15 жизненных историй о том, как деньги раскрывают личность человека

Иногда изменившееся финансовое положение влияет не только на привычки и траты людей, но и на их отношения с близкими. Так, герою этой подборки родственники резко уселись на шею, стоило ему только разбогатеть, а девушке из другой истории парень предложил руку и сердце лишь после определенных событий в ее жизни.