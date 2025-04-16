5 хаков для волос, которые крутой мастер посоветует, а дилетант и не вспомнит

Мнения по поводу масла розмарина расходятся. Некоторые эксперты считают, что говорить о существенном эффекте от него поспешно. Но другие трихологи утверждают, что исследования действительно показали позитивные результаты. Масло улучшает кровообращение и стимулирует рост. Также люди замечают, что волосы прекращают выпадать после нескольких месяцев использования продукта.

Хотя влияние розмаринового масла на остановку выпадения волос и их рост еще изучают, в любом случае эксперты сходятся на том, что средство питает кожу головы полезными веществами. А еще борется с перхотью.

Только важно правильно наносить масло. Втирайте его утром или вечером в кожу головы массажными движениями. А чтобы оно не раздражало кожу, разбавьте его другим, более мягким маслом. Например, жожоба, кокосовым или оливковым. Оставьте средство на полчаса, затем смойте шампунем.