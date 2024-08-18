20+ добрых историй, которые согревают, как чай с медом в дождливый день

Когда проблемы наваливаются одна за одной, начинаешь думать, что мир из них и состоит. Но в жизни есть место и для светлых историй: незнакомец вдруг оберачивается ангелом-хранителем, а люди вокруг ведут себя благородно и по-доброму. Именно об этом и рассказывает наша статья.