20 дам, которые не пошли в салон, а отважились на эксперименты с внешностью дома

Наверняка многим знакома ситуация, когда хочется взять и отрезать самой себе челку, покраситься в ярко-розовый или побаловаться дизайном ногтей в домашних условиях. И где-то теплится надежда на то, что все получится. Героини этой подборки поделились результатами таких вот экспериментов со своей внешностью.

"Раньше не могла позволить себе яркое окрашивание из-за работы. А теперь пустилась во все тяжкие!"



«Подстригла свои кудрявые волосы так, чтобы и объем был, и слои. И все при помощи советов из интернета. Вышло шикарно!»

«У меня к 60-ти годам вдруг закудрявились волосы! Теперь развлекаюсь на всю катушку — отрастила их и окрашиваю как вздумается»

© Lefty-boomer / Reddit perfect.lucky 20 минут назад Чувствую у меня к 60-ти так же будет. Всю жизнь волосы были прямые как палки. Нет нет, даже не так. Как гладкая строительная арматура. И после 40-ка появилась очень легкая волна и волосы у висков и "окантовка" лба стали красиво так укладываться в легкий завиток. Жду развития событий. - - Ответить

«Сама себе сделала такой вот космический гелевый маникюр и добавила шармы в стиле Вивьен Вествуд!»

"Обычно крашусь в яркие цвета, но, может, перейти на что-то более натуральное?"

"Мне еще нужно подучиться нормально прокрашивать ногти ближе к основанию, но все равно горжусь собой!"

«Облондинилась впервые за шесть лет. Вышла из черного самостоятельно!»

«Помогите! Хотела темный медно-коричневый оттенок, а получился совсем рыжий!»

"Ноготочки сама себе решила сделать. Теперь оплакиваю все деньги, что оставила в салонах"

"Переехала и не могу ходить к своему мастеру, а новые меня совсем не слушают. Запарилась и попросила сестру меня подстричь. У нее ноль опыта в этом деле, но видеоуроки помогли – вышло огонь!"

«Купила текстурирующие ножницы для дочери, а потом и себе челку забацала!»

"За два часа до прихода гостей решила кардинально сменить образ"

А вы от кого-то скрываетесь? © whitemike40 / Reddit

«Мне 16. Недавно начала экспериментировать с домашним дизайном ногтей»

«Всего три месяца назад начала сама делать маникюр. А вот и мой фаворит!»

"Мой гелевый маникюр местами покрылся пузырьками. Смекнула и обыграла их белым дизайном!"

"Хотела красные корни, переходящие в фиолетовый. Но вышел кошмар – при смывке краска потекла, и все цвета смешались"

"В первый раз обесцветилась и покрасила волосы сама!"

"Вдохновилась японским дизайном ногтей!"

«Сделала себе стрижку и теперь жалею. Пожалуйста, переубедите меня и скажите, что все нормально!»

«Сделала такой вот забавный рисунок с лягушатами на ногтях»