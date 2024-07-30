20+ невероятных сумочек, на которые никаких денег не жалко

Чтобы носить сумку, далекую от классической, нужно иметь некую долю отваги. У героев нашей статьи ее точно не занимать, ведь они выбрали сумочки на грани фантастики и безумия.

«Недавно у нас запретили пластиковые пакеты, поэтому мне пришлось купить Birkin, чтобы ходить по магазинам»

«С пускала слюни, когда видела красивые сумочки в руках других. А теперь сама стала счастливой обладательницей одной из них»

«Поздравьте меня! Я стала обладательницей сумки мечты!»

Зачем ты заставляешь меня завидовать?! Увидела эту сумку и влюбилась без памяти. ©ReindeerNatural1491 / Reddit

«Гляньте-ка! Я сделала сумку «из своей собаки»

«Решила сшить что-то пушистое и зимнее. Блеск снега передан через граненые бусины по всей поверхности меха»

«Она немного сумасшедшая, но мне нравится»

«Заказала сумочку с портретом своей собачки. Наконец-то ее доставили!»

«Купила такую арбузную красотку. Она такая милая! Жду не дождусь лета, чтобы носить ее»

«Сшила свою первую сумочку в виде китовой акулы»

«Я вяжу сумки. Это мой личный сорт успокоительного»

«В комиссионке мне отдали совершенно новую сумку Vera Bradley бесплатно!»

Это самый красивый узор, который я когда-либо видела на подобных вещах! © OpaqueCheshire / Reddit

«Я сделала сумочку в виде совы. Это вышивка»

Просто потрясающе! Выглядит настолько реалистично, что хочется ее погладить. ©

Unknown author / Reddit

«Вот что я сварганила из лоскутков ткани»

«На создание этой красоты у меня ушло 3 года»

«Завтра иду на собеседование в котокафе. Сшила подходящую сумочку. Как думаете, она достаточно хороша для этого места?»

Было бы глупо не нанять вас сразу же! © MojoShoujo / Reddit

«Взяла этого малыша на пляж. Мне кажется, он счастлив!»

«Впервые у меня появилась настолько красивая сумочка, что я аж боюсь ею пользоваться!»

«В детстве я играла в Барби и представляла, что зажим для бумаг — это сумочка моей куклы. Теперь я сама Барби»

Ох уж эта подкладка в виде разлинованного тетрадного листка... Просто идеально! © Responsible_Tree_872 / Reddit

«Урвала эту сумочку в виде работающих часов в комиссионке за $ 13. Теперь иду и все на меня пялятся»

«Вот что мама сшила в подарок своей подруге. Основа — джинсы, аппликация из хлопка»

«Купила кожаный клатч и украсила его с помощью бисера»

«Очень горжусь тем, как я расписала свою сумочку»