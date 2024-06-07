20+ доказательств того, что партнерские роды — это вам не хиханьки да хаханьки
Истории
26 минут назад
Если еще несколько десятилетий назад присутствие будущего отца при появлении на свет младенца казалось чем-то фантастическим, то сейчас многие пары отправляются на роды вместе. Одни вспоминают об этом опыте с восторгом, другие искренне жалеют, что согласились на такой эксперимент. Но в любом случае их опыт можно назвать незабываемым.
- Папа был с мамой, когда она меня рожала. Он рассказывал нам, что где-то в середине процесса мама вдруг выдала: "Ну все, с меня довольно. Пошла я отсюда". Еле ее на столе удержали. Мама до сих пор утверждает, что такого не помнит.
- Был с женой на родах и теперь в жизни не буду ей жаловаться на то, что у меня болит что-то. Она просто героическая женщина. Прошла через все без обезболивающих, к тому же потеряла сознание из-за сильного кровотечения. Доктора вручили мне дочурку и бросились ее спасать. Я в тот момент чуть с ума от страха не сошел. Слава богу, все обошлось. Теперь смотрю на жену совершенно другими глазами. © I_wood_rather_be / Reddit
- У меня уже где-то час потуги, и тут муж неожиданно спрашивает: "Слушай, а ты не против, если я твой бутерброд съем?" Бедняга специально для меня вкусняшки всякие перед поездкой в больницу приготовил, но совершенно не подумал, что роды могут затянуться. У него аж в животе урчало. © complexchicken / Reddit
- Был на родах сына и дочери. После этого считаю жену героем! Это реально для женщины непросто. Я бы рожать ни за что не согласился! Никаких психологических травм, кстати, не получил. Это крутое чувство, когда после рождения сына я шел ночью домой счастливый. Никогда не забуду это ощущения. © dennisrusde / Pikabu
- Думала нанять доулу (специальную компаньонку) на роды, но меня, честно говоря, жаба задушила. Да и все варианты какие-то никчемушные были. В итоге рожала с мужем и ни капельки не пожалела. Он у меня ответственный и заботливый, все беспрекословно выполнял. Даже когда боль невыносимой была, мы друг друга отлично понимали. © PhilosophyEconomy791 / Reddit
- Еще во время первых родов выяснила, что меня бесит, когда что-то отвлекает меня от процесса. Не хочу, чтобы меня кто-то успокаивал и гладил. Так что муж просто сидел рядом и рубился в телефон. Но если мне что-то было нужно, он всегда был на подхвате. Наш секрет прост: благоверный со мной все время, но старается меня не беспокоить. © whydoineedaname86 / Reddit
- Первые роды дались мне невероятно сложно: больно, долго. Муж все 10 часов бегал под операционной, не мог найти себе места. Пустили его ко мне лишь после всего этого ужаса. Он сразу упал на колени, давай целовать меня, спрашивать о самочувствии. Любуется нашей дочерью, а я спрашиваю, как он сам. Отвечает: «Самое худшее — это когда нужно ждать и не можешь ничего сделать. С ума сойти можно!» © Мамдаринка / VK
- Я очень благодарна мужу за присутствие на родах. Было больно и страшно, а рядом всегда супруг. Он и поясницу мне массировал, и фитбол приносил, и до ванны провожал, и за акушеркой бегал. Когда процесс пошел, попросила его стоять в изголовье. И, кстати, акушер и врач в присутствии мужа были какие-то более собранные и вежливые. © MedeyaLara / Pikabu
- Я с женой в палате 12 часов просидел. Видел, как жена внутри себя от груди вниз и обратно шар перемещала, как будто Чужой в ней поселился. Руку сжала так, что было очень больно. Ну и потом мне ребенка на руки дали, пока под подогрев не положили. Где-то через час, после того как их в палату перевели, я домой побрел. На мой взгляд, ничего страшного в родах нет, а вот контролировать процесс стоит. Ведь женщины в этот момент совершенно беспомощны. © TEHbOTXPENA / Pikabu
- От моего бывшего мужа никакого толку на родах не было. Лучше б он там вообще не появлялся. Сначала этот товарищ просто дрых на стуле. Потом сходил за курочкой в соседнюю кафешку и начал трескать ее прям передо мной. А мне, понятное дело, ничего нельзя было есть. © Tattsand / Reddit
- Я рожала так быстро, что даже обезболивающее не успели вколоть. Бедного мужа это настолько напугало, что медсестрам пришлось в основном над ним хлопотать, а не мне помогать. Он бы просто в обморок грохнулся. Мне, понятно, тоже было несладко, но я-то рожала, мне не до истерик было. А когда пришло время перерезать пуповину, благоверный просто не смог. Пришлось мне и этим заниматься. © writerdust / Reddit
- Муж был со мной на обоих родах. Кстати, проходили они непросто. И больше всего помощи от него было как раз после появления малышей на свет. Пока я лежала и приходила в себя, он следил за новорожденными как ястреб, всюду следовал за врачами, сам мыл младенцев и укладывал их под лампу. Так ему за это благодарна. © SnoBunny1982 / Reddit
- Рожала вместе с мужем и безумно благодарна за то, что он был рядом. Я его не просила, он сам захотел. Если бы не он, то родила бы я, наверное, как девочка из соседней палаты (санитарка кричала, что уже головка показалась, а рядом, кроме нее, никого не было). Мне даже тревожную кнопку никто не показал. Когда потуги начались, муж побежал звать на помощь. И никаких проблем дальше у нас не возникло. Муж и за вторым, и за пятым готов идти со мной. © MsAnastasia / Pikabu
- У меня двое детей, я обоих принимал и перерезал пуповины. На первых родах, когда увидел, что жена сейчас врача покусает, сунул ей свою руку, чтобы на меня переключилась. Врачу ведь еще работать. Вторые роды длились дольше, так что я смешил супругу, сообщал врачу про раскрытие. Но партнерские роды — дело добровольное. Если один из участников против, лучше не наседать. © SSannich / Pikabu
- Муж просто отвратительно вел себя во время моей беременности. Зато на родах цены ему не было. Держал меня за руку, приносил водичку, всячески смешил. Ну и заодно рыдал, извинялся и говорил, что любит меня. Даже умудрился вовремя поймать сына. А когда все закончилось, заказал мне пиццу! © Unknown author / Reddit
- Мой супруг плохо переносит всякие медицинские процедуры, да и вида крови боится. На первых родах во время потуг он пытался держать меня за руку, но так позеленел, что акушерки велели ему присесть где-нибудь. К третьим родам бедняга смирился. Теперь, когда я перехожу к самой ответственной части, он отходит в сторонку и утыкается в телефон. Медперсонал его, наверное, считает непутевым папашей. © RationalCaution / Reddit
- Я врач. Приезжает как-то в больницу супружеская пара. Роды у них первые, но у мужа есть ребенок от предыдущего брака. И вот в самый разгар процесса товарищ, вместо того чтобы поддерживать и успокаивать жену, начинает орать как резанный: «Моя первая жена так не мучилась! Что-то определенно не так!» Ну да, это как раз то, что бедная женщина в тот момент хотела услышать. © Xyzar / Reddit
- После родов муж посмотрел на меня и сказал: «Слушай, а ведь все было не так уж плохо! Может, мы как-нибудь еще раз это провернем?» Сейчас-то я смеюсь, а тогда только подумала: «Мы? Серьезно?» © mtwannahockaloogie_ / Reddit
- У коллеги жене рожать со дня на день, ну она и наслушалась от медсестер историй. Самая эпичная такая. Как-то врывается в больницу мужик и орет, что его жена вот-вот родит. Его спрашивают, а где же роженица. Будущий папаша на секунду замирает и с воплем выбегает. Оказывается, он в такой спешке собирал ее одежду, детское кресло, всякие мелочи, камеру для съемки, что саму жену умудрился забыть дома. Вернулся с ней через 40 минут. © Unknown author / Reddit
- Мы с женой решили, что рожать будем вместе. Мне было страшно, в детстве падал в обморок от вида крови. И вот настал день икс, приехали мы в роддом. Жену сразу в родовую палату положили. И мы не придумали ничего лучше, чем занять себя просмотром обучающих видео по этим самым родам. В какой-то момент жена сказала, что уже вроде началось. Пришли врачи, начались потуги. Я забеспокоился по поводу детской проблемы с обмороками, но было уже не до этого. Врачи говорили жене, как дышать, как тужиться, но слышала и понимала она только меня. Когда родилась дочка, было такое умиление. Я не смог сдержать слезы. © Wonderful63 / Pikabu
- Когда мне больно, я не выношу любые прикосновения. А во время родов муж стал наглаживать меня по плечам. Терпела я, терпела, наконец не выдержала и попросила его отойти. Но вот незадача: топая в сторону, муж умудрился посмотреть вниз и увидел вот это вот все. Тут же бахнулся в обморок, и все медсестры кинулись к нему, потому что он расшиб голову. В итоге весь следующий час супруг ныл, канючил и требовал лед. Вот поганец. © lipsticklady / Reddit
- Муж был просто незаменим во время родов. Нажимал на кнопку вызова медперсонала, когда мне было слишком больно, проверял документы, которые я подписывала, стоически терпел мои вспышки гнева. Ну и принес потрясающе вкусный апельсиновый сок, когда все закончилось. © the_saradoodle / Reddit
- Я даже не знаю, как у меня оба раза без мужа бы прошли. Намного хуже — это точно. На первых родах он вообще меня спас. Когда малыш родился и я положенное время отлежалась, пришла акушерка, взяла ребенка и сказала: "Вставай потихоньку и пойдем в палату". Я села и моментально отключилась. Хорошо, что муж был рядом и поймал меня в полете. Вставала я аж вечером и в присутствии кардиолога. © AntoninaK / Pikabu
- Муж был просто молодцом, пока дело до потуг не дошло. Бедняга так перенервничал, что аж нехорошо стало. И вот тужусь я, но случайно смотрю на мужа и начинаю ржать как лошадь. Он приплясывает рядом полуголый, а вся одежда у него на голове намотана. Оказывается, бедняге стало нестерпимо жарко, он решил снять свитер, но запутался и содрал его вместе с рубашкой. Когда наш сын спустя 4 часа наконец-то появился на свет, муж расплакался, перерезал пуповину и сказал, что ему еще никогда не было так страшно. Он у меня вообще-то кремень, но тут его пробрало. © legallyblondeinYEG / Reddit
Сам процесс рождения ребенка для некоторых семейных пар оказывается сущим испытанием, но вскоре их ждет еще одна задача со звездочкой — воспитание малыша.
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