20+ ярких примеров того, что мужчины могут создать не менее крепкую связь с питомцами, чем женщины

Многие мужчины предпочитают не показывать свою нежность на публике, особенно когда речь идет о домашних питомцах — даже самых милых кошках и собаках. Однако это устаревшее клише, к счастью, уходит в прошлое. И герои нашей фотоподборки — яркое тому доказательство.

«Отправила мужа в магазин за кормом для собак, а он вернулся вот с этим»

Моя жена не пускает меня в зоомагазин по этой же причине. © cyberentomology / Reddit



«Застала моего парня с другой женщиной»

Прости, но у тебя, правда, нет шансов. © YourGirlMomo87 / Reddit

«Все три кошки оккупировали моего мужа, а это значит, что на мне ни одной. Это просто несправедливо!»

«Он не хотел ходить по гравию. Поэтому нам пришлось носить его по горам»

«Одно из наших первых свиданий прошло в походе. Мы с котом должны были убедиться, что будущий муж нам подходит»

«Удочерил питбуля. Теперь у нее есть собственная кроватка и игрушки»

«Мой 43-летний муж держит за лапку нашего щенка»

«Мой муж, который не хотел кошек»

«Мой муж никогда не был кошатником, но Хикори сумела покорить его сердце и теперь она ему словно дочка»

«Моя жена пришла и увидела, что кошки выполняют указания доктора: „Отдыхайте“»

«Мой муж играет в игру, которую он называет „король кошек“. Суть в том, чтобы удержать всех троих наших мальчиков одновременно»

«Мой муж и Аполлон подружились с первого же дня»

«Мой папа, который „не кормит“ собак»

«Кажется, я больше не номер один для своего мужа»

«Мы только недавно купили этот рюкзак, он все еще не привык к нему»

«Это первое, что делает мой муж, когда приходит домой»

«Главная причина, по которой я непродуктивен дома»

«„Я не большой любитель кошек“, — говорил мой муж»

«Даже в те времена, когда мужчинам считалось „стыдно“ заводить кошек, я оставался верен своим убеждениям»

«Мой муж и Винни — ну просто близнецы»

«Когда вам нужно в туалет, но на вас уже больше часа спит кошка»

«Моя кошка и мой партнер. Я могу только мечтать о такой связи»