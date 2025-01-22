20+ любопытных историй, в которых домашние питомцы смогли блеснуть интеллектом

Многие люди не ожидают от своих питомцев выдающихся умственных способностей: главное, чтобы кошка не царапала мебель, а собака не грызла обувь. Но иногда наши домашние любимцы поражают нас не только верностью, но и настоящими проявлениями интеллекта. Они могут придумывать хитрые планы, решать задачи и демонстрировать такую смекалку, что порой кажется, будто они намного умнее, чем мы думали.

Как то на елку вместе с игрушками решили повесить имбирное печенье в виде сердечек. И вот я смотрю их количество явно уменьшается — ленточки есть, а печенья нет. Новогодние дни, там не до долгих раздумий. А потом застукала своего лабрадора прям на месте преступления. © Благородная донна / Dzen

Когда наша собака была щенком, я нашла свои новые босоножки напрочь объеденными. Подхожу к ней, потрясая ими и спрашиваю, почему она съела мои новые, когда есть папины старые?! Повозмущалась, выбросила, дошла до кухни и тут приходит собака, в зубах старый туфель мужа, старательно съеденный. В ее глазах прям читалось, мол, фигня вопрос, не благодарите. © user4969708 / Pikabu

"Сфоткай меня"

Был у моей мамы в деревне пес, обычная дворняга. Так вот, когда куры гуляли по двору, он лежал за конурой. Лежал и ждал, пока какая-нибудь курица не заберется внутрь его будки. Затем он заваливался поперек выхода из конуры, и курица уже не могла выскользнуть наружу. И сидела она там, родимая, пока яйцо не снесет. Как только в будке появлялось яйцо, Бобик курицу сразу же выпускал, и приз был его. Долго он этот фокус проворачивал, пока матушка не сообразила, что к чему. Больше куры возле будки не гуляли. © Mila.Taburetkina / Pikabu

У меня в семье трое детей и щенок, все они очень активные. А еще у нас есть кот, который пропадает где-то с 8:00 до 22:00. Все думала, куда же он прячется так хорошо, что его целый день найти нельзя, пока не спалила кота, выходящего из посудомоечной машины (мы днем ее не трогаем). Теперь начинаю подумывать о том, чтобы тоже там прятаться... © Подслушано / VK

Взяли кота на лето в деревню. Он быстро освоился и стал целыми днями где-то пропадать. Чтобы не потерялся, мы решили надеть ему ошейник, написали, что кота зовут Макс, живет там-то. На следующий день кот возвращается, а к ошейнику приделана записка: «Вообще-то это наш кот Марс. Он живет у нас с начала лета. Звоните, надо поговорить». Так мы и выяснили, что наш хитрец хорошо устроился: он плотно завтракает дома, потом идет к новым хозяевам на другой конец деревни. Те думают, что он всю ночь мышковал, обильно угощают, гладят, дают поспать трудяге. Ближе к вечеру хвостатый снова ест в гостях, а потом идет к нам, мол, целый день голодал, кормите скорее. Получает еду, ночует с нами, а утром снова идет на другой конец деревни. Гениально!

"Коту запрещено лежать на столе. А про противень разговора не было!"

Была у меня кошка, которая когда-то жила в амбаре и слыла великолепной мышеловкой. А еще у меня был хомяк. И однажды он сбежал. Когда я это заметил, то сразу мысленно с ним попрощался, потому что шансов у него не было. И тут слышу: кошка орет из кухни мяу да мяу. Ну, пошел глянуть. А там картина маслом: хомяк загнан в угол, а кошка его стережет и мяукает мне, типа: «Эй, чувак, это твое?» © Unknown author / Reddit

У нас с родителями есть африканский серый попугай, который научился дразнить собаку моего брата. Африканские серые попугаи очень хорошо подражают голосам, поэтому, используя голос моего брата, он зовет пса: «Сейбл, Сейбл, иди сюда!», а когда собака появляется, попугай орет: «Вали отсюда!» И смеется до упаду. © tinypurplepotato / Reddit

У моей собаки эпилепсия, поэтому ей приходится принимать лекарство каждое утро. Я разломил таблетку пополам, положил в ее еду и позвал пса есть. Проверил через несколько минут и увидел, что миска совершенно пуста, за исключением одной половинки таблетки, оставшейся в центре. Я зашел в комнату, где лежал пес, посмотрел на него с выражением, мол, ты ничего не забыл. Пес глянул на меня, встал, вернулся к своей миске и съел таблетку у меня на глазах. Этот чертенок все понимает. © Unknown author / Reddit

«Мордочка моей кошки, когда она замечает щипчики для когтей»

Уехала на выходные из города. Попросила знакомых приглядеть за моим кроликом. Уже собиралась обратно, и тут звонят и просят вернуться немедленно — пушистику что-то нехорошо. Примчалась домой, рванули к ветеринару. Отдала $300, чтобы получить потрясающий диагноз — моя крольчиха натуральная королева драмы. Она отказывалась от еды и грустила не потому, что ей было плохо, а потому что два дня меня не видела. © Decoupagetheworld / Reddit

Когда я был ребенком, у нас было две собаки: пиренейская овчарка и лабрадор. Лабрадор был не очень умным, в отличие от овчарки. Однажды мы привязали его за поводок во дворе, а он вырвался на свободу. Вторая собака побежала за ним. Мы даже не поняли, что произошло, пока не увидели, как овчарка вернулась с лабрадором, держа поводок сбежавшего пса в зубах. Должно быть, соседи тоже обалдели. © dalenacio / Reddit

Моя кошка не любит пить воду из миски — она всегда ее опрокидывает, а потом слизывает жидкость с пола. Нам надоело каждый день ходить по мокрому полу, поэтому мы закрепили миску с водой между двумя более тяжелыми предметами, чтобы она не могла ее опрокинуть. Но кошка додумалась вот до чего: она разбегалась, запрыгивала на вращающееся офисное кресло, и оно летело в сторону миски, ударялось об нее, вода разбрызгивалась на пол. Мне кажется, что она неплохо разбирается в элементарной физике и умеет использовать инструменты, чтобы добиться своего. В итоге мы нашли решение: купили кошке маленький фонтанчик, и с тех пор у нас не было никаких проблем. © born2stab / Reddit

"Ему нельзя класть лапы на детский коврик. Но никто не запрещал класть их под коврик. Да и про мордочку никто ничего не говорил".

У моего кота диабет. Около месяца назад я начала колоть ему инсулин дважды в день. У меня есть автокормушка, которая срабатывает каждые 12 часов и выдает порцию еды. Так как я встаю рано, первая порция еды выдается в 5 утра. Через полчаса после еды я колю коту инсулин. Он хороший мальчик и сидит очень спокойно, пока я делаю ему укол. Каждый раз я хвалю кота за это и вычесываю его любимой щеткой. В свой выходной я забыла завести будильник на его инсулин. В 5:30 кот запрыгнул мне на грудь и нежно похлопывал меня по лицу, пока я не встала с кровати. Он тут же побежал к холодильнику, где лежит инсулин, и сел в ожидании. Вот уж правда хороший мальчик! © code1coffee / Reddit

Когда мой сын был младенцем, у него очень болезненно шло прорезывание зубов. Малыш постоянно капризничал, и мы давали ему специальные успокаивающие капли. Однажды утром я усадила ребенка в кресло пока искала что-то. Малыш заплакал. Наша собака посмотрела на ребенка и побежала наверх, а через несколько секунд она вернулась с каплями и бросила пузырек в кресло. Собака лаяла, пока я не обнаружила его. © middleagenotdead / Reddit

"Я думала, что она ненавидит купания. Оказалось, что ей просто не нравится, когда намокают уши, и все, что ей было нужно — шапочка для душа".

Приехали на дачу, не уследили за котенком, и он пропал. Искала везде, рыдала так, что аж захлебывалась. Наша овчарка пыталась меня успокоить – ластилась, приносила свои игрушки, а потом тоже пропала. Я уже думала, что потеряла их обоих, как вдруг слышу кто-то скребется в дверь и мяуканье. Открываю, а там стоит Найда и аккуратно, как мамочка, держит за шкирку нашего котенка.

Живет у меня дома кот Роман, который имеет крайне странную привычку - кушать на подоконнике. Ну и пускай, нам не мешает, мы ему туда даже миску поставили. А еще у меня есть пес Барон, спокойно достающий до подоконника. И с первых минут нахождения в доме собака снимала миску с подоконника и с успехом съедала кошачий корм. На шум прибегала я, ругала пса, он делал умилительно добрые глазки, и животные получали по вкусняхе. Минуту назад, сидя за компьютером, я услышала стук кошачьей миски. С криком: "Барон, блин!" влетаю на кухню и вижу, как собака стучит миской по подоконнику, а кот с довольным лицом лежит рядом и за всем наблюдает. То есть собака ждала, пока кот съест свой корм, а потом стучала миской по подоконнику, и они оба получали по вкусняхе! Я даже не знаю: это мои животные такие умные или я такая глупая? © Rukachy / Pikabu

"Мой кот выпрашивает вкусняшку. Кто устоит перед этой улыбкой?"

Моя стервозная пожилая кошка не выносит нашего котенка. В лучшем случае - игнорирует. А тут смотрю – гоняет вместе с крохой его любимую игрушку. Я чуть не прослезилась от радости. Но не тут-то было. Эта интриганка допинала мячик до ванной, а потом как прыгнет в саму ванну вместе с игрушкой. Котенок - за ней. В тот же момент кошка выпрыгивает, садится на стиральную машинку и самодовольно наблюдает как малыш безуспешно пытается выбраться.

У меня был очень плохой день, я сидела в своей комнате и плакала. Мой попугай начал орать в клетке, поэтому я его вытащила. Он запрыгнул мне на плечо, положил голову мне на щеку и начал повторять: «Все в порядке, все в порядке, все в порядке!» Он говорил это снова и снова. Я была в шоке! Именно этими словами я успокаиваю своего попугая по ночам, если он пугается резких гудков машин или других звуков. Но я никогда не думала, что он может понять мою грусть и сказать мне то же самое, чтобы утешить меня так же, как я утешаю его. © The-Goat-Lord / Reddit

Когда у моей собаки не было воды, она брала на кухне бутылку с водой, прокусывала в ней небольшое отверстие, а затем надавливала лапой и выпивала вытекающую воду. Я постоянно обвиняла мужа в том, что он оставляет по всему дому наполовину пустые бутылки, а он, в свою очередь, говорил, что это я. В итоге мы застали собаку за этим занятием, похвалили ее за сообразительность и купили миску побольше. © Skips-mamma-llama / Reddit

"Кот быстро врубился, что если держать на столе только 2 конечности, никто не будет ругаться. С тех пор, если на столе вкусняшка, он садится именно так".

Моя собака догадалась прятать обувь, чтобы я не уходил. И вот я поступил в колледж, уехал учиться, а потом вернулся на каникулы. В своей последний день дома я не смог найти свою обувь, поэтому мне пришлось пойти и купить новую пару. А потом мне позвонила мама и сказала, что нашла мой ботинок внутри своей акустической гитары. © truthinlies / Reddit

Полгода назад завели двух котят. За это время они знатно подросли и обнаглели. У нас в коридоре висят ангелочки, которые при касании дребезжат, и звучит мелодия. Так эти две пушистые морды взбираются на стул и дергают этих ангелочков, как колокольчик, пока им не насыплют пожрать. Уже бегу, месье! © Подслушано / VK

Я научил свою собаку играть в прятки. Мы делаем это так: она сидит на кухне, пока я прячу кусок сыромятной кожи где-то в доме. Потом собака эту кожу ищет и приносит мне. Потом я говорю псу: «Спрячь ее!», и он убегает, прячет. Однажды я искал эту сыромятную кожу около 10 минут и так и не смог ее найти, хотя смотрел везде. В конце концов, мне пришлось сдаться, я был в полном замешательстве. На следующее утро я открыл ящик комода, чтобы достать шорты, и обнаружил кожу там. То есть пес увидел слегка приоткрытый ящик, бросил туда кожу, закрыл его и перехитрил человека. Горжусь им! © KABtheLABS / Reddit

"Строит несчастную морду, потому что я не хочу поделиться с ним обедом".