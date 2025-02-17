20 дам, которые не пошли в салон, а отважились на эксперименты с внешностью дома
Наверняка многим знакома ситуация, когда хочется взять и отрезать самой себе челку, покраситься в ярко-розовый или побаловаться дизайном ногтей в домашних условиях. И где-то теплится надежда на то, что все получится. Героини этой подборки поделились результатами таких вот экспериментов со своей внешностью.
"Раньше не могла позволить себе яркое окрашивание из-за работы. А теперь пустилась во все тяжкие!"
«Подстригла свои кудрявые волосы так, чтобы и объем был, и слои. И все при помощи советов из интернета. Вышло шикарно!»
«У меня к 60-ти годам вдруг закудрявились волосы! Теперь развлекаюсь на всю катушку — отрастила их и окрашиваю как вздумается»
Чувствую у меня к 60-ти так же будет. Всю жизнь волосы были прямые как палки. Нет нет, даже не так. Как гладкая строительная арматура. И после 40-ка появилась очень легкая волна и волосы у висков и "окантовка" лба стали красиво так укладываться в легкий завиток. Жду развития событий.
«Сама себе сделала такой вот космический гелевый маникюр и добавила шармы в стиле Вивьен Вествуд!»
"Обычно крашусь в яркие цвета, но, может, перейти на что-то более натуральное?"
"Мне еще нужно подучиться нормально прокрашивать ногти ближе к основанию, но все равно горжусь собой!"
«Облондинилась впервые за шесть лет. Вышла из черного самостоятельно!»
Молодец. Главное - не меняй осветлитель. Я как-то своего не нашла, купила другой - и через полчаса волосы снимала, тянулись как жвачка
«Помогите! Хотела темный медно-коричневый оттенок, а получился совсем рыжий!»
"Ноготочки сама себе решила сделать. Теперь оплакиваю все деньги, что оставила в салонах"
"Переехала и не могу ходить к своему мастеру, а новые меня совсем не слушают. Запарилась и попросила сестру меня подстричь. У нее ноль опыта в этом деле, но видеоуроки помогли – вышло огонь!"
«Купила текстурирующие ножницы для дочери, а потом и себе челку забацала!»
"За два часа до прихода гостей решила кардинально сменить образ"
- А вы от кого-то скрываетесь? © whitemike40 / Reddit
«Мне 16. Недавно начала экспериментировать с домашним дизайном ногтей»
«Всего три месяца назад начала сама делать маникюр. А вот и мой фаворит!»
"Мой гелевый маникюр местами покрылся пузырьками. Смекнула и обыграла их белым дизайном!"
"Хотела красные корни, переходящие в фиолетовый. Но вышел кошмар – при смывке краска потекла, и все цвета смешались"
"В первый раз обесцветилась и покрасила волосы сама!"
Поскорее бы стать седой старушкой, чтобы краситься в синий! Дурацкие черные волосы фиг такими сделаешь, не испортив
"Вдохновилась японским дизайном ногтей!"
«Сделала себе стрижку и теперь жалею. Пожалуйста, переубедите меня и скажите, что все нормально!»
«Сделала такой вот забавный рисунок с лягушатами на ногтях»
Иногда манипуляции с внешностью дома до добра не доводят. И остается только ждать, пока волосы отрастут обратно. А чтобы не было неожиданных последствий можно последовать примеру людей, которые при помощи фотошопа поняли, как будут выглядеть после желаемых изменений.
Комментарии
хочешь сделать хорошо - сделай сам --- девчонки молодцы, может не все получилось как хотелось но движение вперед всегда круто