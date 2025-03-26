20 объявлений, которые явно составляли творческие люди. Ну и натворили всякого

Неизвестно, удалось ли авторам этих объявлений донести желаемое до адресата. Зато у них получилось поднять настроение всем в радиусе километра. Еще бы! Такие объявления или творческие отклики на них хочется не только читать, но и обсуждать со всеми знакомыми и незнакомыми. Чего стоит только платье в комплекте со свекровью или призыв не бросать туалетную бумагу в беде.