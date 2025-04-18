25+ человек, которые просто удили рыбу, а выловили целую историю

Пока он вытаскивал рыбу, катушка пару раз ударила его по пальцам, но он не сдался. Рыба оказалась в 3-4 раза больше всего, что он ловил раньше, и борьба с ней заняла около 10 минут. Он был так взволнован, что вечером едва смог рассказать маме и сестре, как это было. И, конечно, теперь он постоянно хвастается, что в тот день поймал рыбу больше, чем у меня! © halibutk / Reddit

Потрясающий улов! Эта фотография достойна обложки рыболовного журнала. © ***guyfromcanada / Reddit