14. Вот так подают блюда в мишленовском ресторане. Надеемся, что подошва хотя бы керамическая, а не резиновая

15. Настроение может испортиться не только от невкусной еды

Как-то пригласил меня новый знакомый в недорогое кафе на романтическое свидание. Сделали заказ. Спустя час начала замечать, что мужчина начал из моей тарелки доедать все, что я оставила, а под конец свидания сказал, что не хватает денег, чтобы рассчитаться. Я была не готова к такому исходу, сказала: "Ну что ж, печально…" — и направилась к выходу. У него сразу нашлись деньги. Потом он еще пару раз он предлагал пойти с ним на свидание. Но мне такой кавалер даром не нужен. © Подслушано / Ideer

16. "Мало того, что мы ждали роллы два часа, так вместо огурца во всех роллах были шкурки от огурца! Шкурки, Карл! Куда делась остальная часть, неизвестно"

17. Никто не знает, чем может закончиться обед в самолете

Летела как-то с незнакомым парнем в самолете. Болтали о всяком. И вот принесли нам еду. В салате было по половинке маринованного корнишона. Я в шутку посоветовала парню пройтись по самолету и поискать свою вторую половинку. А он взял и приложил свою половинку огурца к моей. Совпали! Теперь у нас любовь. © Подслушано / Ideer

18. "А теперь угадайте: какой из них съедобный"

19. Вот так выглядит омлет по мнению рестораторов из Греции

20. А вот салат прямиком из Рима. Если вы не поняли, это моцарелла и листья салата