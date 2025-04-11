20+ человек, с которыми каждый день как праздник
Истории
8 минут назад
Хорошее чувство юмора поможет выйти победителем из любой ситуации. Герои нашей статьи никогда не дают близким заскучать, потому что у них всегда в кармане спрятана какая-нибудь озорная шутка или проделка.
- На кассе продавец говорит мне: «Вам 18 лет-то есть?» Растерянно начинаю искать паспорт и вдруг понимаю, что покупаю только кофе. Смотрю на кассира, а он ухмыляется. До меня доходит, что это подкат. Решила не отставать от юмориста и говорю: «А мне мама не разрешает отвечать на вопросы незнакомых дядей. Сейчас позвоню ей и нажалуюсь на вас». Он после моих слов растерялся и смелости поубавилось. Ну, а вообще мне уже 27.
- Все девушки как девушки, а я пришла на свидание с колбасой и хлебом — не успела поесть за рабочий день. Парень очень долго смеялся, когда в разгар романтического вечера я извинилась перед ним, достала колбасу с хлебом и принялась есть. Двоих детей у нас пока нет, но парень сказал, что я его покорила. © Подслушано / Ideer
- Так получилось, что уже несколько дней подряд перед работой захожу в аптеку. Пожаловалась маме, мол, мне эта тенденция не нравится. На следующий день мама принесла мне скидочную карту в эту самую аптеку со словами: «Добро пожаловать во взрослую жизнь». А теперь присылает мне аукционные предложения из аптеки со смеющимися смайликами. © Палата №6 | Анонимные Истории / Telegram
- Дома пропали деньги. Папа сразу понял, что их взял младший сын. Спросил, куда он их дел. А тот говорит: «Я их в огороде закопал». Пошли искать с лопатой. На второй час поисков запыхавшийся папа опять спрашивает, где деньги, а брат спокойным тоном отвечает: «Да мама пошла в магазин подарок подруге купить». Папа в шоке: «А зачем ты тогда про огород сказал?» Сын: «Ну, если бы я сразу сказал, что не брал деньги, ты бы мне не поверил».
- Отдыхали в отеле в Египте. Там была традиция: именинников поздравляют официанты в ресторане. Все это происходит громко и празднично — выносят торт, официанты поют песню, стучат в барабаны и вытаскивают танцевать. Был день рождения у моей крестной, и она безумно не хотела, чтобы ее вытаскивали танцевать и вообще как-то трогали. Поэтому весь удар на себя взял ее муж. Он сразу же выскочил танцевать и так увлекся, что уже официанты устали и просили остановиться — ведь им еще работать надо. Мы все хохотали без остановки.
- Мой муж тролль! У меня в телефоне стоит приложение с графиком кормлений дочки. Там можно выставить текст уведомления: «Малышка проголодалась» или «Мама, пора кушать». Сегодня беру телефон и вижу: «Галя, жрать!» © Мамдаринка / VK
- Я живу рядом со школой, поэтому родители часто паркуются около нашего дома, когда забирают своих детей. Если мне никуда не нужно спешить, то я не возражаю. Но однажды я возвращался домой и увидел какую-то мамашу, которая перегородила въезд. Я попросил ее отъехать, чтобы я заехал, и потом она может снова встать на это место. Она заявила, чтобы я просто подождал. Я пытался объяснить, что она перегородила въезд в мой гараж, но она была непреклонна. Ну, думаю, фиг с тобой, — и молча перегородил ей машину со словами: «Мне надо домой, поэтому просто подождите». Через несколько минут я услышал гудки, потом звонок в дверь, потом снова гудки. Подождал еще немного, вышел и спокойно пошел к машине, сел, поправил несколько раз зеркала и сиденье. Тянул время. В итоге отъехал. Мамашка тут же уехала с криками. И тут мои соседи спрашивают: «А чего это она сигналила так долго?» Я объяснил, а они: «Мы так и подумали». © Ppjr16 / Reddit
- Настроение на нуле. Меланхолично занимаюсь уборкой и думаю думу тяжкую. Подходит сын и спрашивает, в чём дело. Обнимаю ребёнка и говорю, что всё в порядке, просто у мамы настроение плохое. Малыш понятливо кивает и уходит. Возвращается минут через десять — но в каком виде! Личико разрисовано моими тенями наподобие мордочки енота, а вместо хвоста прицеплен мой брелок с сумки. © Палата №6 | Анонимные Истории / Telegram
- Был на заводе мужик, который врал, как дышал, но все ему верили. Сидят работяги в обед, а он мимо идет. Кто-то сказал: «Дядя Вася, соври что-нибудь!» А он им тут же: «Да ну вас, орете потом, да и некогда мне! Я сегодня в отгуле, на минуту забежал, ведро взять и мешок. Там пруд спустили, рыбы полно, побегу». Быстро все схватил и убежал. Мужики похватали всю посуду, какую нашли, и бегом к пруду. Пруд стоит целый. Все злые, идут к мужику, а тот им: «Ну вы же сами просили!» © Вася Кот / ADME
- Пару дней назад сделала лазерную коррекцию зрения. Теперь вижу все, что и представить не могла. Ехала из больницы домой на такси и как раз уже могла все рассмотреть. Прилипла к окну, глазею на номера машин и названия улиц. Проезжаем мимо какого-то дома и вижу: в окне стоит женщина, что-то делает. И тут я как закричу на всю машину: «Она брови выщипывает!» Таксисту пришлось затормозить и перестать хохотать, прежде чем ехать дальше. © Палата №6 | Анонимные Истории / Telegram
- Заехал к родителям. Пьем чай и вдруг слышим стук в дверь. Батя тут же: «Опять соседке мужик нужен». Мама мчит к двери — там никого. Тут снова стук, папа: «Нетерпеливая, до вечера подождать не может». Мама уже летит к двери, но возвращается с криками: «Вова, опять ты за старое взялся!» Оказывается, папа включает на беспроводной колонке в комнате разные стуки и смотрит на реакцию мамы. Так и живут, шутники, блин.
- Мой родной город стоит на реке, через которую проходят несколько мостов. Как-то в областной газете опубликовали потрясающую новость — один из мостов будут разводить впервые за долгое время, и всех горожан приглашают полюбоваться на это зрелище. Доверие к печатному слову в те времена было очень велико, на дату мало кто обратил внимание (1 апреля). Собралась в назначенный час толпа, все ждут волнующего события, и тут кто-то вспомнил, что этот мост неразводной. Вообще. Конструктивно. Посмеялись, по домам пошли. Шутка всем понравилась, никто не обиделся. © Ksaverija / ADME
- Моя девушка очень переживала, что ей вот-вот стукнет 30, поэтому на день рождения я подарил ей открытку и очень красивый торт с надписью: «С 40-летием!» В следующем году я сделал это снова, и через год, и так далее. В этом году ей исполнился 41, но на торте по-прежнему было написано: «С 40-летием!» Она отметила 40 лет целых 11 раз. © The_Town_of_Canada / Reddit
- Моя подруга хорошо играет на саксофоне. Она рассказывала, что когда только начинала тренироваться у себя дома, сосед сверху постоянно стучал по батарее. Специально для него она научилась играть на саксофоне мелодию песни «В нашем доме поселился замечательный сосед». Считаю, что это гениальный троллинг. © Подслушано / Ideer
- Муж недавно настроил новый Wi-Fi, но не стал устанавливать пароль, потому что спешил куда-то. Уже неделю нашим интернетом пользуются все соседи! Из-за этого скорость падает, самим нереально даже видео какое-то глянуть. Муж пообещал установить пароль сегодня вечером, а пока я себя развлекаю. Отключаю время от времени интернет и прислушиваюсь к соседям. Кто-то орет, кто-то ругается, кто-то даже плачет. Надеюсь, я испорчу как можно больше онлайн-игр, сериалов и так далее. © Мамдаринка / VK
- Около магазина в мою машину села какая-то дама с кучей пакетов. Я обалдел: «Я не такси!» А она вопит: «Хватит шутить, я и так стою тут полчаса!» Ладно, везу ее подальше, не спрашивая адрес, а она роется в покупках. Останавливаюсь, галантно открываю дверь: «Приехали!» Она выходит, а я мигом за руль и уезжаю со словами: «С женщин денег не беру!» © Подслушано / Ideer
Дамочка, отключающая вай-фай, вы стерва. Честнее было бы установить пароль. Это технически так же "сложно", как и отключать вай-фай...
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- Пару лет назад мы планировали подшутить над начальником. Пока его не было, вытащили все ящики из его шкафа, я залез внутрь и стал ждать. Хотел выскочить за его спиной и напугать. Но, как оказалось, он все знал и просто сел в другом месте. Короче, подшутили надо мной. Я просидел в шкафу полчаса, пока до меня дошло. © BarnacleMcBarndoor / Reddit
- Гуляю с сыном на площадке, он носится с игрушечным мечом. Мимо шла девушка, сын сделал вид, что он ее этим мечом сражает. Девушка подыграла: схватилась за бок, крикнула: «Авада кедавра!» — и быстро побежала к подъездам. Сын подходит ко мне обиженный, мол, как так. Говорю, сдерживая смех: «Не связывайся с ведьмами, рыцарь». Мужик, сидящий рядом, меланхолично так добавляет: «Это тебе вообще совет по жизни» © СИТУАЦИЯ / VK
- Ходила к гинекологу по поводу нерегулярного цикла, мне сделали снимки. Решила пошутить, пишу парню: «Хочешь увидеть мое самое сокровенное фото?» — и посылаю ему эти снимки. Ох, откуда же мне было знать, что у него такие снимки будут ассоциироваться исключительно с беременностью! © Подслушано / Ideer
- Мой муж всегда очень "специфически" меня поддерживал, но недавно переплюнул самого себя. Очень захотела скинуть килограммы. К лету не успела, но к осени еще есть шансы. Попросила любимого мужа поддержать меня, не соблазнять вкусной едой, помогать держать себя в руках. Утром захожу на кухню и вижу на холодильнике плакат со словами: «Не ешь торт, ибо отправлю в порт! Лучше сгущенного молока — только 3 яблока!» Спасибо. Поддержал. © Мамдаринка / VK
- Как-то муж обмотал изолентой смеситель в раковине и стал ждать. Я подошла, чтобы набрать стакан воды, открыла кран и... струя хлестанула мне в лицо. Я так обалдела, что не сразу поняла, что произошло. Снова открыла кран и опять получила струей в лицо. Мы женаты уже 25 лет, но он так и не смог превзойти тот прикол. © PotatoWithFlippers / Reddit
Шутки делают нашу жизнь более яркой и веселой. А герои нашей статьи это доказывают:
- 18 историй о том, как жизнь показала свое чувство юмора
- 16 историй о людях, чье чувство юмора помогает им весело шагать по жизни
- 17 человек, которые прокачали свое чувство юмора до уровня "мастер"
Комментарии
Уведомления
Первая история напомнила анекдот:
— Молодой человек, покажите паспорт, пожалуйста.
— Но я же "Пепси" покупаю!
— А я просто интересуюсь, я женщина свободная...
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