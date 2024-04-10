15+ барахольщиков, у которых аж зрачки расширяются при мысли о распродаже
Народное творчество
28 минут назад
Есть те, кто смотрят на бэушные вещи, как на старую тещину шляпу и предпочитают держаться подальше от секонд-хендов и комиссионок. А есть те, кто, словно мотыльки на свет, слетаются на всевозможные распродажи в предвкушении приключений и крутых находок. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которых от барахолок за уши не оттащить.
«Купила вот такую прелесть всего за $15, а оказалось, что это золото и бриллианты. Ювелир сказал, что оно стоит не меньше $500»
«Это продавалось за $0.50 вместе с другой бижутерией. На ней была маркировка 10 карат»
«Не могла уйти из магазина без этих старинных стульев с новой обивкой»
«Джекпот: золотое кольцо с бриллиантами и изумрудами за $1»
«$2 за эту красоту»
«Нашел этот кулон с надписью „бижутерия“ за $3, отнес к ювелиру. Оказалось, что он сделан из 18-каратного золота просто не нем нет маркировки»
«Часы „Золотой снитч“ за $24,99»
«На данный момент это лучшее, что я когда-либо находил в комиссионном магазине»
«Находка на блошином рынке за $20. Золотые серьги с эмалью, расписанные вручную»
«Зингер за $36!»
«Сегодня я нашел эту красивую старинную вазу 1920-х годов»
«Нашел это колье Gucci за $3,49»
«Как я могла не взять это платье домой? Купила за $15. Добавляю его в свою коллекцию выпускных платьев 2000 года. Пока понятия не имею, куда его надеть»
«Янтарное ожерелье за $2, которое я откопал на барахолке»
«Я не особо разбираюсь в ювелирных изделиях, никогда даже не проверяю их в комиссионных магазинах. Почему-то в этот раз решил порыться в корзине и нашел вот это. С маркировкой 14 карат»
«Как можно было это не купить за $4?»
«Заметил эту любопытную деталь, когда пришел домой»
«Купила это кольцо за $2 в комиссионке. Оно с сюрпризом внутри»
Находить антикварные клады и драгоценности в комиссионках — это как искать иголку в стоге сена, только с добавлением приключений и адреналина. У профи в этом деле инстинкты точно как у кошки: они свою добычу и в темноте не упустят.
Фото на превью buttercupsmom24 / Reddit
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