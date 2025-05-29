20 раз, когда трудоустройство оказалось бегом с препятствиями

Иногда кажется, что для получения хорошей работы нужно быть супергероем: владеть пятью языками, иметь опыт лет в десять и, конечно, уметь уверенно держаться на собеседованиях. Но жизнь снова и снова доказывает: порой не помогает ни блестящее резюме, ни безупречная самопрезентация. Зато вовремя сказанная фраза, странное совпадение или даже банальное везение могут неожиданно сыграть решающую роль.



В этой подборке — реальные истории людей, которым работу принесло нечто большее, чем пунктуальность и правильно оформленный файл в PDF.