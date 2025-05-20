А японцы супы пьют.
Вот так вот и делайте, садясь за стол.
6 блюд, которые, оказывается, нужно есть не так, как мы привыкли
Многие любят вкусно поесть. Казалось бы, все понятно: берешь и ешь. Но оказывается, все не так просто. Мы узнали, что некоторые блюда нужно есть совсем не так, как мы привыкли. А вы совершаете эти ошибки? Не пропустите небольшой, но очень симпатичный бонус, который ждет вас в последнем пункте статьи.
Используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Компот
А японцы супы пьют.
Согласно правилам этикета, правильно не пить компот, а есть его ложкой. Причина заключается в том, что изначально это был десерт из пюре более плотной констистенции. Позже блюдо трансформировалось в напиток, однако правила приличия остались прежними.
Фрукты и жидкость следует есть чайной ложкой. Компот следует подавать не в стакане, а в специальной чашке. Внутри компота обязательно должны быть фрукты.
Бекон
Любители бекона выбирают способ приготовления и поедания исходя из своих предпочтений. На самом деле в этом вопросе существует тонкая грань. Если бекон хрустящий, то его можно и нужно есть руками. Если же он приготовлен, например, в духовке, и обладает мягкой, нежной текстурой, то его стоит брать только вилкой.
Суши
Несмотря на то, что большинству привычно есть суши палочками, иногда стоит отказаться от этих приборов в пользу рук. Правильный этикет при поедании суши требует есть нарезанные роллы и нигири руками, а сашими и имбирь брать палочками для еды. Нигири нужно переворачивать рыбой вниз, особенно, когда макаете в соус. Также нарезанный имбирь не стоит мешать с суши. Так как имбирь очищает нёбо между укусами, а не в середине.
Бургер
Ем ножом и вилкой, и пофиг, что это странно выглядит) Терпеть не могу есть руками, мне неудобно. Поэтому мучаю официантов, прося принести приборы) В фаст-фуде просто не ем бургеры)
Любимые многими бургеры, оказывается, все это время мы ели неправильно. И нет, мы не про то, что их нужно есть с помощью вилки и ножа. По словам экспертов, бургеры нужно есть переворачивая вверх дном. Это может показаться странным, но на самом деле есть вполне логичное объяснение. Дело в том, что верхняя часть булочки часто бывает толще нижней. А сервировка бургера не позволяет ей пропитаться соусом. Чтобы бургер был равномерно сочным, стоит попробовать есть его «лицевой» стороной вниз.
Эклеры
Эклеры достаточно удобно брать руками, поэтому многие, собственно, так и поступают. Однако согласно этикету, эклеры правильно есть, используя вилку и нож. Также нужно быть аккуратными, чтобы крем внутри не выплескивался наружу.
Отварные овощи
Найдется немало тех, кому, мягко говоря, не нравятся блюда из отварных овощей. Например, найти любителя брокколи может быть не так просто. Но нельзя отрицать колоссальную пользу этого овоща. На самом деле, многие едят брокколи неправильно. Переваренные броколли и другие овощи значительно теряют во вкусе. Пяти минут более чем достаточно, чтобы приготовить соцветия. Так вкус будет гораздо приятнее, а текстура — свежее и сочнее.
Бонус — Капкейки
Большинство привыкли есть этот нежный десерт с воздушным кремом в таком виде, в каком он изготавливается. Однако, некоторые люди предпочитают разрезать капкейк пополам и переворачивать таким образом, что крем оказывается посередине. Это помогает не пачкаться кремом и распределять его количество равномерно на весь кекс.
А в этой статье мы собрали фрукты, которые едим неправильно. Что еще, на ваш взгляд, стоит есть или пить по-другому?
Комментарии
Бекон надо есть руками!!! Ага, как и жидкость из компота ложкой:) голову включать иногда надо