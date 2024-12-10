15 жизненных историй о том, как деньги раскрывают личность человека
Истории
10 часов назад
Иногда изменившееся финансовое положение влияет не только на привычки и траты людей, но и на их отношения с близкими. Так, герою этой подборки родственники резко уселись на шею, стоило ему только разбогатеть, а девушке из другой истории парень предложил руку и сердце лишь после определенных событий в ее жизни.
- Сотрудница уехала в командировку, детей ее родители забрали на дачу. Бывший муж вывез из квартиры вообще все, кроме того, что было в детской. На полу горкой лежала ее одежда, детские вещи, которые были в шкафах, и книги. На стене написал: «Зато тебе осталась квартира». На кухне остались мойка, смеситель и плита, в ванной — только ванна и смеситель, раковину он демонтировал, унитаз оставил. Квартира была ее родителей, они на даче построились и жили там постоянно. © Светлана С / Dzen
- Мы с мужем неплохо зарабатываем. Есть у нас друзья, доходы которых гораздо ниже, чем наши. Мы частенько платим за них в кафе, покупаем продукты, если приходим в гости и собираемся что-то готовить. Так было на протяжении лет пяти. А потом внезапно бизнес у них попер в гору, стали не то чтобы богаты, но хотя бы не бедны. Мы предполагали, что получим какую-то ответочку за все эти годы. Оказалось — ошибались. Мы так же платим за все ужины, просто теперь у подруги дорогой телефон и отпуск на море.
- Работала в ресторане. Отмечала как-то у нас компания из 20 человек свадьбу. Все веселились и танцевали до упаду, с удовольствием ели угощение — под конец столы опустели. А 3 недели спустя прилетает от них сообщение: «Нам у вас жуть как не понравилось, верните деньги! А сразу мы ничего не сказали, потому что настроение себе портить не хотели». Удивительные люди. © Рабочие истории / VK
- Hа носу вечер встречи выпускников. Были дружным классом, хорошо общались и многие согласились прийти. И страшно, как за 14 лет всех поменяла жизнь. Да, многие заняли хорошие должности, но у некоторых не вышло, и ужаснее всего было слышать, что пришлось из-за «неуспешных» выбрать ресторан подешевле. Однако, деньги портят. © Подслушано / Ideer
- А мне мои близкие родственники (сестра, братья) завидуют. Я даже никогда бы не подумала. 3 года назад купила дачу. Старший брат у всех спрашивал: «Где же она взяла деньги?» Младший тоже, потому что перестала ему помогать, до этого просто тащила его на себе. Нахожусь от всех в шаговой доступности, ко мне никто не приходит, как будто меня здесь нет. © Sara Manzani / Dzen
- Коллега выиграла в лотерее крупную сумму денег. Наконец-то купила себе отдельную кровать (раньше приходилось спать с сыном), машину, чтобы возить ребенка на всякие кружки. Короче, ничего особенного. Всем этим она делится в соцсетях. Так вот она просто была в шоке от того, сколько народу теперь просит ее помочь деньгами. © joyfall / Reddit
- Сестре моей долго не везло. В 2017 году своего жилья у нее не было, вечно мыкалась по гостям. Работы тоже толком не было, получала какие-то копейки. Но у нее было очень доброе сердце, всем помогала постоянно. У племянника моего (от еще одной сестры) начались проблемы, так она не покладая рук копила, чтобы помочь ему деньгами. Детей взяла из детского дома. И вдруг в 2019 она узнает, что ее биологический отец умер, и ей в наследство достались все деньги с трастового фонда. В одночасье она стала очень обеспеченным человеком. И знаете что? Она это заслужила. © treremay / Reddit
- Бывшая свекровь подарила на выписку из роддома одеяло для дочки. Через год, когда рожала золовка, наше одеяло забрали. Спорить не стала. Были еще истории. Бывший муж учился заочно в вузе, попросил у свекрови добавить на учебу, обещал приехать с вахты и вернуть. Свекровь деньги ему дала. Потом был какой-то праздник, с родней и накрытыми столами. Свекровь хвалилась сыночком и полвечера рассказывала, что не надо ничего возвращать, это ее замечательному сыну подарок на учебу, от нее, такой супер-мамы. Сдал сессию, уехал на вахту на три месяца. Я жила одна с дочкой. И вот заявляется бывшая свекровь и сходу спрашивает, когда я отдам ей эти деньги? Почему-то именно я должна была их вернуть. Буквально вопила, что ее сын учится ради меня: когда получит высшее, то именно в мою семью принесет большую зарплату. То, что я имела добрачное высшее и прилично зарабатывала и без них с сыночкой, значения не имело. © Маргарита С-Бегемотом / Dzen
- Приехали к двоюродной сестре в гости, 6 часов в дороге. Мама моя просит у нее чай, а та говорит, что чая нет. Закусили своими бутербродами и поехали дальше. С пустыми руками никогда к ним не приезжали. Подарки ее сыну привозили. А чая для нас не нашлось. Ведь знала, что едем. А свекровь на ужин отварила 2 сосиски на 6 человек и немного спагетти. Сыну моему (ее родному внуку) спагетти не досталось. После ужина смотрю: пакет с сосисками в холодильнике лежит, запечатанный. Пока неделю были у них, так и лежали ее сосиски. Жалко, что ли, было? © Ирина / Dzen
- Как стал хорошо зарабатывать, все родственники уселись мне на шею. Оплатил сестре обучение в универе, а двоюродной тетке — лечение. Троюродный брат купил квартиру без ремонта и потребовал: «Я в курсе, что ты на хорошей должности теперь, выручай». Но всех переплюнула моя маман: попросила оплатить ей подтяжку лица. Это точно дело первой необходимости? © Палата № 6 / VK
- Подписал я выгодный контракт, как вдруг объявились все родственники и знакомые, которым от меня что-либо нужно. Видите ли, хочется им знать, как я живу. Подозреваю, что мама всем рассказала про деньги. © DaveLLD / Reddit
- 10 лет вместе прожили, решила уйти. Вместе покупали машину. Я заикнулась про свою половину, так он сел и посчитал, сколько на бензин потратил ради меня. Отсчитал мне 1/4 от продажи. Но жизнь коварней. Когда увозила цветы в новую квартиру, кошка с верхней полки скинула на меня сверток в пакете, а там деньги за машину. Думаю, ну так не бывает. Бывает. Но лишнего не взяла, мне не надо. © Ленка Белка / Dzen
- С рождением дочери стало как-то не до дачи. Ну свекровь и попросила у нас ключи, мол, за порядком проследить. Приезжаем на дачу через 9 месяцев, а там — мама дорогая! Двери, окна, замки новые, всякие доски для ремонта лежат. Спрашиваем у свекрови: «Как так-то?», а маман моего мужа спокойненько выставила нам счет за все эти прелести и попросила отдать ей дачу, так как она вложила в нее кучу денег, хотя ее никто не просил. После долгих ссор муж все же отдал ей дачу, и свекровь сказала, что прощает нас. © Мамдаринка / VK
- Была у меня подруга, было ей 22 года. Была недурна собой. Одежду носила обычную, по салонам не ходила. Встретила богатого парня и началось... Дорогие шмотки, обеды в ресторанах, «светская жизнь», машину ей подарил. Одним словом, изменилась. Масс-маркет превратился в «утиль»; кофта за 15 тысяч рублей — это дешево; если платье, то исключительно из новой коллекции. И говорит еще: «Не деньги портят людей, а безденежье». Общаться стало невозможно.© Подслушано / Ideer
- Мы живем с мужчиной уже 5 лет, любовь была страстная, но с браком он не спешил, отшучивался. Денежных вопросов не возникало — зарплаты у нас одинаковые, живем в моей квартире, его жилье сдаем. Недавно получила хорошее наследство: квартиру, дом и деньги. Так спустя пару месяцев мой мужчина взял и сделал мне предложение с красивым кольцом. Никак не могу отделаться от мысли, что когда я была победнее, он не торопился жениться, а вот сейчас прямо приспичило. © Admin / Y-story
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