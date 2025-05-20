6 блюд, которые, оказывается, нужно есть не так, как мы привыкли

Любимые многими бургеры, оказывается, все это время мы ели неправильно. И нет, мы не про то, что их нужно есть с помощью вилки и ножа. По словам экспертов, бургеры нужно есть переворачивая вверх дном. Это может показаться странным, но на самом деле есть вполне логичное объяснение. Дело в том, что верхняя часть булочки часто бывает толще нижней. А сервировка бургера не позволяет ей пропитаться соусом. Чтобы бургер был равномерно сочным, стоит попробовать есть его «лицевой» стороной вниз.