6 книг, после прочтения которых захочется жить свою лучшую жизнь

Это серия книг в жанре молодежной антиутопии. Однажды юноша по имени Томас просыпается в темном лифте и осознает, что не помнит ничего, кроме собственного имени. Через некоторое время двери лифта открываются, и незнакомцы вытаскивают его наружу.

Томас оказывается в огромном таинственном лабиринте, где, помимо него, живут еще 50 подростков. Каждый из них попал сюда с помощью лифта и со стертыми воспоминаниями о прошлой жизни. Выясняется, что юноши живут здесь уже два года, и никто так и не смог выбраться из этого странного места. Они живут сообща, разделив обязанности, а еще защищая друг друга от чудовищ-гриверов, которые скрываются в глубине лабиринта.

История приобретает новый оборот, когда «лифт» доставляет в лабиринт девушку по имени Тереза. Вместе с ней ребята находят записку с загадочным сообщением: «Она последняя. Скоро все закончится». Что это может значить? Смогут ли герои докопаться до правды, понять, как они оказались здесь, и наконец выбраться?