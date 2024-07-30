20+ невероятных сумочек, на которые никаких денег не жалко
Фотоподборки
2 часа назад
Чтобы носить сумку, далекую от классической, нужно иметь некую долю отваги. У героев нашей статьи ее точно не занимать, ведь они выбрали сумочки на грани фантастики и безумия.
«Недавно у нас запретили пластиковые пакеты, поэтому мне пришлось купить Birkin, чтобы ходить по магазинам»
«С пускала слюни, когда видела красивые сумочки в руках других. А теперь сама стала счастливой обладательницей одной из них»
«Поздравьте меня! Я стала обладательницей сумки мечты!»
- Зачем ты заставляешь меня завидовать?! Увидела эту сумку и влюбилась без памяти. ©ReindeerNatural1491 / Reddit
«Гляньте-ка! Я сделала сумку «из своей собаки»
Звучит жутко. "Сумку из своей собаки". Без фото представляется меховая. С ушками
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- Ты что, уменьшила пса? ©lintuski / Reddit
«Решила сшить что-то пушистое и зимнее. Блеск снега передан через граненые бусины по всей поверхности меха»
«Она немного сумасшедшая, но мне нравится»
«Заказала сумочку с портретом своей собачки. Наконец-то ее доставили!»
«Купила такую арбузную красотку. Она такая милая! Жду не дождусь лета, чтобы носить ее»
«Сшила свою первую сумочку в виде китовой акулы»
«Я вяжу сумки. Это мой личный сорт успокоительного»
«В комиссионке мне отдали совершенно новую сумку Vera Bradley бесплатно!»
- Это самый красивый узор, который я когда-либо видела на подобных вещах! © OpaqueCheshire / Reddit
«Я сделала сумочку в виде совы. Это вышивка»
- Просто потрясающе! Выглядит настолько реалистично, что хочется ее погладить. ©
Unknown author / Reddit
«Вот что я сварганила из лоскутков ткани»
«На создание этой красоты у меня ушло 3 года»
«Завтра иду на собеседование в котокафе. Сшила подходящую сумочку. Как думаете, она достаточно хороша для этого места?»
- Было бы глупо не нанять вас сразу же! © MojoShoujo / Reddit
«Взяла этого малыша на пляж. Мне кажется, он счастлив!»
«Впервые у меня появилась настолько красивая сумочка, что я аж боюсь ею пользоваться!»
«В детстве я играла в Барби и представляла, что зажим для бумаг — это сумочка моей куклы. Теперь я сама Барби»
- Ох уж эта подкладка в виде разлинованного тетрадного листка... Просто идеально! © Responsible_Tree_872 / Reddit
«Урвала эту сумочку в виде работающих часов в комиссионке за $ 13. Теперь иду и все на меня пялятся»
«Вот что мама сшила в подарок своей подруге. Основа — джинсы, аппликация из хлопка»
«Купила кожаный клатч и украсила его с помощью бисера»
«Очень горжусь тем, как я расписала свою сумочку»
«Никогда в жизни я не получала столько комплиментов по поводу сумки, как сейчас. Обожаю эту вещь!»
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Фото на превью playswitpuddin / Reddit
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