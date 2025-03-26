20 объявлений, которые явно составляли творческие люди. Ну и натворили всякого

Народное творчество
1 час назад

Неизвестно, удалось ли авторам этих объявлений донести желаемое до адресата. Зато у них получилось поднять настроение всем в радиусе километра. Еще бы! Такие объявления или творческие отклики на них хочется не только читать, но и обсуждать со всеми знакомыми и незнакомыми. Чего стоит только платье в комплекте со свекровью или призыв не бросать туалетную бумагу в беде.

Ой, как неловко получилось

А вдруг и стол найдется

Вот такой был отклик по моему объявлению.
- А вы кровать продаете?
- Да.
- А что, компьютерного стола у вас нет?
Ну вот что с вами делать, люди? Придется компьютерный стол на продажу выставлять. © bossson / Pikabu

"Моя бабуля попросила отнести тонометр в мастерскую. А там на двери вот что висит"

«Вакантная позиция⁠⁠»

«Снял в одной бургерной»

«Котики они такие⁠⁠»

Надеемся, хозяин попугая нашелся

  • Сегодня утром, гуляя с псом, увидел объявление на магазине нашего дачного поселка: «Найден попугай. Приметы: больно кусается. Тел. ХХХХХХХ, Лена». © K.Bajun / Pikabu

«Все бы так делалось⁠⁠»

Даже тусить нельзя

«Извинись!»

Бедная Ольга!

«На выставке экзотических животных»

Когда подарок действительно классный

  • Наткнулась на объявление: «Продам платье невесты, надето один раз, состояние отличное. В подарок свекровь!» Я аж чаем поперхнулась от смеха, но решила позвонить. А там трубку берет девушка и застенчиво объясняет, что фраза «в подарок свекровь» означает, что ее свекровь — профессиональная швея — бесплатно подгонит платье по фигуре. В итоге мне не только укоротили платье, но и подвязку подарили. А на такой маркетинговый ход свекровь с невесткой решили пойти, когда отчаялись платье продать. © OkoHora / Pikabu

Надеемся, он ее нашел

«В лифте в ТЦ на окраине»

«Мы, конечно, не кабачки, но тоже достойны вашего внимания⁠⁠»

«И лошади бывают нерасторопные»

Да, неожиданно

  • У подъезда появилось объявление: «Сдам квартиру бесплатно. Но будет одно условие». И указан номер квартиры. А у меня как раз срок аренды кончался, и мне до зарезу нужно было новое жилье. Подумала, что наверняка развод какой-то, но решила сходить. Звоню, мгновенно распахивается дверь, а там на пороге милая такая бабулечка стоит. Я ей сказала, что по поводу объявления пришла, она очень внимательно на меня посмотрела и разрешила зайти. В общем, оказалось, по состоянию здоровья она вынуждена была переехать к дочери. Но у той аллергия, а у бабушки был любимый кот Василий. Так что квартира действительно сдавалась бесплатно, а условием было ухаживать за усатым и присылать отчеты. А я обожаю животных, мне в жизни так не везло, как тогда.

Друг в беде не бросит

Соседская солидарность

  • Уже четвертый день на двери домофона появляется объявление, что с 8 утра и до окончания работ не будет горячей и холодной воды. Четыре дня подряд иду с работы, мечтаю залезть в ванну, а тут такой облом. Написала под объявлением: "Да вы обалдели совсем?" Самое приятное, что подо мной подписались еще 4 человека. © Подслушано / Ideer

Комментарии

Уведомления
Iosi Merson
1 день назад

Самый прикол - прочитать на двери " закрыто " , развернуться и уйти не подозревая, что это вчерашнее обьявление.... Сам попадал пару раз. Вот и верь в пользу грамотности ....

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