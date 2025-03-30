20+ человек, которые сделали уютный ремонт с любовью и без лишних затрат
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1 час назад
Ремонт — крайне непростая затея, особенно, если не привлекать к этому профессионалов, а делать все своими руками. Но некоторые люди все же решаются на этот шаг и срывают куш, ведь, когда делаешь для себя, зачастую результат получается просто потрясающий.
«Я — одинокий мужчина и сам отремонтировал кухню»
- Я хочу от тебя детей! © usernametakenisthestoryofmylife / Reddit
«На переделку санузла ушло всего 2 дня и $ 200»
- Вызывайте пожарных, потому что обои — огонь! © Dr-Lipschitz / Reddit
«Мы решили обновить спальню, сделав в ней акцентную стену»
«Моя жена уехала на несколько дней в командировку, и я в своей гордыне подумал, что успею сделать ремонт в ее комнате. Я не успел, но результат нам нравится»
«Обновили кухню всего за $ 800. Кстати, столешницу под мрамор я расписала сама»
- Это шедевр! © Giraffinated / Reddit
«Нам с женихом не резрешили делать капитальный ремонт, поэтому мы попытались навести красоту своими силами. Покрасили стены и добавили шторы»
«Целый месяц делал веранду мечты по собственному проекту. Кошаки в восторге»
«Никакого опыта в ремонте у меня нет. Сам положил плитку. Работаю полный день, а по ночам занимался ремонтом. На это ушло 40 дней»
- Обманываешь, что нет опыта никакого. Приходи ко мне и докажи. © El_Neck_Beard / Reddit
«Живем тут 2,5 года, и я бесилась каждый раз, когда заходила в туалет»
«Мой первый дом. Переделал кухню»
«Превратил чердак в личный уголок для жены»
- Никогда в жизни еще так не ревновала незнакомца к его собственной жене... © CandaceBedard / Reddit
«Старому ремонту было 40 лет. Все сделал сам»
Первое в подборке, что понравилось. И даже многоуровневый потолок оправдан
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Ответить
«Ненавижу тратить деньги. Когда можно сэкономить и сделать самому — я в деле. На все про все потратил $ 7 тыс.»
«Отправила папе фотку своего нового ремонта, а он начал ржать. Что не так-то?»
- Блин, а я в восторге. Очень смело. © 415Rache / Reddit
«Переделала туалет. Получилось вроде классно, но как будто чего-то не хватает»
- Мне кажется, вашу проблему решить очень просто. Просто берем и нижнюю часть стены перекрашиваем в черный. Тогда комната станет визуально больше. © BrujaBean / Reddit
«Спустя два года наконец доделали ванную комнату»
«Фото гостиной до и после. Все предметы купил с рук»
«У меня нет фото до, но поверьте, это был сущий ужас. Долго сомневалась в процессе, но вот результат»
«Решила выйти из зоны комфорта и сделала ванную своей мечты»
Что бы войти в зону комфорта делают ванну своей мечты... Сиреневый цвет одиночества... (... Одиноким лучше всех...)
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«Арендовал для бабушки дом. Протекла труба, и мы решились сделать ремонт. Бабуля просила не тратиться и использовать неяркие цвета»
Фото на превью thisMike23 / Imgur
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