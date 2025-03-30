20+ человек, которые сделали уютный ремонт с любовью и без лишних затрат

Ремонт — крайне непростая затея, особенно, если не привлекать к этому профессионалов, а делать все своими руками. Но некоторые люди все же решаются на этот шаг и срывают куш, ведь, когда делаешь для себя, зачастую результат получается просто потрясающий.

«Я — одинокий мужчина и сам отремонтировал кухню»

Я хочу от тебя детей! © usernametakenisthestoryofmylife / Reddit

«На переделку санузла ушло всего 2 дня и $ 200»

Вызывайте пожарных, потому что обои — огонь! © Dr-Lipschitz / Reddit

«Мы решили обновить спальню, сделав в ней акцентную стену»

«Моя жена уехала на несколько дней в командировку, и я в своей гордыне подумал, что успею сделать ремонт в ее комнате. Я не успел, но результат нам нравится»

«Обновили кухню всего за $ 800. Кстати, столешницу под мрамор я расписала сама»

«Нам с женихом не резрешили делать капитальный ремонт, поэтому мы попытались навести красоту своими силами. Покрасили стены и добавили шторы»

«Целый месяц делал веранду мечты по собственному проекту. Кошаки в восторге»

«Никакого опыта в ремонте у меня нет. Сам положил плитку. Работаю полный день, а по ночам занимался ремонтом. На это ушло 40 дней»

Обманываешь, что нет опыта никакого. Приходи ко мне и докажи. © El_Neck_Beard / Reddit

«Живем тут 2,5 года, и я бесилась каждый раз, когда заходила в туалет»

«Мой первый дом. Переделал кухню»

«Превратил чердак в личный уголок для жены»

Никогда в жизни еще так не ревновала незнакомца к его собственной жене... © CandaceBedard / Reddit

«Старому ремонту было 40 лет. Все сделал сам»

«Ненавижу тратить деньги. Когда можно сэкономить и сделать самому — я в деле. На все про все потратил $ 7 тыс.»

«Отправила папе фотку своего нового ремонта, а он начал ржать. Что не так-то?»

Блин, а я в восторге. Очень смело. © 415Rache / Reddit

«Переделала туалет. Получилось вроде классно, но как будто чего-то не хватает»

Мне кажется, вашу проблему решить очень просто. Просто берем и нижнюю часть стены перекрашиваем в черный. Тогда комната станет визуально больше. © BrujaBean / Reddit

«Я мать в декрете. Надоело старье, хотелось чего-то свежего, а денег было в обрез. На все про все ушло три недели»

«Спустя два года наконец доделали ванную комнату»

«Фото гостиной до и после. Все предметы купил с рук»

«У меня нет фото до, но поверьте, это был сущий ужас. Долго сомневалась в процессе, но вот результат»

«Решила выйти из зоны комфорта и сделала ванную своей мечты»

«Арендовал для бабушки дом. Протекла труба, и мы решились сделать ремонт. Бабуля просила не тратиться и использовать неяркие цвета»