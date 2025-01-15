20+ ностальгических снимков, на которых дедушки и бабушки молоды и прекрасны
Ностальгия
15 часов назад
Старые семейные архивы — кладезь любопытных снимков, и среди них находятся такие впечатляющие, что хочется поделиться ими в интернете. Так и сделали дети, внуки и правнуки тех, кто запечатлен на фото из этой статьи, во всей их цветущей молодости.
«Моя бабушка, 1940-е»
«Дедушка прожил 100 лет и был женат 24 раза»
- В кино его играл бы Райан Рейнольдс! © Vernerator / Reddit
«Мой прадед в 1926 году. Он тайком приехал в Америку в 12 лет, спрятавшись в бочке на канадском судне»
«Бабушка и дедушка в странных нарядах из 70-х»
«Мое любимое фото бабушки, ранние 70-е»
«Мой дедушка в черно-белой куртке и его друг»
- Твой дедушка был королем выпускного вечера? © AerisRain / Reddit
«Мой дедушка на своем мотоцикле. Моя мама отретушировала это фото»
«Мой дедушка и дядя в Кении в 1968 году»
- Твой дедушка был фотомоделью? © SlideItIn100 / Reddit
- Нет, просто у него шведские гены. © vberl / Reddit
«Мой дедушка Феликс в 16 лет со своим ручным вороном»
«Нашел это фото, когда разбирал старые вещи. Мой дедушка делает селфи в 1965 году»
«Портрет прадедушки на фото конца 1800-х годов»
«Мой прадедушка в 1950-х годах»
- Твой дедуля выглядит «плохим» парнем. Уверена, девчонки по нему с ума сходили. © Estellalatte / Reddit
«Мой дедушка позирует рядом со своей машиной, фотография сделана примерно в 1960 году»
«Мой дед занимался бодибилдингом в молодости. На фото ему 17 лет»
- Ему что, правда, 17 лет? © King_Kingly / Reddit
«Мой прадедушка в 50-х годах»
«Мой дедушка, когда ему было 16 лет»
«Мой дедушка в 1950-х выглядит как кинозвезда»
- Боже, как горяч! © Few_Carrot_3971 / Reddit
«Когда это фото впервые попалось мне на глаза, у меня прям вырвалось: „Ого, это что мой дед?“»
«Мой дедушка на тату-конвенции где-то в 1970-х»
«Дедуля в 30-х или 40-х годах»
«Мои тетя и дедушка в начале 60-х»
«Мой прадедушка в 1938 году»
А вот еще несколько статей с фото бабушек и дедушек, восхищающих наши сердца:
- 15+ фото наших бабушек и дедушек в молодости, от красоты которых захватывает дух
- 20+ архивных фото мам и бабушек, которые хочется поближе рассмотреть
- 18 фотографий из тех времен, когда наши бабушки и дедушки были молодыми, а нас еще и в планах не было
Фото на превью Ghost_Ghost_Ghost / Reddit
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Уведомления
"Мой дедушка позирует рядом со своей машиной".
Сиреневый "Кадиллак"
С нулями блестящий знак
Бензина десятки литров -
Полный бак!
Сиреневый "Кадиллак"
Купил тебя не простак
Конечно же, не в киоске
Просто так!
© Дитер Болен, Сергей Минаев
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