20+ ярких примеров того, что мужчины могут создать не менее крепкую связь с питомцами, чем женщины
Многие мужчины предпочитают не показывать свою нежность на публике, особенно когда речь идет о домашних питомцах — даже самых милых кошках и собаках. Однако это устаревшее клише, к счастью, уходит в прошлое. И герои нашей фотоподборки — яркое тому доказательство.
«Отправила мужа в магазин за кормом для собак, а он вернулся вот с этим»
- Моя жена не пускает меня в зоомагазин по этой же причине. © cyberentomology / Reddit
«Застала моего парня с другой женщиной»
- Прости, но у тебя, правда, нет шансов. © YourGirlMomo87 / Reddit
«Все три кошки оккупировали моего мужа, а это значит, что на мне ни одной. Это просто несправедливо!»
«Он не хотел ходить по гравию. Поэтому нам пришлось носить его по горам»
«Одно из наших первых свиданий прошло в походе. Мы с котом должны были убедиться, что будущий муж нам подходит»
«Удочерил питбуля. Теперь у нее есть собственная кроватка и игрушки»
«Мой 43-летний муж держит за лапку нашего щенка»
«Мой муж, который не хотел кошек»
«Мой муж никогда не был кошатником, но Хикори сумела покорить его сердце и теперь она ему словно дочка»
«Моя жена пришла и увидела, что кошки выполняют указания доктора: „Отдыхайте“»
«Мой муж играет в игру, которую он называет „король кошек“. Суть в том, чтобы удержать всех троих наших мальчиков одновременно»
Я называю это "букет из котов", у нас их пять.
У чёрного такая забавная морда 😄
«Мой муж и Аполлон подружились с первого же дня»
«Мой папа, который „не кормит“ собак»
«Кажется, я больше не номер один для своего мужа»
«Мы только недавно купили этот рюкзак, он все еще не привык к нему»
«Это первое, что делает мой муж, когда приходит домой»
«Главная причина, по которой я непродуктивен дома»
«„Я не большой любитель кошек“, — говорил мой муж»
Коты замечательно умеют воспитывать человеков! Прогресс налицо. Вчера беседовал с кошкой стоя, сегодня - нa корточках. Завтра явно будет нa коленях! )))
«Даже в те времена, когда мужчинам считалось „стыдно“ заводить кошек, я оставался верен своим убеждениям»
Да ладно! Таких времен не было. Всегда было время, когдa кошки заводили себе людей. )))
«Мой муж и Винни — ну просто близнецы»
«Когда вам нужно в туалет, но на вас уже больше часа спит кошка»
Разбудила своего сегодня... Такой ор поднял, пришлось положить нa место и убаюкивать ещё 🥴
«Моя кошка и мой партнер. Я могу только мечтать о такой связи»
Когда любишь кого-то очень сильно, позволяешь многое — даже висеть на шее в буквальном смысле.