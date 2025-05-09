6 деталей в фильмах и сериалах, которые мы проморгали, а дизайнеры вложили в них особый смысл

В фильме играет Блейк Лайвли, также известная своей ролью Серены ван дер Вудсен из сериала «Сплетница». Именно поэтому в фильме есть прямая отсылка к сериалу, а именно к Блэр Уолдорф. Лучшая подруга главной героини Алиса частенько появляется в кадре в ободках, которые являются визитной карточкой Блэр. По задумке дизайнера костюмов, пик «Сплетницы» пришелся на период взросления Алисы. Она, конечно, смотрела сериал и хотела быть как Блэр.