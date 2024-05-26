20+ наглецов, у которых нет ничего лишнего — ни стыда, ни совести

Есть люди, для которых наглость — это даже не второе счастье, а первое. Они уверены, что достойны только лучшего, причем остальные просто обязаны им это лучшее предоставить. Пересекаться с такими нахалами в жизни — развлечение не для слабонервных, но зато впечатлений потом на годы хватает.