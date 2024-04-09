20+ причудливых находок, из-за которых новоявленные хозяева в ступор впали
Люди часто постят в сети фото загадочных штуковин, а эрудированные пользователи пытаются разгадать, что же это такое. Можете попробовать тоже поломать голову, прежде чем прочитать ответ под фото.
«Хочу понять, что это такое»
Ответ: Это куклы беспокойства из Гватемалы. Они помогают тревожным детям справиться с эмоциями. Дети делятся с ними своими тревогами и страхами, а на ночь кладут под подушку.
«Что это за вязаная штука? Продается на рынках Марокко рядом с косметикой и специями»
Ответ: Это берберская мхакка, она для для отшелушивания кожи.
«Мне принесли это, и я не могу понять, что это такое. Выглядит как ручка, но под колпачком вот такая „царапающая“ штука»
Ответ: Это щетка для чистки ткани от катышков и ворса.
Что это за странная «колбаса» на детской площадке?
«Что это за разноцветные резиновые ключики?»
Ответ: Это резинки для брекетов. Нужно отрезать маленькое колечко и надеть резинку на брекеты.
«Что это за пластиковая штука с двумя металлическими колесиками?»
«Моя бывшая после расставания оставила мне фигурку собаки. Но для чего эта дырка у нее в голове?»
Ответ: Это очень недешево! У вас в руках — персонализированное кашпо для крошечного растения. Вы присылаете фотографию своей собаки, и производитель создает похожую фигурку.
«К кожаному браслету прикреплен странный зажим. Для чего вообще эта штука?»
Ответ: Чтобы музыкант мог держать ноты, когда играет в марширующем оркестре.
«Нашел эту штуковину у себя в подвале»
Ответ: Похоже на основание моталки для пряжи. Toyota изначально занималась производством ткацких станков.
«У меня нет идей, что это»
Ответ: Сегодня мой день рождения, мне исполнилось 55. Ничего не заставляет меня чувствовать себя старой так, как это фото. Ведь я сразу узнала лампы-вспышки.
«Подруга моей мамы нашла этот необычный зажим среди вещей своей матери»
Ответ: Это зажим, чтобы цеплять перчатки к сумочке.
«Эта вещь досталась мне в наследство 10 лет назад. Только что обнаружила, что она открывается»
Ответ: Перед вами флакон для духов.
«Обнаружил вот такую вещь на старом, выведенном из эксплуатации предприятии»
Ответ: Этим приспособлением прочищают дымоход.
«Вот что висит в подвале нашего нового дома»
«Мой парень нашел такую обертку у себя в комнате и громко требует объяснений. А я понятия не имею, что это и откуда»
В оригинале не было слов «девочка моя!» - потому что это была не девочка, а мальчик)
Ответ: «Девочка моя! Гоните парня в шею, ведь это просто гигантский „красный флаг“! Это вы должны спрашивать, что делает обертка от средств женской гигиены у него в комнате».
Винтажная мебель, предназначение которой вызывает вопросы
Ответ: Ее использовали как стойку для журналов и газет.
«Нашла в отеле вот такую ракетку размером с ложку»
Ответ: Раньше ее использовали для того, чтобы открывать письма.
«Висит в нашем новом доме на перилах. Похоже, это какой-то держатель. Но для чего он нужен?»
Ответ: Похоже на держатель для фена. Вот только неясно, почему предыдущие владельцы дома выбрали для него такое место.
«Эта штука лежала у меня в коробке с кухонными принадлежностями»
Ответ: Ею режут хлеб.
«Бабушка избавляется от столового серебра. Интересно, что это?»
Ответ: Сахарница.
«Для чего нужен этот держатель в ванной? Кажется слишком широким для мыла»
Ответ: Он подходит для мыла и губки.
«Нашла у себя под кроватью. Наверное, оставили постояльцы. Что это вообще за штука?»
Ответ: Вы держите в руках палочку дирижера оркестра.
«Загадка всего моего детства. Кулон, найденный в рождественском чулке 18 лет назад. Никто не понял, откуда он взялся»
Ответ: Это кулон на удачу из жадеита, внутрь можно положить травы.
А вот и еще несколько статей с загадками для интеллектуальных упражнений: