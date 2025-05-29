У меня муж очень хочет уйти в декрет. С первым ребёнком не получилось по определённым причинам, но со вторым есть условие: рожу только, если он уйдёт в декрет. Он более чем согласен, и финансовая ситуация позволяет)
20 раз, когда трудоустройство оказалось бегом с препятствиями
Иногда кажется, что для получения хорошей работы нужно быть супергероем: владеть пятью языками, иметь опыт лет в десять и, конечно, уметь уверенно держаться на собеседованиях. Но жизнь снова и снова доказывает: порой не помогает ни блестящее резюме, ни безупречная самопрезентация. Зато вовремя сказанная фраза, странное совпадение или даже банальное везение могут неожиданно сыграть решающую роль.
В этой подборке — реальные истории людей, которым работу принесло нечто большее, чем пунктуальность и правильно оформленный файл в PDF.
А в бонусе вас ждет доказательство того, что даже если не взяли на работу — это можно запомнить на всю жизнь.
- Меня спросили: «Если бы вы были на моем месте, вы бы взяли себя на работу?» Я ответил: «Нет», и интервьюер сказал: «Ну, тогда это все, что мне надо было знать. Завтра начать сможете?» Я такой: «Нет... Но могу на следующей неделе». © willboby / Reddit
- Меня не взяли на работу, куда я очень хотела. Выбрали мужика, потому что я «все равно в декрет уйду». А через год звонит мне тот начальник и зовет работать с формулировкой, от которой я по полу каталась. Оказалось, что тот нанятый мужчина благополучно ушел в отпуск по уходу за новорожденными двойняшками. Хохотала так, что не сразу смогла ответить. © Подслушано / Ideer
- Когда окончила школу, а в универ поступить не получилось, родители заставляли меня искать работу. Вот только мне так не хотелось ничего делать, что я просто саботировала поиски. Найду какое-нибудь объявление, позвоню, нагрублю, мне откажут, и я сижу еще неделю. Как-то у меня было особо мрачное настроение, я составила короткое резюме и откликнулась сразу где-то на 50 вакансий. Если вкратце, писала что-то такое: «Ненавижу работать, хочу получать много денег, не звоните сюда и не пишите на почту». Через три дня позвонили из одной конторы, пригласили на собеседование, и в итоге я с удовольствием проработала у них 4 года. © Карамель / VK
- Мужу на собеседовании в очень крутой компании предложили тест: у вас 6 котлет, каждая жарится с одной стороны 5 мин. На сковородку вмещаются только 4 штуки. За сколько минут вы приготовите все котлеты, обжарив каждую с двух сторон? Муж ответил: «15 мин». «Как посчитали?» — спрашивают его. А он как отмочит: «Моя жена любит недожаренные котлеты». Всего два человека ответили правильно. Сегодня мой муж — директор этой фирмы. © Елена Ковина
- После университета не сразу смогла найти работу, дядя решил устроить через знакомых. А я за день отравилась и лежала пластом в туалете. Так у дяди началась истерика, мол, бездельников на работу устраивать — неблагодарное дело. Я, собрав остатки силы, пошла на собеседование. Ну благополучно упала в обморок на лестнице. Забрала скорая в инфекционку. Самое главное — меня взяли на работу, потому что решили, что я настолько отчаянно хотела там работать. © Подслушано / Ideer
- Как-то пришла на собеседование в крупную компанию. Будущий руководитель спросил, почему я училась на вечернем, а не на дневном. Я сказала, что мне нужно было зарабатывать деньги. Он спросил, почему тогда не на заочном. И тут я ляпнула, что для юриста я заочное образование не считаю образованием в принципе. И надо же такому оказаться, что он учился именно на заочном! Я вышла из офиса и поняла, что только что по глупости профукала работу мечты. И каково же было мое удивление, когда мне позвонили через 15 минут из отдела кадров и сказали, чтобы завтра приходила оформляться на работу. А начальник потом уже спустя несколько лет всем рассказывал, что я своим ответом произвела неизгладимое впечатление. Он тогда подумал: «Надо же, какая стерва! Надо брать!» © Евгения Захарова
- Должна была подойти к 8 утра, но опоздала минут на 40. Уже ни на что не надеялась. Мне задавали вопросы, ситуации всякие обрисовывали... Не помню даже, что я там отвечала. Была уверена, что меня с таким отношением ни за какие коврижки уже не возьмут. А в конце они мне выдают: «Вы нам подходите идеально! Потому что вас будто ничего не может вывести из себя! Вы такая стрессоустойчивая! Очень спокойная. Начинайте уже с завтрашнего дня...» © Искендерова Лейла
- Пошла на одно собеседование заранее (не люблю опаздывать), и у меня было в запасе полчаса. Зашла за угол здания и вижу еще одну подходящую вывеску учреждения. Зашла, нашла на стене внутренний телефон нужного отдела, звоню: «Вам нужен такой-то специалист с хорошей квалификацией и опытом? Могу выйти на работу уже завтра». «Ну, поднимайтесь, обсудим». Так я нашла работу, которую не искала. © Марина Филина
- Знакомый решил податься в банк на одну из должностей, как раз открыли вакансию. Молодой специалист, все дела. Собеседование было групповым. Сначала разделили их на группы по 5 человек и дали задание. Потом настало время индивидуального интервью. Встречает его милая девушка, предлагает чашку кофе, провожает в кабинет начальника отдела. Он берет кофе, заходит, отвечает на стандартные вопросы, ничего необычного. Потом ему говорят, мол, подумаем и вам перезвоним. Через пару дней звонят: «Мы вас ждем на работу». А он уже думал, что упустил вакансию. Ну и когда начал уже работать, однажды спросил того самого начальника, почему все-таки его взяли. Ответ начальника был такой: «Твоя группа была плюс-минус с одинаковыми резюме. Но ты единственный, кто после собеседования отнес чашку от кофе обратно на кухню, помыл и поставил на место. Это мне о многом сказало». © Ира Биллер
- Я устраивалась на позицию личного ассистента руководителя. Пришла, мне открыли дверь и оставили сидеть в пустой приемной. Заходит парень с портфельчиком, присаживается, начинаем болтать. Думаю, тоже на собеседование пришел... Потом он вдруг спрашивает, а на какую вакансию я претендую, и говорит: «Пойдем». Я такая: «Куда?» А он: «На собеседование». Я говорю: «Я жду руководителя». Он «Я и есть он». Занавес... Стала сразу же вспоминать, не сказала ли я что-нибудь лишнее. Конкурс был жуткий, а выбрали меня. © Olga Rakuts
- Подруге было назначено собеседование, и по дороге туда ее ужалила оса. Лицо сильно распухло, но она все равно пришла на интервью. Сказала работодателю, что до встречи с осой выглядела лучше, но если он не хочет проводить собеседование с ней такой, то можно перенести. И ее сразу же взяли на работу. А все потому, что раз она пришла даже в таком виде, значит, она ответственный человек, а им как раз такие и нужны. © Карамель / VK
- «Если бы вы были собакой, то какой породы?» — спросили меня. Это было групповое собеседование в гостинице для животных, но все равно вопрос странный. Если вам интересно, я ответила: «Корги». Предложение о работе я получила, но в итоге решила карьеру в том месте не строить. Слишком много суеты там, да и дышать нечем из-за обилия шерсти повсюду. © Sakeandme / Reddit
- На последнее место пришла, стихийно уволившись с предыдущего. Собеседование с начальницей было прямым и честным, без «стандартов сервиса». Честно сказала, почему не захотела остаться на прежнем месте. Она махнула рукой и сказала, что в свое время тоже так увольнялась. После бесед и пробных пары часов мне сказали, что к ним еще придет «девочка» и тогда они решат. И тут у меня по звонку резко меняются обстоятельства — я смогу выйти только через пару недель, не раньше. Так и брякнула, мол, берите другую девочку, у меня изменилась ситуация, к сожалению. На следующее утро была крайне удивлена звонку, что берут меня, если я согласна... Напомнила про свои обстоятельства, вдруг напутали ли чего. Сказали, что снимают вакансию и будут ждать. Сказали, что я им нужна больше, чем они мне, чем прилично удивили. Вышла через две недели. Меня реально ждали. Компания хорошая, работаю три года, все устраивает.
- Собеседование у меня было третьим за день. Устала немного, да и сразу мне это место не понравились. Напоследок задали мне там вопрос о недостатках. Я уже начала хулиганить и заявила, что главный мой недостаток — это лень. Видели бы вы эти вытянутые лица! И такая пауза повисла... И тут я продолжила, что я ленюсь переделывать по 100 раз, поэтому сначала могу потратить некоторое время на подготовку, а потом сделать все с первого раза как надо. В результате, эти ребята мне перезвонили, но я к ним не пошла работать, хотя они уверяли, что я им очень понравилась. © Оксана Трифоненко © Маргарита С-Бегемотом / Dzen
- Меня на работу взяли из-за красивых сапог. Начальница сказала, что девушка в таких шикарных сапожках точно будет хорошо работать. © Светлана Анисимова
- После нескольких месяцев безуспешных поисков работы я наконец получила приглашение на собеседование в престижную компанию. Интервью прошло хорошо, и на выходе из офиса я случайно столкнулась с женщиной, которая уронила все свои бумаги. Я помогла ей собрать их, и мы разговорились. Оказалось, что она — генеральный директор компании. Через несколько дней мне позвонили и сообщили, что я получила работу. На первом совещании я узнала, что именно та женщина настояла на моем принятии, увидев во мне потенциального лидера. © Карамель / VK
- — Опишите себя одним словом.
— Нет!
К этому моменту собеседования интервьюер уже успел меня взбесить, и я решил, что не хочу там работать. Парадокс, но должность мне в итоге предложили. © sugabeetus / Reddit
- Всю жизнь прожила в большом городе, но вот переехала жить в деревню. По профессии я ветеринар. Пошла устраиваться на работу. Начальник спросил, знаю ли я, с какой стороны надо подходить к корове. Хороший вопрос, если учесть, что коров я видела только на картинке. Ответила, что лучше ни с какой. Посмеялись. На работу меня приняли. По прошествии времени убедилась в своей правоте, так как корова, зараза такая, может лягнуть, с какой стороны ты к ней не подходи. © Катерина Ляшенко
- «Если бы вы были мороженым, то с каким вкусом?» Это спросили на собеседовании на должность помощника генерального директора. Я не помню, что я тогда ответила, но работу мне предложили после того, как первый утвержденный ими кандидат сбежал спустя неделю работы. © RevolutionaryIdeal11 / Reddit
- Меня попросили решить загадку «У вас есть емкости на 3 и 5 галлонов. Как с их помощью отмерить 4 галлона воды?» Я ответила сразу. Интервьюер была шокирована и спросила, как я так быстро решила задачу. Я честно призналась в том, что третья часть «Крепкого орешка» — один из моих любимых фильмов. Там озвучивалась эта задачка. Она рассмеялась, и я получила стажировку. © sigdiff / Reddit
Бонус: иногда работу все-таки не получаешь, но собеседование еще как врезается в память
Наполните 5-галлонную емкость.
Перелейте воду из 5-галлонной емкости в 3-галлонную, оставив в 5-галлонной 2 галлона.
Вылейте воду из 3-галлонной емкости.
Перелейте 2 галлона воды из 5-галлонной емкости в 3-галлонную.
Наполните 5-галлонную емкость.
Долейте водой из 5-галлонной емкости 3-галлонную до полного (добавив 1 галлон).
В 5-галлонной емкости останется ровно 4 галлона воды.
Вдруг кто-то не знает🤣
- Прямо посреди моего рассказа о профессиональных достижениях директор меня спросил: «Как вы относитесь к мужчинам?» Я кашлянула, окинула взглядом трех мужиков, которые меня собеседовали, и бодро ответила: «Никак. Я никак не отношусь к мужчинам, потому, что я женщина!» Это была шутка из-за нервяка. До сих пор задаюсь вопросом, к чему это было и какой ответ хотел услышать директор. Да, меня не взяли. © Лидия Иванова
А вот еще подборка историй про самые непредсказуемые собеседования: