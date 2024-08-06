20 пушистых проказников, которые не дают хозяевам расслабиться ни на минутку

От пушистых малышей, как правило, одни радости и никаких особых хлопот. Вот только со временем у этих милых комочков начинает проклевываться характер. Выясняется, что одни из них терпеть не могут гостей и каждый раз готовят им ловушки, а другие в считанные минуты могут устроить хаос в идеально убранной комнате. Но это вовсе не означает, что мы перестаем любить этих вредин. Просто глаз иногда дергается.