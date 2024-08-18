20+ добрых историй, которые согревают, как чай с медом в дождливый день

Истории
2 часа назад

Когда проблемы наваливаются одна за одной, начинаешь думать, что мир из них и состоит. Но в жизни есть место и для светлых историй: незнакомец вдруг оберачивается ангелом-хранителем, а люди вокруг ведут себя благородно и по-доброму. Именно об этом и рассказывает наша статья.

  • Бывший муж познакомил меня с женщиной и сказал, что это сестра друга. А потом я узнала, что это любовница моего мужа! Он и раньше мне изменял, но тут мое терпение лопнуло, и я ушла из дома вместе с пятью детьми, младшему из которых было меньше 12 месяцев. Я жила в приюте для женщин, попавших в трудную ситуацию, у меня не было ни работы, ни денег, ни плана. И вдруг мне позвонил мой бывший сосед и спросил, все ли с нами в порядке. Я все рассказала. Он приехал и привез еду и немного денег, а потом начал заезжать к нас с деньгами и подарками. Мы влюбились друг в друга и поженились. Я получила диплом медсестры, жизнь наладилась. Мы вместе уже 18 лет и очень любим друг друга. © Sweetymeu / Reddit
  • Сын случайно разбил окно у соседей. Он играл с другими мальчишками со двора в футбол. Сын сразу же пришел к нам с мужем, мы в тот же день заказали соседям новые окна и их установку. А с утра приходят к нам родители мальчишек, с которыми сын играл. Пришли, чтобы скинуться на окно. Мы с мужем были в шоке. На эти деньги решили установить детям новые футбольные ворота. Очень приятно, что наши соседи и их дети такие адекватные люди. © Палата № 6 / VK
  • Сдавала экзамены в институт, экономический факультет. Готовилась, переживала, страшно было до икоты. Первый экзамен — математика. Двойка! Реву белугой в коридоре. Как родителям сказать? Стыдобища. Мимо идет преподаватель высшей математики Нелли Александровна, резкая, суровая тетка: «Чего ревешь?» Блею сквозь рыдания: «Двойка по математике...» «Факультет какой?!» «Экономический...» «Зачем тебе экономический?! Беги бегом перекинь документы на технологический! У них экзамен через 2 дня только!» Я рванула перекидывать документы, я и не знала, что так можно было! В итоге я закончила технологический, и моя жизнь накрепко связана с профессией, полученной в институте. А я даже не помню, сказала ли «спасибо» преподавателю, так повлиявшему на мою судьбу. Спасибо, Нелли Александровна! © Eskoffier / Pikabu
  • Мой батя — серьезный пожилой усатый мужик. Едем в машине, он за рулем. В соседней машине девушка — вцепилась в руль, брови нахмурены. Вдруг батя высунулся в окно и показал ей язык. Говорю ему: «Ты чего?» А он выдает: «А че она такая серьезная?» Надеюсь, настроение у девушки хоть чуточку улучшилось. © Shaitanbek / Pikabu
  • Ехала в маршрутке душным летом. В салоне все пропахло потом, форточка еле открыта. И тут заходит опрятная дама: одежда немного старомодная и потертая, но идеально выглажена, воротник накрахмален. А главное — потрясающий аромат! Села рядом со мной. Говорю: «Какой приятный у вас парфюм!» Женщина удивилась и рассказала, что вообще не чувствует запахов — потеряла обоняние в 20 лет из-за аварии. Работает гувернанткой у состоятельной женщины, которая хорошо к ней относится. И как-то та подарила ей флакончик дорогущих духов. Дама посетовала, что все время переживает, не сильно ли она надушилась, поэтому мой комплимент был ей особенно приятен. © Rinme / Pikabu
Каргусик
6 часов назад

Образования не было, но пятерых растрогала.
*Гордон и Барановская добавились в чат.

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  • На днях стоим на кассе и наблюдаем картину: девушка-кассир, делая возврат, грубо объясняет бабуле, что прежде чем брать товар, надо смотреть на цену! Бабушка, оправдываясь, сгребает мелочь трясущимися руками. Мы с парнем попросили пробить нам эти... 2 помидора! Отдали пакетик бабушке. Она долго стояла и смотрела на нас огромными голубыми глазами. Столько благодарностей я еще ни от кого не слышала... © Подслушано / Ideer
  • Сын года в 3 боялся стричься. Однажды заходим постричься в очередной раз. Сын при виде машинки и ножниц — в истерику. А парень-парикмахер сел напротив него и сбрил себе волосы на руке и половину бороды! И говорит: «Видишь, не больно!» После этого сын стал спокойно переносить стрижки. Благодарна тому парню до сих пор! © Redfurya / Pikabu
  • 3 года назад сменил работу. Руководство приятное, много плюсов. Нравилось там работать, о повышении зарплаты и не думал. Проходит чуть больше года — в день зарплаты приходит больше денег. Спрашиваю: «За что?» Отвечают: «У тебя показатели хорошие, решили поднять». До сих пор там работаю и уходить даже не думаю. © Alakhor / Pikabu
  • У мамы была подружка: жили на одной улице, вместе ходили в садик, а потом в школу. Но потом поступили в разные вузы, повыходили замуж и потерялись. Встретились через 20 лет — обе вдовы, у обеих взрослые дети, внуки. И оказалось, что внутри эти бабушки — все те же девочки, хрупкие, трепетные, мечтающие, чтобы рядом был человек, который понимает и поддерживает. Сначала присматривались друг к другу, а потом поняли, что им по-прежнему хорошо вместе. Сейчас живут в одной квартире, вместе путешествуют. Такие вот старушки-веселушки. © jeffraqwerty / Pikabu
  • Вспоминаю замечательный буфет в универе. Там было вкусно и дешево, а еще была божественная буфетчица. Она называла всех котиками, лапушками, зайчиками и т.д. Очень была впечатлена моя тетя, приехавшая на курсы повышения квалификации и в 40+ лет ставшая «куколкой». © Rnemiltebe / Pikabu
  • Знакомый нашел телефон в магазине. Пока закупался, на него позвонили владельцы. Пришли, он вернул телефон, а они ему в благодарность дали тысячу. И рассказывает он мне, что было дальше: «Потом в другом магазине вижу — в проходе малыш лет 5-ти лежит на полу, как на пляже, скандалит, а мама его ничего сделать не может. Я сходил, купил ему машинку на эту 1000, ребенок сразу пришел в себя, поднялся радостный, обнял ее. Такой вот круговорот денег в природе». © circleOfPassion / Twitter
  • Во время прогулки с подругой попали под сильный дождь. Дико замерзли и промокли до нитки. Магазинов рядом не оказалось, поэтому решили переждать непогоду на крыльце небольшого ресторанчика. Это увидели официанты и хозяин заведения, предложили пройти в зал, укрыли теплыми пледами и принесли чай с конфетами. Очень им благодарны. © Подслушано / Ideer
  • Вспомнил, как когда-то шли мы с мамой домой вечером. Темно и дождь накрапывает. Проезжает «газелька» и обрызгивает немного. Потом останавливается и сдает назад. Выходит парень и говорит: «Я вас облил? Извините, пожалуйста». А потом берет и пихает нам в руку связку бананов, мол, вот вам. © СИТУАЦИЯ / VK
  • Выхожу из подъезда, вместе со мной выходит парень. На руках несет большого белого кота, без переноски, на шлейке. Ну, я иду рядом и тут кот, видимо не оценив всей прелести шумной улицы, вцепляется обеими лапами парню в голову и кусает, тоже за голову. Парень охнул, и тихо так: «Я тебе когда-нибудь больно делал? А ты почему мне делаешь?» Кот
    успокоился. © СИТУАЦИЯ / VK
  • Стою в пробке, голодная жутко, третий час пытаюсь домой попасть. На соседней полосе мужик за рулем тоже кулаком щеку подпер, скучает. Вдруг поворачивается ко мне и спрашивает: «Эй, бананчик хочешь?» Я удивилась, но кивнула. Он с соседнего сиденья банан достал и мне через окно бросил. И добродушно так: «Приятного аппетита! И, если что, не стесняйся, проси, у меня еще есть!» Есть добрые люди на свете. © СИТУАЦИЯ / VK
  • Я работаю ЛОР-врачом во взрослой поликлинике. И есть у нас еще есть центр по лечению болезней уха, горла и носа, куда водят и детей. Пришла туда к своей коллеге, а там мамочка с ребенком-инвалидом сидит в живой очереди и даже не пытается пройти вперед. Я предложила ей пройти со мной, мол, так будет быстрее. Знаете, ее слова запали в мою душу: «Нет, я подожду, потому что мой ребенок такой же, как и другие, его нос не отличается от носа девочки справа, и я не пойду вперед. Ваша работа и так требует много нервов, почему же я должна мотать нервы медсестрам и врачам, чтобы нас взяли пораньше?» Можно побольше таких людей? © anekdotov.net
  • Я студентка, которая учится на дневном, а ночами работает официанткой. Родителей нет, друзей тоже. Три месяца назад я переехала из другого города и еще не успела найти друзей. А вчера у меня сломался зуб. Боль жуткая, просто невыносимая. Сходила к бесплатному стоматологу, так он так поковырялся, что только хуже стало. А на частную клинику денег нет. И вот работаю на смене, от каждого резкого движения или громкого звука зуб буквально раскалывается. И тут ко мне подходят другие официанты на смене и протягивают конверт, в нем все наши общие чаевые за смену. Говорят: «Держи, малышка! Утром сразу же сходи и полечи свой зуб!» Я даже расплакалась от такой доброты. Ко мне еще никто и никогда не был так добр и заботлив. © Палата 6 / VK
  • Лежала на сохранении. Больница маленькая, палата тех, кому по срокам уже рожать, на одном этаже с родившими. Поздний вечер, полдня в соседней палате с нами плачет малыш. Не могла сидеть спокойно, дергалась. Соседки по палате шикали на меня, мол, у тебя дети уже есть, не можешь детский плач потерпеть? А мне жалко. Переборола стеснение, пошла спросить, нужна ли помощь. Захожу в палату, а там оказалось, что помощь очень нужна — девчонка одна в палате, испуганная, не справляется, нет возможности даже чаю попить. Налила чаю, поговорила, успокоила. Мама успокоилась, успокоился и малыш. Больше так не плакал. © Мамдаринка / VK
  • Расстроили меня сегодня. Выхожу из метро, а там еще и жуткий ливень начинается. Плюнула, решила идти и мокнуть, но сзади меня окликнул парень и предложил проводить меня под зонтом до крыши вокзала. Было еще более приятно, когда я узнала, что ему и вовсе не по пути было меня «провожать». Спасибо тебе, парень, за мой день. © Палата 6 / VK
  • Зашла в переполненную маршрутку, взялась за вертикальный поручень. Маршрутка дернулась и я, ухватившись за поручень покрепче, вырвала его. Испугалась, что будет скандал с водителем, и, чтобы никто не заметил, стала делать вид, что поручень остался на месте, и с невозмутимым видом крепко держала его рукой. Мне помогал мужик, который тоже крепко держал этот поручень. И я думала, какой понятливый и сердобольный мужик. Но на остановке он взял поручень в руку и вынес за собой из маршрутки. Оказывается, это был карниз, который вез этот мужик и просто крепко его держал, чтобы я не упала. © Подслушано / Ideer
  • Долгое время недолюбливала своего начальника и считала его высокомерным. До тех пор, пока на работе не скрутило приступом аппендицита, я лежала на диване и ревела от боли, а скорая все не ехала и не ехала. Так начальник на своей машине привез меня в больницу, выбил лучшую палату, несмотря на то, что при себе не было документов, а потом еще смотался ко мне домой и привез паспорт вместе с ужасно перепуганной мамой. Очень благодарна за такую заботу и, при этом, безмерно стыдно за то, что плохо о нем думала. © Палата 6 / VK
  • Катались на велосипедах с подругой и детьми. И вот у сына подруги слетела цепь. И как-то так застряла, что мы не можем ее вытащить и надеть. Мужчина, тусующийся на балконе, через пару минут вышел с перчатками и каким-то инструментом, все нам сделал. Хороший человек! Вот! © Ежик в авокадо / ADME
  • Дочке было около 6 месяцев. Я работала. И нужно было пару раз в неделю ездить в офис, забирать и привозить документы. И это была целая эпопея. Собрать вещи, дочь, ноутбук, документы, коляску, все это вытащить с пятого этажа. И так же обратно. Я к машине и обратно домой приходила вся в мыле. А если у ребенка еще и настроения нет, то все это под ор. Ну и в запаре так вышла и оставила открытой машину. Примчалась домой. Дочь быстрее кормить, мыть, спать, сама на ходу какие-то документы выписывать. Через час звонок в дверь. Открываю — сосед стоит. «А вы машину не закрыли!» Оказалось на парковке женщина возле моей машины прям дежурила. Чтоб никто не залез. А сосед приехал на обед и побежал ко мне, когда понял чья машина. Мир не без хороших людей. © Ольга Головченко / ADME
  • Родила сына рано. Так получилось, что с его отцом нас развела судьба, и я осталась одна, без поддержки родителей. А времена были тяжелые и вот настал тот момент, когда закончились все продукты. Что делать, иду с годовалым сыном на руках к знакомым денег занять. Не дали. Иду, плачу, не знаю, что делать. Вдруг останавливается иномарка и дяденька говорит, мол, садись, подвезу. Я, конечно, засомневалась, но шел дождь и я все-таки решилась. Со слезами на глазах рассказала свою историю, он посмотрел на меня и вдруг говорит, мол, там в бардачке возьми 100 долларов. Я, конечно, опешила и говорю, мол, а что с ними делать? Он засмеялся, рассказал, чтобы утром пошла на рынок, поменяла. Я смогла заплатить за садик, устроилась на работу. Конечно, миллионерами мы не стали, но я очень благодарна тому человеку. А сыну, кстати, уже 30. © Анна Сафонова / ADME
  • Мне было лет 5, мы шли с мамой по рынку. И я вижу в одном ларьке одну-единственную желтую розу. И восхищенно спрашиваю: «Мама, а желтые розы бывают?!» Продавец рассмеялся и подарил мне ту розу. © Москвичка под зонтиком / ADME
  • Сейчас произошла ситуация со мной. Еду на работу в автобусе, народу битком, душно, жарко, кондиционеры не работают, свежего воздуха не очень много, несмотря на приоткрытые окна. Еду стоя. Начинаю чувствовать, что теряю сознание, заложило уши, слабость, головокружение, пробираюсь к выходу, чтобы на ближайшей остановке выйти. Рядом старушки и парень с тростью (хромает сильно). Помогают мне выйти, усаживают на лавочку. Кормят сахаром, уговаривают вызвать скорую (отказываюсь). Парень с тростью (Артем, IT-специалист в поликлинике) предлагает пройти в поликлинику поблизости, он там работает. Соглашаюсь. И вот, собственно, ради чего эта вся преамбула. Картина маслом: иду я и меня ведет, поддерживая за руку, сильно хромая, парень с тростью. Говорю ему, мы с вами как «битый небитого везет» Посмеялись. Оставила на сайте минздрава благодарность и Артему (который повел себя по-человечески и очень благородно), и терапевту, которая приняла и осмотрела меня без лишних вопросов. © Selhgddki / Pikabu
  • Таксую, приехал забирать пассажира, никто не выходит, жду уже минут 8. Оплата наличными, значит, компенсации за подачу не будет. Стоит пометка, чтобы не звонить пассажиру, несколько раз написал в чат, ответа нет. Настроение и так ни к черту, а тут еще и потеря 15 минут — думаю, день не удался. Но тут вдруг в чат приходит сообщение от пассажира, что он случайно заказал второе такси, потом он меняет оплату на карту, и отменяет заказ. Подача машины оплачена, настроение сразу поднялось, езжу с улыбкой до ушей. © BananaPineapple / Pikabu
  • Вчера 5-летняя дочка пришла из садика и разбила свою копилку. Сказала, что увидела, как их уборщица, старенькая бабушка, плачет в углу кухни детского сада. А потом услышала разговор воспитательниц о том, что хозяева подняли стоимость аренды комнаты, и бабуле нечем платить за жилье. Дочка не понимает, о каких именно суммах идет речь, но надеялась, что ее копилка поможет бабушке. Муж вернул ребенку ее деньги, сразу же заказал новую копилку и сказал, что сам со всем разберется. И поехал в детский сад. Нашел ту самую бабулю, узнал, что она сама воспитывает 7-летнего внука и они снимают квартиру, чтобы ребенок мог учиться в городе, а не в их деревне. И тогда муж предложил бабуле жить в одной из наших квартир. Ведь мы все равно ее не сдавали, квартира старенькая, от бабушки мужа досталась. Он не хотел, чтобы там жили квартиранты. А бабулю пустить — с радостью. Бабушка была так счастлива, ведь теперь у нее будет оставаться хотя бы ее целая зарплата, и им с внуком будет легче жить. Очень горжусь и своей доброй доченькой, и своим замечательным мужчиной. © Мамдаринка / VK
  • Назначили 5-летнему сыну сделать рентген легких. Идем, он нервничает, перед этим еще и кровь из пальца брали. Пытаюсь его подбодрить, успокоить, но он все равно встревожен. Предвижу истерику и слезы. Из кабинета выглядывает медработник и приветливым голосом обращается к ребенку: «Привет, заяц! Пойдем я тебя сфотографирую, бери маму с собой и заходи. Но аппарат у меня особенный, он умеет делать только фотографии супергероев. Снимай одежду выше пояса и подходи. Так, сейчас наденем на тебя броню, чтобы совсем круто получилось (на шею и на пояс привязали защитные накидки). Здорово выходит. А теперь покажи мне карате. Подними руки вверх, сожми кулаки и над головой скрести руки. Круто! Похоже, что ты готов нанести боевой удар. Сейчас мама выйдет на секунду и я тебя сфотографирую. Все, готово! Получилось очень супергеройское фото! Я его передам твоему доктору, чтобы он посмотрел». Ушли оттуда мы довольные, без потерянных нервных клеток, слез и криков. Спасибо, прекрасный человек. © kuklaplum / Pikabu

А вот еще и еще несколько добрых статей с историями, от которых на сердце становится теплее:

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