20 объявлений, которые явно составляли творческие люди. Ну и натворили всякого
Неизвестно, удалось ли авторам этих объявлений донести желаемое до адресата. Зато у них получилось поднять настроение всем в радиусе километра. Еще бы! Такие объявления или творческие отклики на них хочется не только читать, но и обсуждать со всеми знакомыми и незнакомыми. Чего стоит только платье в комплекте со свекровью или призыв не бросать туалетную бумагу в беде.
Ой, как неловко получилось
А вдруг и стол найдется
Вот такой был отклик по моему объявлению.
- А вы кровать продаете?
- Да.
- А что, компьютерного стола у вас нет?
Ну вот что с вами делать, люди? Придется компьютерный стол на продажу выставлять. © bossson / Pikabu
"Моя бабуля попросила отнести тонометр в мастерскую. А там на двери вот что висит"
«Вакантная позиция»
«Снял в одной бургерной»
«Котики они такие»
Надеемся, хозяин попугая нашелся
- Сегодня утром, гуляя с псом, увидел объявление на магазине нашего дачного поселка: «Найден попугай. Приметы: больно кусается. Тел. ХХХХХХХ, Лена». © K.Bajun / Pikabu
«Все бы так делалось»
Даже тусить нельзя
«Извинись!»
Бедная Ольга!
«На выставке экзотических животных»
Когда подарок действительно классный
- Наткнулась на объявление: «Продам платье невесты, надето один раз, состояние отличное. В подарок свекровь!» Я аж чаем поперхнулась от смеха, но решила позвонить. А там трубку берет девушка и застенчиво объясняет, что фраза «в подарок свекровь» означает, что ее свекровь — профессиональная швея — бесплатно подгонит платье по фигуре. В итоге мне не только укоротили платье, но и подвязку подарили. А на такой маркетинговый ход свекровь с невесткой решили пойти, когда отчаялись платье продать. © OkoHora / Pikabu
Надеемся, он ее нашел
«В лифте в ТЦ на окраине»
«Мы, конечно, не кабачки, но тоже достойны вашего внимания»
«И лошади бывают нерасторопные»
Да, неожиданно
- У подъезда появилось объявление: «Сдам квартиру бесплатно. Но будет одно условие». И указан номер квартиры. А у меня как раз срок аренды кончался, и мне до зарезу нужно было новое жилье. Подумала, что наверняка развод какой-то, но решила сходить. Звоню, мгновенно распахивается дверь, а там на пороге милая такая бабулечка стоит. Я ей сказала, что по поводу объявления пришла, она очень внимательно на меня посмотрела и разрешила зайти. В общем, оказалось, по состоянию здоровья она вынуждена была переехать к дочери. Но у той аллергия, а у бабушки был любимый кот Василий. Так что квартира действительно сдавалась бесплатно, а условием было ухаживать за усатым и присылать отчеты. А я обожаю животных, мне в жизни так не везло, как тогда.
Друг в беде не бросит
Соседская солидарность
- Уже четвертый день на двери домофона появляется объявление, что с 8 утра и до окончания работ не будет горячей и холодной воды. Четыре дня подряд иду с работы, мечтаю залезть в ванну, а тут такой облом. Написала под объявлением: "Да вы обалдели совсем?" Самое приятное, что подо мной подписались еще 4 человека. © Подслушано / Ideer
Продолжим читать пользовательские откровения на разные темы? Держите небольшую подборку.
Комментарии
Самый прикол - прочитать на двери " закрыто " , развернуться и уйти не подозревая, что это вчерашнее обьявление.... Сам попадал пару раз. Вот и верь в пользу грамотности ....