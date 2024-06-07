20+ доказательств того, что партнерские роды — это вам не хиханьки да хаханьки

Если еще несколько десятилетий назад присутствие будущего отца при появлении на свет младенца казалось чем-то фантастическим, то сейчас многие пары отправляются на роды вместе. Одни вспоминают об этом опыте с восторгом, другие искренне жалеют, что согласились на такой эксперимент. Но в любом случае их опыт можно назвать незабываемым.