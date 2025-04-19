Потрясающая книга!
Потрясающая экранизация (хотя обычно я тот самый человек, который говорит "книга лучше")
6 книг, после прочтения которых захочется жить свою лучшую жизнь
На полках магазинов и в интернете продаётся множество книг. Иногда бывает трудно найти то произведение, которое действительно тронет душу. В этой статье мы решили поговорить о книгах, которые зацепили и вдохновили людей.
Джеймс Дэшнер, «Бегущий в лабиринте»
Это серия книг в жанре молодежной антиутопии. Однажды юноша по имени Томас просыпается в темном лифте и осознает, что не помнит ничего, кроме собственного имени. Через некоторое время двери лифта открываются, и незнакомцы вытаскивают его наружу.
Томас оказывается в огромном таинственном лабиринте, где, помимо него, живут еще 50 подростков. Каждый из них попал сюда с помощью лифта и со стертыми воспоминаниями о прошлой жизни. Выясняется, что юноши живут здесь уже два года, и никто так и не смог выбраться из этого странного места. Они живут сообща, разделив обязанности, а еще защищая друг друга от чудовищ-гриверов, которые скрываются в глубине лабиринта.
История приобретает новый оборот, когда «лифт» доставляет в лабиринт девушку по имени Тереза. Вместе с ней ребята находят записку с загадочным сообщением: «Она последняя. Скоро все закончится». Что это может значить? Смогут ли герои докопаться до правды, понять, как они оказались здесь, и наконец выбраться?
- Читала книгу вместо подготовки к экзамену — не могла оторваться. Согласилась на четверку автоматом, чтобы не позориться. Осталась без стипендии и пошла читать дальше. И я ни о чем не жалею.
Мерседес Рон, «Моя вина»
Ноа живет своей обычной жизнью: ходит на учебу, общается с подругами и встречается с парнем. Все переворачивается верх дном, когда ее мама возвращается после круиза и заявляет, что встретила свою любовь и уже вышла замуж за обеспеченного мужчину. Она ставит дочь перед фактом, что они переезжают к нему в другой город. Ноа от такого поворота событий совершенно не в восторге. Ситуацию осложняет то, что у нового отчима есть сын от первого брака, с которым теперь нужно как-то ужиться под одной крышей. Николас Лейстер — красавчик с голубыми глазами, который разыгрывает перед семьей роль идеального сына, а на самом деле ведет двойную жизнь.
Юноша с девушкой сразу начали цапаться, как кошка с собакой, но все мы знаем, что между ненавистью и любовью один шаг. Ноа ожидает новая глава в ее жизни: гонки, вечеринки и первые яркие чувства. Эта история состоит из трех книг: «Моя вина», «Твоя вина» и «Наша вина». Некоторые читатели пишут о том, что трилогия вдохновила их быть более открытыми к приключениям.
- В жизни не хватало эмоций. Случайно наткнулась на книгу и читала взахлеб, думая: «Такой любви в жизни не бывает». Море, гонки и приключения. Мечтала о таком же. А потом поехала в отпуск и там встретила своего «плохого парня». Мне было 25 лет, и это был первый раз в жизни, когда я так сильно влюбилась в человека. Раньше мне было страшно открываться кому-то, но в этот раз я решила, что хочу довериться своим чувствам. Мы влипали в разные приключения — и я не жалею об этом периоде своей жизни. Мне кажется, что именно эта книга подтолкнула меня к мысли о том, что иногда нужно отпустить контроль и просто позволить себе быть счастливой: совершать глупости, любить и веселиться.
Стрэйд Шерил, «Дикая. Опасное путешествие как способ обрести себя»
Можно сказать, что это личные мемуары писательницы Шерил Стрэйд, которая решилась отправиться в одинокий поход по Тихоокеанскому побережью. Это книга о самопознании через длительное путешествие.
Благодаря спонтанному путешествию Шерил смогла справиться с болью утраты и разводом, а также перебороть свои внутренние барьеры. Книжные обзорщики отмечают, что книга цепляет своей грубой честностью: автор не учит читателя жизни, а предлагает пройти этот путь вместе с ней. Самое интересное, что Стрэйд до этого никогда не бывала в таких длительных пеших походах. Можно сказать, что поход для писательницы стал исцелением.
Книга может стать отличным вдохновением для женщин, которые раздумывают об одиночном путешествии. В 2012 году «Дикая» вошла в список бестселлеров New York Times, а в 2014 году вышла экранизация с Риз Уизерспун.
Элизабет Гилберт, «Ешь. Молись. Люби»
Потрясающая книга!
«Ешь. Молись. Люби.» — это мемуары писательницы Элизабет Гилберт, которая решила радикально изменить свою жизнь. У женщины была успешная карьера и муж, но она не чувствовала себя счастливой. Судьба приводит ее на Бали, где она встречает старца, который говорит, что вскоре она снова вернется сюда и многому сможет научиться. Эти слова произвели на нее неизгладимое впечатление, и после развода женщина решилась отправиться в длительное путешествие. Элизабет наслаждалась едой в Италии, искала покой в Индии, а на Бали нашла новую любовь.
Книга и экранизация вдохновили многих людей на одиночные путешествия и познание себя через знакомство с другими культурами.
«Эта история вдохновила моего соседа по комнате уехать в Индию на три месяца», — рассказала в своем книжном обзоре автор Шеннон.
Люси Мод Монтгомери, «Аня из Зеленых Мезонинов»
Эта книга считается классическим детским романом середины XX века, написанным для всех возрастов. История рассказывает об 11-летней девочке-сироте Энн Ширли, которую по ошибке усыновила семья, изначально хотевшая взять мальчика. В романе мы видим историю девочки, которой предстоит освоиться в новой семье и среди сверстников.
Энн — яркая героиня и сразу влюбляет в себя читателей своими сильными качествами. Она изобретательная, драматичная и стремится помочь всем.
- Для меня это особенная книга. Может быть, это не шедевр литературы, но она научила меня никогда не отказываться от своего внутреннего ребенка. Оставаться любознательной, ценить даже самые простые радости жизни и сохранять надежду при любых обстоятельствах. А еще позволять себе выражать свои эмоции, оставаться открытой миру и людям, живущим в нем. Всегда любить всем сердцем и продолжать мечтать. © Becks18e / Reddit
Фрэнсис Мэйес, «Под солнцем Тосканы»
Фрэнсис Мэйс приходится пройти через болезненный развод, но женщина не унывает и решает кардинально изменить свою жизнь: переехать в Италию и купить там старинную виллу. Родственники Фрэнсис не в восторге от подобной идеи, но героиня решает поступить так, как велит ее сердце.
Фрэнсис поселяется на вилле в Тоскане, неспешно реставрирует ее и знакомится с культурой другой страны. Женщина наслаждается местной кухней, заводит новые знакомства и порой ходит по свиданиям. В ее жизни наступает светлая полоса. Параллельно своим приключениям, героиня пишет книгу, которая вскоре прославит ее.
- «Под солнцем Тосканы» — моя любимая книга. Она помогла мне в момент расставания, показав, что жизнь на отношениях не заканчивается, а вокруг — целый красивый мир. © BrokenMexico / X
- Яркая, вкусная, романтичная, пожалуй, лучшая книга об Италии. Я прочла ее залпом, наслаждаясь каждой страничкой. Книга для любителей долгих описаний вкусов, видов, ароматов. Очень атмосферно написана. Хочется бросить все и уехать в Тоскану. © Татьяна Зуева / Литрес
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