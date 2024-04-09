20+ причудливых находок, из-за которых новоявленные хозяева в ступор впали

Люди часто постят в сети фото загадочных штуковин, а эрудированные пользователи пытаются разгадать, что же это такое. Можете попробовать тоже поломать голову, прежде чем прочитать ответ под фото.

«Хочу понять, что это такое»

Ответ: Это куклы беспокойства из Гватемалы. Они помогают тревожным детям справиться с эмоциями. Дети делятся с ними своими тревогами и страхами, а на ночь кладут под подушку.

«Что это за вязаная штука? Продается на рынках Марокко рядом с косметикой и специями»

Ответ: Это берберская мхакка, она для для отшелушивания кожи.

«Мне принесли это, и я не могу понять, что это такое. Выглядит как ручка, но под колпачком вот такая „царапающая“ штука»

Ответ: Это щетка для чистки ткани от катышков и ворса.

Что это за странная «колбаса» на детской площадке?

Ответ: Это глайдер. С него скатываются, оседлав как лошадь. Вот так.

«Что это за разноцветные резиновые ключики?»

Ответ: Это резинки для брекетов. Нужно отрезать маленькое колечко и надеть резинку на брекеты.

«Что это за пластиковая штука с двумя металлическими колесиками?»

Ответ: Это роликовый резак. Им режут оберточную бумагу. Бывают еще для ткани и пластика.

«Моя бывшая после расставания оставила мне фигурку собаки. Но для чего эта дырка у нее в голове?»

Ответ: Это очень недешево! У вас в руках — персонализированное кашпо для крошечного растения. Вы присылаете фотографию своей собаки, и производитель создает похожую фигурку.

«К кожаному браслету прикреплен странный зажим. Для чего вообще эта штука?»

Ответ: Чтобы музыкант мог держать ноты, когда играет в марширующем оркестре.

«Нашел эту штуковину у себя в подвале»

Ответ: Похоже на основание моталки для пряжи. Toyota изначально занималась производством ткацких станков.

«У меня нет идей, что это»

Ответ: Сегодня мой день рождения, мне исполнилось 55. Ничего не заставляет меня чувствовать себя старой так, как это фото. Ведь я сразу узнала лампы-вспышки.

«Подруга моей мамы нашла этот необычный зажим среди вещей своей матери»

Ответ: Это зажим, чтобы цеплять перчатки к сумочке.

«Эта вещь досталась мне в наследство 10 лет назад. Только что обнаружила, что она открывается»

Ответ: Перед вами флакон для духов.

«Обнаружил вот такую вещь на старом, выведенном из эксплуатации предприятии»

Ответ: Этим приспособлением прочищают дымоход.

«Вот что висит в подвале нашего нового дома»

Ответ: Это украшение для лошади.

«Мой парень нашел такую обертку у себя в комнате и громко требует объяснений. А я понятия не имею, что это и откуда»

Ответ: «Девочка моя! Гоните парня в шею, ведь это просто гигантский „красный флаг“! Это вы должны спрашивать, что делает обертка от средств женской гигиены у него в комнате».

Винтажная мебель, предназначение которой вызывает вопросы

Ответ: Ее использовали как стойку для журналов и газет.

«Нашла в отеле вот такую ракетку размером с ложку»

Ответ: Раньше ее использовали для того, чтобы открывать письма.

«Висит в нашем новом доме на перилах. Похоже, это какой-то держатель. Но для чего он нужен?»

Ответ: Похоже на держатель для фена. Вот только неясно, почему предыдущие владельцы дома выбрали для него такое место.

«Эта штука лежала у меня в коробке с кухонными принадлежностями»

Ответ: Ею режут хлеб.

«Бабушка избавляется от столового серебра. Интересно, что это?»

«Для чего нужен этот держатель в ванной? Кажется слишком широким для мыла»

Ответ: Он подходит для мыла и губки.

«Нашла у себя под кроватью. Наверное, оставили постояльцы. Что это вообще за штука?»

Ответ: Вы держите в руках палочку дирижера оркестра.

«Загадка всего моего детства. Кулон, найденный в рождественском чулке 18 лет назад. Никто не понял, откуда он взялся»